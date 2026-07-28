Ψηφιακή σήμανση στο περιεχόμενο από τεχνητή νοημοσύνη: Τι αλλάζει με τους νέους κανόνες της ΕΕ

Από την Κυριακή, τα deepfakes και κάθε είδος περιεχομένου που δημιουργείται μέσω τεχνητής νοημοσύνης θα πρέπει υποχρεωτικά να φέρουν ειδική σήμανση, καθώς τίθενται σε ισχύ οι νέοι, αυστηροί κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στόχος είναι οι Ευρωπαίοι πολίτες να γνωρίζουν αμέσως αν το υλικό που βλέπουν στο διαδίκτυο είναι πραγματικό ή κατασκευασμένο με AI εργαλεία.

Το πλαίσιο της ΕΕ για την τεχνητή νοημοσύνη εφαρμόζεται σταδιακά. Από αυτή την Κυριακή, οι εταιρείες υποχρεούνται να διασφαλίζουν ότι τα συστήματα AI, όπως τα chatbots, ενημερώνουν τους χρήστες για αυτές τις αλλαγές. Παράλληλα, κάθε εικόνα ή κείμενο που παράγεται από τεχνητή νοημοσύνη θα πρέπει να συνοδεύεται από τη σχετική σήμανση.

«Να διαφυλάξουμε την εμπιστοσύνη των πολιτών σε όσα βλέπουν»

Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με την ενσωμάτωση υδατογραφημάτων και άλλων τεχνικών δεικτών που διευκολύνουν τον εντοπισμό του περιεχομένου που έχει δημιουργηθεί με τεχνητή νοημοσύνη. Όσες επιχειρήσεις δεν συμμορφωθούν θα έρθουν αντιμέτωπες με τσουχτερά πρόστιμα.

«Η παραγωγική τεχνητή νοημοσύνη επιτρέπει τη δημιουργία παραπληροφόρησης σε πρωτοφανή κλίμακα, προσαρμοσμένης σε συγκεκριμένα κοινά και με εξαιρετικά μεγάλη ταχύτητα διάδοσης», δήλωσε αξιωματούχος της ΕΕ.

Καθώς η τεχνολογία αυτή «κάνει όλο και πιο δύσκολο για όλους μας να ξεχωρίσουμε το πραγματικό από το τεχνητό», ο ίδιος σημείωσε ότι οι κανόνες της ΕΕ έχουν στόχο να «διαφυλάξουν την εμπιστοσύνη των πολιτών σε όσα βλέπουν, ακούν και διαβάζουν».

Πώς θα γίνει αυτό στην πράξη

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλούν στην ΕΕ τα deepfakes, δηλαδή κείμενα, εικόνες, βίντεο και ήχοι που φαίνονται αληθινά, αλλά έχουν δημιουργηθεί ή τροποποιηθεί μέσω AI.

Η νομοθεσία αφορά περιεχόμενο που παράγεται για επαγγελματικούς σκοπούς. Η ΕΕ διευκρινίζει ότι δεν επηρεάζονται όσοι χρησιμοποιούν εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης για καθαρά προσωπική χρήση.

Σήμανση θα απαιτείται και στα κείμενα που ενημερώνουν το κοινό για θέματα γενικού ενδιαφέροντος, εφόσον δημιουργούνται από AI χωρίς ανθρώπινη δημοσιογραφική επιμέλεια.

Τα υφιστάμενα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης έχουν προθεσμία έως τις 2 Δεκεμβρίου για να προσαρμοστούν στο νέο πλαίσιο, ενώ προβλέπονται εξαιρέσεις για έργα «καλλιτεχνικά, δημιουργικά, σατιρικά ή μυθοπλασίας».

Τι έχουν κάνει οι μεγάλες εταιρείες μέχρι σήμερα

Οι τεχνολογικοί κολοσσοί έχουν ήδη ξεκινήσει να τοποθετούν τις δικές τους σημάνσεις ενόψει του νέου πλαισίου.

Για παράδειγμα, το TikTok απαιτεί εδώ και χρόνια από τους δημιουργούς να επισημαίνουν τις εικόνες, τους ήχους και τα βίντεο που παράγονται με AI. Όπως αναφέρει, περισσότερα από 3 δισεκατομμύρια βίντεο και αναρτήσεις φέρουν ήδη ειδική ετικέτα χάρη σε ειδικά εργαλεία εντοπισμού.

Αντίστοιχα, η Meta έχει εισαγάγει την ετικέτα «AI Info» σε Instagram και Facebook για τις αναρτήσεις που αξιοποιούν τη σχετική τεχνολογία.

Η Google έχει υπογράψει τον κώδικα δεοντολογίας της ΕΕ για τη διαφάνεια στην τεχνητή νοημοσύνη και δηλώνει ότι συνεργάζεται με εταιρείες όπως η Nvidia, η OpenAI και η Apple για την ανάπτυξη εργαλείων ψηφιακής σήμανσης.

Ωστόσο, η Κάρεν Μασέν από την Google προειδοποιεί για μια «ρυθμιστική πολυπλοκότητα» που ενδέχεται να φέρει τα αντίθετα αποτελέσματα, «με κίνδυνο να μπερδέψει τελικά τους ίδιους τους πολίτες που καλείται να προστατεύσει».

«Αν το διαδικτυακό περιεχόμενο κατακλυστεί από αλληλοκαλυπτόμενες σημάνσεις AI και νομικές προειδοποιήσεις, θα γίνει ακόμα πιο δύσκολο για τον κόσμο να καταλάβει το πραγματικό πλαίσιο των ειδήσεων», πρόσθεσε η Μασέν.

Με πληροφορίες από AFP