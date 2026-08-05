Πύραυλος της SpaceX πρόκειται να προσκρούσει στη Σελήνη: Τι θα ακολουθήσει

Ένα τμήμα πυραύλου της SpaceX βάρους τεσσάρων τόνων, το οποίο περιπλανιόταν στο Διάστημα από πέρυσι, αναμένεται να προσκρούσει στη Σελήνη με μεγάλη ταχύτητα σήμερα Τετάρτη.

Η πρόσκρουση δεν ενέχει κανέναν κίνδυνο για τη Γη, ωστόσο θα δημιουργήσει έναν νέο σεληνιακό κρατήρα και θα προσφέρει στους επιστήμονες μια ευκαιρία για περαιτέρω έρευνα.

Το αντικείμενο, που έχει μέγεθος αντίστοιχο με σχολικό λεωφορείο, είναι το δεύτερο στάδιο ενός πυραύλου Falcon 9 της SpaceX, ο οποίος είχε εκτοξεύσει προς τη Σελήνη το σεληνιακό σκάφος της Firefly Aerospace τον Ιανουάριο του 2025.

Η πρόσκρουση θα εκτοξεύσει ένα νέφος σεληνιακής σκόνης, το οποίο πιθανότατα θα φωτίζεται από το ηλιακό φως, αλλά θα είναι δύσκολο να διακριθεί με γυμνό μάτι από τη Γη.

Πρόσκρουση πυραύλου: Οι εκτιμήσεις της NASA

Η NASA εκτιμά ότι η πρόσκρουση θα δημιουργήσει έναν κρατήρα περίπου 18 μέτρων πλάτους και 4 μέτρων βάθους, ενώ θα εκτοξεύσει προς όλες τις κατευθύνσεις σκόνη και βράχους.

Το τμήμα του πυραύλου αναμένεται να πέσει κοντά στον κρατήρα Αϊνστάιν (Einstein), στο δυτικό άκρο της Σελήνης, περιοχή που συνήθως είναι δύσκολο να παρατηρηθεί από τη Γη.

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Ωστόσο, η NASA ανακοίνωσε ότι θα αναζητήσει ευκαιρίες να φωτογραφίσει την περιοχή πριν και μετά την πρόσκρουση, ώστε τα δεδομένα που θα συλλεχθούν να βοηθήσουν τους επιστήμονες να «κατανοήσουν καλύτερα τις τεχνητές προσκρούσεις και τις επιπτώσεις τους στη διαστημική εξερεύνηση».

Ο Τζίμι Ράσελ (Jimi Russell) της NASA δήλωσε την Τρίτη:

«Η πρόσκρουση δεν αποτελεί κίνδυνο για τη Γη και οι επιστήμονες της NASA σχεδιάζουν να συλλέξουν δεδομένα από το συμβάν στη Σελήνη και να βελτιώσουν τις τεχνικές παρακολούθησης αντικειμένων στο Διάστημα».

Μόλις στις αρχές του 2026 οι αστρονόμοι διαπίστωσαν ότι το συγκεκριμένο στάδιο του πυραύλου, το οποίο είχε απορρίψει τα εναπομείναντα καύσιμά του και δεν μπορούσε πλέον να ελεγχθεί, ακολουθούσε τροχιά που κατέληγε στη Σελήνη.

«Αυτό που συνέβη είναι ουσιαστικά ότι ένας συνδυασμός της ηλιακής δραστηριότητας και των βαρυτικών δυνάμεων το έθεσε σε πορεία προς τη Σελήνη», δήλωσε τη Δευτέρα στους δημοσιογράφους η Τζουλιάνα Σάιμαν (Julianna Scheiman), διευθύντρια των προγραμμάτων NASA Science και Dragon στη SpaceX.

Οι προσκρούσεις διαστημικών απορριμμάτων στη Σελήνη είναι σπάνιες.

Με πληροφορίες από The Guardian