Το πρώτο απολίθωμα δεινοσαύρου που βρέθηκε ποτέ στην Ανταρκτική ήταν ξεχασμένο σε συρτάρι για 40 χρόνια

Ένα απολίθωμα που παρέμενε ξεχασμένο σε ένα συρτάρι για σχεδόν τέσσερις δεκαετίες, αποδείχθηκε ότι ανήκει στον πρώτο δεινόσαυρο ο οποίος εντοπίστηκε στην Ανταρκτική.

Το εύρημα είχε ανακαλυφθεί το 1985 στο νησί Τζέιμς Ρος, όμως οι επιστήμονες που το συνέλεξαν δεν κατάφεραν τότε να προσδιορίσουν την προέλευσή του. Έτσι, το οστό αποθηκεύτηκε στη γεωλογική συλλογή της Βρετανικής Ανταρκτικής Υπηρεσίας (British Antarctic Survey - BAS) στο Κέιμπριτζ, όπου παρέμεινε για περίπου 40 χρόνια.

Η ανακάλυψη ήρθε όταν ο υπεύθυνος των συλλογών της BAS, δρ Μαρκ Έβανς, εξέταζε χιλιάδες δείγματα που είχαν συγκεντρωθεί από αποστολές στην Ανταρκτική.

Antarctica’s Dinosaur Bone: A Bureaucratic Find, a Planetary Re-think https://t.co/6C3XVczW77 — Policy Wire (@policy_wire) June 29, 2026

Ανταρκτική: Πώς ταυτοποιήθηκε το απολίθωμα

«Μερικές φορές αναρωτιέσαι το πιο απλό πράγμα, όπως "τι υπάρχει μέσα σε αυτό το συρτάρι;" για να βρεις κάτι πραγματικά ενδιαφέρον», δήλωσε.

Το απολίθωμα είχε καταγραφεί στις 9 Δεκεμβρίου 1985 στο ημερολόγιο πεδίου του γεωλόγου δρος Μάικ Τόμσον ως «σπόνδυλος μεγάλου ερπετού», με μια μικρή σχεδιαστική απεικόνιση και σημείωση ότι είχε διάμετρο περίπου 10 εκατοστών. Εκείνη την εποχή οι ερευνητές πίστευαν πιθανότατα ότι ανήκε σε θαλάσσιο ερπετό.

Ο δρ Έβανς, ωστόσο, αναγνώρισε αμέσως χαρακτηριστικά που παρέπεμπαν σε δεινόσαυρο και ζήτησε τη γνώμη του καθηγητή Πολ Μπάρετ από το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας του Λονδίνου.

«Μπορεί να μην φαίνεται εντυπωσιακό, όμως έχει ένα πολύ χαρακτηριστικό σχήμα», εξήγησε ο Μπάρετ. Όπως σημείωσε, ο σπόνδυλος διαθέτει μια μοναδική διάταξη με κοίλο άκρο στη μία πλευρά και σφαιρική προεξοχή στην άλλη, ώστε οι σπόνδυλοι να ενώνονται μεταξύ τους σαν σφαιρικές αρθρώσεις.

«Μόλις το είδα, ήξερα ότι πρόκειται για Τιτανόσαυρο. Ο συγκεκριμένος συνδυασμός χαρακτηριστικών είναι μοναδικός για αυτή την ομάδα δεινοσαύρων», ανέφερε.

Τι ήταν οι Τιτανόσαυροι

Οι Τιτανόσαυροι ήταν τετράποδοι φυτοφάγοι δεινόσαυροι με πολύ μακρύ λαιμό και ουρά. Αποτελούσαν μία από τις μεγαλύτερες ομάδες δεινοσαύρων που έζησαν ποτέ, με ορισμένα είδη να ξεπερνούν τα 35 μέτρα σε μήκος και να ζυγίζουν περίπου 60 τόνους.

Με βάση το μέγεθος του συγκεκριμένου ουραίου σπονδύλου, οι επιστήμονες εκτιμούν ότι το ζώο είχε μήκος περίπου επτά μέτρα. Δεν αποκλείουν να επρόκειτο είτε για νεαρό άτομο είτε για ένα από τα μικρότερα είδη Τιτανόσαυρων.

Ο δεινόσαυρος έζησε πριν από περίπου 82 εκατομμύρια χρόνια, κατά την Ύστερη Κρητιδική περίοδο, όταν η Ανταρκτική δεν ήταν η παγωμένη ήπειρος που γνωρίζουμε σήμερα. Τότε καλυπτόταν από πυκνά δάση, τα οποία παρείχαν άφθονη τροφή στα μεγάλα φυτοφάγα ζώα.

«Η ανακάλυψη αυτή δείχνει ότι μια περιοχή που σήμερα θεωρούμε σχεδόν ακατοίκητη ήταν κάποτε ένας τόπος γεμάτος ζωή», δήλωσε ο καθηγητής Μπάρετ. «Μας βοηθά να κατανοήσουμε καλύτερα τα οικοσυστήματα που υπήρχαν στο νοτιότερο άκρο του πλανήτη πριν από περίπου 80 εκατομμύρια χρόνια».

Με πληροφορίες από BBC