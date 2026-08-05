Προσέκρουσε ο πύραυλος της SpaceX στη Σελήνη: Επηρεάζεται η Γη;

Τμήμα του πυραύλου της SpaceX συγκρούστηκε με τη Σελήνη.

Οι επιστήμονες μιλούν για βάρος 4.000 κιλών και πρόσκρουση με δύναμη ισοδύναμη με τρεις τόνους ΤΝΤ. Δημιουργήθηκε ένα σύννεφο σκόνης και άφησε πίσω του έναν νέο κρατήρα στην επιφάνεια.

Οι ερευνητές είχαν υπολογίσει, ότι ο πύραυλος θα προσέκρουε γύρω στις 9:35 π.μ. ώρα Ελλάδας.

Είχαν υποδείξει επίσης, ότι θα ήταν ορατή μια αμυδρή λάμψη από την πρόσκρουση, αλλά ερασιτέχνες που παρακολουθούσαν μέσω τηλεσκοπίων δεν είδαν κανένα σημάδι της σύγκρουσης από τη Γη, σύμφωνα με τον Independent.

Τα επίγεια τηλεσκόπια στην Αμερική παρακολουθούσαν για τυχόν σημάδια της έκρηξης – αλλά οι εικόνες ενδέχεται να χρειαστούν ημέρες για να εμφανιστούν – ενώ τα διαστημικά σκάφη που βρίσκονται σε τροχιά γύρω από τη Σελήνη αναμένεται να στείλουν εικόνες από τον τόπο της σύγκρουσης καθώς θα περάσουν από πάνω τις επόμενες ημέρες.

Το κομμάτι του πυραύλου αποτελεί μέρος ενός διαστημικού σκάφους Falcon 9 που εκτοξεύθηκε τον Ιανουάριο του 2025, μεταφέροντας ένα σκάφος προσγείωσης στη σεληνιακή επιφάνεια.

Πύραυλος SpaceX: Γιατί άρχισε να κατευθύνεται προς τη Σελήνη

Συνήθως, τα ανώτερα στάδια της SpaceX επιστρέφουν στην ατμόσφαιρα της Γης και στη συνέχεια καίγονται ή πέφτουν στον ωκεανό. Ωστόσο, σε αυτή την περίπτωση απαιτούνταν μεγαλύτερη ώθηση σε σύγκριση με αποστολές που πραγματοποιούνται πιο κοντά στη Γη, και έτσι το ανώτερο στάδιο του πυραύλου αφέθηκε να αιωρείται στο διάστημα.

Η SpaceX δεν είχε σκοπό τη σύγκρουση του πυραύλου της με τη Σελήνη. Ωστόσο, νωρίτερα φέτος, οι αστρονόμοι διαπίστωσαν ότι κατευθυνόταν προς την επιφάνεια της Σελήνης και, επειδή είχε εξαντλήσει όλο το καύσιμό του, δεν ήταν σε θέση να αλλάξει πορεία.

«Αυτό που συνέβη είναι ουσιαστικά ένα συνδυασμό ηλιακής δραστηριότητας και βαρυτικών δυνάμεων που τον έβαλαν σε τροχιά προς τη Σελήνη», δήλωσε τη Δευτέρα στους δημοσιογράφους η Τζουλιάνα Σέιμαν, διευθύντρια των επιστημονικών προγραμμάτων της NASA και των προγραμμάτων Dragon της SpaceX.

Πύραυλος SpaceX στη Σελήνη: Τι λένε οι επιστήμονες της NASA

Η NASA έσπευσε να τονίσει ότι η πρόσκρουση δεν αποτελούσε κίνδυνο για τη Γη.

Η πρόσκρουση προκάλεσε ενθουσιασμό στους επιστήμονες, οι οποίοι ελπίζουν να τη μελετήσουν για να κατανοήσουν καλύτερα πώς οι συγκρούσεις μεταβάλλουν τη Σελήνη, καθώς και να εκτιμήσουν τους κινδύνους για την ασφάλεια των αστροναυτών. Η επιφάνεια της Σελήνης δέχεται τακτικά κρούσεις από φυσικά αντικείμενα που προέρχονται από το διάστημα, αλλά αυτές οι συγκρούσεις είναι πιο δύσκολο να προβλεφθούν και, ως εκ τούτου, πιο δύσκολο να παρατηρηθούν με λεπτομέρεια.

Με πληροφορίες από Independent