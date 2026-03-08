Πρόσωπο ενός ανθρώπινου προγόνου 36,7 εκατ. ετών αποκαλύφθηκε ψηφιακά

Οι επιστήμονες μπορούν πλέον να σχηματίσουν την εικόνα ενός εκ των αρχαιότερων προγόνων του ανθρώπου, γνωστός ως Little Foot, ο οποίος έζησε πριν από περίπου 3,67 εκατομμύρια χρόνια.

Όλα αυτά, σύμφωνα με σχετικό δημοσίευμα του αμερικάνικο δικτύου CNN, χάρη σε προηγμένη τεχνολογία ψηφιακής ανακατασκευής.

Το απολίθωμα ανακαλύφθηκε τη δεκαετία του 1990 από τον παλαιοανθρωπολόγο Ronald Clarke, όταν εντόπισε τέσσερα μικροσκοπικά οστά σε συλλογή του μουσείου του Πανεπιστημίου Witwatersrand στη Νότια Αφρική. Η ανακάλυψη οδήγησε στον εντοπισμό ενός σχεδόν άθικτου σκελετού στα σπήλαια Sterkfontein, βορειοδυτικά του Γιοχάνεσμπουργκ.

Το χρονικό των ανασκαφών για τον αρχαίο πρόγονο των ανθρώπων

Η πλήρης ανασκαφή των λειψάνων διήρκεσε περίπου 20 χρόνια, όμως το εύρημα αποδείχθηκε εξαιρετικά σημαντικό. Ο σκελετός είναι διατηρημένος σε ποσοστό περίπου 90%, γεγονός που τον καθιστά τον πιο πλήρη σκελετό που έχει βρεθεί ποτέ για το γένος του Αυστραλοπιθήκου, οι οποίοι ήταν πρώιμοι απόγονοι του ανθρώπου που θύμιζαν χιμπαντζή, αλλά μπορούσαν να περπατούν όρθιοι και να σκαρφαλώνουν σε δέντρα, για να αποφεύγουν θηρευτές όπως οι σμιλόδοντες.

Σύμφωνα με την ερευνήτρια Amélie Beaudet από το Πανεπιστήμιο Witwatersrand, ο σκελετός αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα τεκμήρια για την εξέλιξη του ανθρώπου στη νότια Αφρική.

Παρά την εξαιρετική διατήρηση του σκελετού, το κρανίο του Little Foot είχε παραμορφωθεί έντονα μέσα στους αιώνες, καθώς τα ιζήματα του σπηλαίου πίεσαν τα οστά. Η παραμόρφωση ήταν τόσο μεγάλη που μια κλασική φυσική αποκατάσταση ήταν πρακτικά αδύνατη.

Το ερευνητικό πλαίσιο για τον πρόγονο του ανθρώπου

Για να ξεπεράσουν το πρόβλημα, οι επιστήμονες χρησιμοποίησαν υψηλής ανάλυσης ακτινογραφίες σε ειδική εγκατάσταση στο Ηνωμένο Βασίλειο. Η διαδικασία παρήγαγε πάνω από 9.000 εικόνες υψηλής ανάλυσης, δημιουργώντας τεράστιο όγκο δεδομένων.

Στη συνέχεια, ένας υπερυπολογιστής στο Πανεπιστήμιο του Κέιμπριτζ επεξεργάστηκε τις εικόνες και δημιούργησε ένα τρισδιάστατο μοντέλο του κρανίου, επιτρέποντας στους ερευνητές να επανατοποθετήσουν ψηφιακά τα οστά στη σωστή ανατομική τους θέση.

Έτσι αποκαλύφθηκε για πρώτη φορά το άνω μέρος του προσώπου, συμπεριλαμβανομένης της περιοχής των ματιών.

Οι ερευνητές συνέκριναν το ανακατασκευασμένο πρόσωπο του Little Foot με άλλα απολιθώματα Αυστραλοπιθήκων από τη Νότια Αφρική και την Αιθιοπία, αλλά και με σύγχρονους μεγάλους πιθήκους.

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι το μέγεθος του προσώπου βρίσκεται ανάμεσα σε εκείνο ενός γορίλα και ενός ουρακοτάγκου, ενώ το σχήμα του μοιάζει περισσότερο με αυτό που συναντάται σε ουρακοτάγκους και μπονόμπο.

Παράλληλα, οι επιστήμονες διαπίστωσαν κάτι απρόσμενο: το σχήμα του προσώπου και οι διαστάσεις των οφθαλμικών κόγχων μοιάζουν περισσότερο με απολιθώματα Αυστραλοπιθήκων της Ανατολικής Αφρικής, παρότι το εύρημα προέρχεται από τη Νότια Αφρική.

Όπως εξηγούν οι ερευνητές, αυτό υποδηλώνει ότι η εξέλιξη των πρώιμων ανθρώπινων προγόνων στην Αφρική ήταν πιο σύνθετη και διασυνδεδεμένη από ό,τι θεωρούσαν μέχρι σήμερα οι επιστήμονες.

Τι αποκαλύπτει το πρόσωπο για την εξέλιξη του ανθρώπου

Η μελέτη των χαρακτηριστικών του προσώπου θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική για την κατανόηση της ανθρώπινης εξέλιξης. Σύμφωνα με την Beaudet, τα χαρακτηριστικά αυτά συνδέονται με τον τρόπο που οι πρόγονοί μας αντιλαμβάνονταν το περιβάλλον τους, έβλεπαν, ανέπνεαν και τρέφονταν.

Για παράδειγμα, το μέγεθος των οφθαλμικών κόγχων του Little Foot μπορεί να σχετίζεται είτε με την οπτική οξύτητα είτε με περιβαλλοντικούς παράγοντες και ίσως συνδέεται με μεγαλύτερη περιοχή επεξεργασίας της όρασης στον εγκέφαλό του.

Ο σκελετός του Little Foot είναι περίπου 50% πιο πλήρης από το διάσημο απολίθωμα της Lucy, που ανακαλύφθηκε το 1974 στην Αιθιοπία και θεωρείται ένα από τα σημαντικότερα ευρήματα στην ιστορία της παλαιοανθρωπολογίας.

Πάντως, στο επόμενο στάδιο της έρευνας, οι επιστήμονες σκοπεύουν να εφαρμόσουν τις ίδιες ψηφιακές τεχνικές και σε άλλα τμήματα του κρανίου, όπως το εγκεφαλικό περίβλημα, ώστε να εκτιμήσουν το μέγεθος του εγκεφάλου του Little Foot και να διερευνήσουν καλύτερα τις γνωστικές ικανότητες των πρώιμων ανθρώπινων προγόνων.

Με πληροφορίες από CNN