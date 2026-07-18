Έξω από τα γραφεία της OpenAI στο Σαν Φρανσίσκο, ακτιβιστές τοποθέτησαν την Πέμπτη σάκους μεταφοράς νεκρών, στο πλαίσιο διαμαρτυρίας για τη συνεργασία της εταιρείας με το αμερικανικό υπουργείο Άμυνας.

Η συμβολική κινητοποίηση δεν αποτελούσε απειλή κατά των εργαζομένων, αλλά αναφορά στα θύματα αμερικανικών στρατιωτικών επιχειρήσεων.

Δίπλα στους σάκους υπήρχε πανό με τα ονόματα παιδιών που, σύμφωνα με τους διοργανωτές, σκοτώθηκαν όταν αμερικανική βόμβα έπληξε σχολείο στο Ιράν. Τη δράση οργάνωσαν οι ομάδες Tesla Takedown και Stop the Money Pipeline, οι οποίες έχουν πραγματοποιήσει κινητοποιήσεις κατά μεγάλων εταιρειών τεχνολογίας. Παρόμοιες διαμαρτυρίες σχεδιάζονται έξω από τα γραφεία των Anthropic, Amazon, Google, Microsoft και Tesla, σύμφωνα με το Business Insider.

Οι διαδηλωτές κατηγορούν τις εταιρείες ότι συνεργάζονται στενά με το Πεντάγωνο και ότι παρέχουν τεχνολογία για στρατιωτικές επιχειρήσεις και συστήματα παρακολούθησης. Την ίδια ώρα, στελέχη της Silicon Valley εμφανίζονται ολοένα πιο ανήσυχα για το ενδεχόμενο πραγματικών επιθέσεων.

OpenAI workers found body bags outside their HQ this morning, placed in protest of tech companies’ work with the military.



The banner includes names of children killed in the US bombing of an Iranian school. Senators are pressing the DoD to release its findings about the strike. pic.twitter.com/RzY8QHkqtg — Stephen Council (@stephencouncil) July 16, 2026

Αυξημένα μέτρα ασφαλείας στη Silicon Valley

Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, η ανησυχία εντάθηκε μετά τις επιθέσεις που φέρεται να σημειώθηκαν νωρίτερα φέτος στο σπίτι του διευθύνοντος συμβούλου της OpenAI, Σαμ Άλτμαν. Εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης έχουν επίσης απευθυνθεί στην αστυνομία για μηνύματα που θεώρησαν απειλητικά.

Σε μία περίπτωση, οι αρχές επισκέφθηκαν έναν άνδρα στην Οκλαχόμα, αφού η Anthropic τον κατήγγειλε για απειλή που έγραψε σε συνομιλία με σύστημα εξυπηρέτησης πελατών. Ο άνδρας είχε εκνευριστεί επειδή δεν μπορούσε να επικοινωνήσει με υπάλληλο.

Ορισμένα στελέχη φέρεται πλέον να χρησιμοποιούν ιδιωτική ασφάλεια σε 24ωρη βάση. Η καχυποψία απέναντι στην τεχνητή νοημοσύνη έχει ενισχυθεί τα τελευταία χρόνια. Σε σειρά δημοσκοπήσεων, πολλοί πολίτες δηλώνουν ότι φοβούνται περισσότερο τις πιθανές συνέπειες της τεχνολογίας απ’ όσο προσδοκούν οφέλη. Σε έρευνα του NBC News, μόλις το 26% των ερωτηθέντων εξέφρασε θετική άποψη για την τεχνητή νοημοσύνη.

Παράλληλα, οι επικεφαλής των μεγαλύτερων εταιρειών του κλάδου γίνονται ολοένα πιο αναγνωρίσιμα και αμφιλεγόμενα πρόσωπα. Η δημόσια κριτική, ωστόσο, δεν ισοδυναμεί με απειλή ή βία και οι περισσότερες αντιδράσεις περιορίζονται σε διαδηλώσεις και έντονα μηνύματα στο διαδίκτυο.

Η συζήτηση για τις ευθύνες των εταιρειών

Οι επικριτές του κλάδου υποστηρίζουν ότι η οργή δεν εμφανίστηκε χωρίς αιτία. Οι εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης συνεργάζονται πλέον με στρατιωτικές και κρατικές υπηρεσίες, ενώ τα συστήματά τους επηρεάζουν την εργασία, την ενημέρωση και την καθημερινότητα εκατομμυρίων ανθρώπων.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, μοντέλο της Anthropic χρησιμοποιήθηκε για την επιλογή στόχων κατά τα πρώτα αμερικανικά πλήγματα στο Ιράν. Παράλληλα, έχουν καταγραφεί περιπτώσεις στις οποίες συνομιλίες με συστήματα τεχνητής νοημοσύνης συνδέθηκαν με σοβαρές κρίσεις ψυχικής υγείας. Οι υποθέσεις αυτές παραμένουν αντικείμενο έρευνας και δεν αποδεικνύουν από μόνες τους ότι η τεχνολογία προκάλεσε τις πράξεις των εμπλεκομένων.

Η ένταση φέρνει ξανά στο προσκήνιο το ερώτημα κατά πόσο οι ίδιες οι εταιρείες έχουν συμβάλει στο κλίμα φόβου. Δηλώσεις για μαζική απώλεια θέσεων εργασίας ή ακόμη και για υπαρξιακούς κινδύνους από την τεχνητή νοημοσύνη ενισχύουν την ανησυχία του κοινού, ιδιαίτερα όταν προέρχονται από τους ανθρώπους που αναπτύσσουν αυτά τα συστήματα.

Το βασικό ζήτημα για τον κλάδο δεν είναι μόνο πώς θα προστατεύσει τα στελέχη του, αλλά και πώς θα απαντήσει στις κοινωνικές αντιδράσεις που προκαλούν οι επιλογές του.

Με πληροφορίες από Gizmodo

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