Πρώτη φορά σε 3D: Ανθρώπινο έμβρυο καταγράφεται να εμφυτεύεται σε μήτρα σε πραγματικό χρόνο

Για πρώτη φορά στην ιστορία, επιστήμονες κατέγραψαν σε πραγματικό χρόνο και τρισδιάστατη απεικόνιση την εμφύτευση ανθρώπινου εμβρύου σε μήτρα.

Το βίντεο δείχνει το έμβρυο να εμφυτεύεται σε μια συνθετική μήτρα, απεικονίζοντας με εντυπωσιακή ακρίβεια πώς πραγματοποιείται αυτή η φυσική διαδικασία.

Η καινοτόμος μελέτη παρουσιάστηκε από το Ινστιτούτο Βιομηχανικής της Καταλονίας (IBEC) σε συνεργασία με το Νοσοκομείο Dexeus στη Βαρκελώνη, το οποίο παρείχε τα έμβρυα.

Ο Samuel Ojosnegros, επικεφαλής ερευνητής της ομάδας βιομηχανικής για την αναπαραγωγική υγεία στο IBEC, δήλωσε ότι η εργασία είναι ιδιαίτερα σημαντική επειδή αποκαλύπτει, για πρώτη φορά, πώς γίνεται με ακρίβεια η εμφύτευση. «Διαπιστώσαμε ότι τα ανθρώπινα έμβρυα "σκάβουν" στη μήτρα ασκώντας σημαντική δύναμη», δήλωσε. «Αυτές οι δυνάμεις είναι απαραίτητες ώστε το έμβρυο να μπορέσει να διεισδύσει στον ιστό της μήτρας και να ενσωματωθεί πλήρως. Είναι μια εκπληκτικά επεμβατική διαδικασία.»

Η εμφύτευση ενός εμβρύου πραγματοποιείται 6 έως 12 ημέρες μετά την ωορρηξία, όταν το γονιμοποιημένο ωάριο προσκολλάται στο ενδομήτριο. Οι ερευνητές ανέπτυξαν μια ειδική πλατφόρμα εξωσωματικής εμφύτευσης, η οποία βασίζεται σε ένα πήγμα (gel) από κολλαγόνο και ιστό μήτρας. Αυτό επέτρεψε την φθορίζουσα απεικόνιση σε πραγματικό χρόνο και την παρακολούθηση των αλληλεπιδράσεων του εμβρύου με το περιβάλλον του.

Στη συνέχεια, έγιναν πειράματα με ανθρώπινα και ποντικίσια έμβρυα για συγκριτικούς λόγους. Ανακαλύφθηκε ότι, ενώ το έμβρυο ποντικιού απλώς κολλά στην επιφάνεια του ιστού, το ανθρώπινο έμβρυο διεισδύει πλήρως στον ιστό της μήτρας, μεγαλώνοντας από το εσωτερικό προς τα έξω.

Η μελέτη έδειξε επίσης ότι το ανθρώπινο έμβρυο απελευθερώνει ένζυμα που διασπούν τον περιβάλλοντα ιστό κατά την εμφύτευση, ενώ παράλληλα ασκεί δυνάμεις έλξης στον ιστό γύρω του.

Η αποτυχία της εμφύτευσης αποτελεί μία από τις κύριες αιτίες υπογονιμότητας, ευθυνόμενη για περίπου 60% των αποβολών. Οι επιστήμονες πιστεύουν ότι αυτή η μελέτη μπορεί να βελτιώσει σημαντικά τις γνώσεις μας γύρω από την αναπαραγωγή και να ενισχύσει τα ποσοστά επιτυχίας σε θεραπείες γονιμότητας.

Η ερευνήτρια Amélie Godeau, συν-συγγραφέας της μελέτης, τόνισε: «Βλέπουμε ότι το έμβρυο "τραβάει" τη μήτρα, μετακινώντας και αναδιοργανώνοντας τον ιστό της. Αντιδρά επίσης σε εξωτερικές δυνάμεις. Υποθέτουμε ότι οι συστολές που συμβαίνουν στο σώμα επηρεάζουν την επιτυχία της εμφύτευσης.»

Με πληροφορίες από Guardian