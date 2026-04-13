Το «reset εντέρου» που συστήνει γαστρεντερολόγος του Harvard: «Αυτά τα 5 βήματα προτείνω στους ασθενείς μου»

Γαστρεντερολόγος της Ιατρικής Σχολής του Harvard, προτείνει το «reset του εντέρου μέσα από 5 βήματα», το οποίο όπως εξηγεί, μπορεί να βοηθήσει σε πόνους στο στομάχι, την αίσθηση της έλλειψης διαύγειας και την κόπωση.

«Αυτά είναι τα 5 βήματα που προτείνω στους ασθενείς μου να δοκιμάσουν για έναν μήνα, ώστε να επαναφέρουν τη λειτουργία του εντέρου τους», λέει σε νέο βίντεο που ανήρτησε στο Instagram, η Trisha Pasricha, γαστρεντερολόγος και επιστημονική συνεργάτις της Ιατρικής Σχολής του Harvard.

Έντερο: Πώς να κάνετε «reset» μέσα από 5 βήματα

Η Pasricha προτείνει τα πέντε εξής βήματα:

«1. Μειώστε το αλκοόλ.

Βλάπτει το εντερικό τοίχωμα και προκαλεί φλεγμονή.

2. Περιορίστε τα ΜΣΑΦ (μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη), όπως η Ibuprofen, εάν μπορείτε.

Και αυτά, ειδικά σε υψηλές δόσεις, μπορούν να προκαλέσουν βλάβη στο εντερικό τοίχωμα.

3. Αποφύγετε τα υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα και προτιμήστε μια διατροφή βασισμένη κυρίως σε φυσικές τροφές.

Τα υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα συνδέονται με αυξημένο κατά 20% κίνδυνο εμφάνισης Σύνδρομο Ευερέθιστου Εντέρου, ενώ μελέτες έχουν δείξει ότι προκαλούν μικροσκοπική φλεγμονή στο έντερο.

4. Αυξήστε την πρόσληψη φυτικών ινών ή, τουλάχιστον, λάβετε ένα συμπλήρωμα ψύλλιου (psyllium husk).

Οι φυτικές ίνες προστατεύουν όχι μόνο το έντερο, αλλά και το μικροβίωμα.

5. Μειώστε το στρες.

Ξέρω ότι αυτό είναι πιο εύκολο να ειπωθεί παρά να γίνει, όμως αφιερώστε όσο χρόνο μπορείτε στον εαυτό σας, βελτιώστε τον ύπνο σας, περιορίστε τις περιττές υποχρεώσεις - ό,τι μπορείτε να κάνετε θα βοηθήσει».

Τέλος, βεβαιωθείτε ότι συνεργάζεστε με γιατρό, ο οποίος αποκλείει προσεκτικά παθήσεις όπως η Κοιλιοκάκη ή η Ενδομητρίωση, που ενδέχεται επίσης να ευθύνονται για τα συμπτώματά σας.