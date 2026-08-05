Project Panama: Πώς η Anthropic κατέστρεψε εκατομμύρια βιβλία για να εκπαιδεύσει το claude

Κάπου στις αχανείς αποθήκες των ΗΠΑ, ειδικά μηχανήματα έκοβαν τις ράχες των βιβλίων. Αμέσως μετά, σαρωτές ψηφιοποιούσαν το περιεχόμενό τους με ρυθμούς αστραπής.

Μέσα σε λίγα χιλιοστά του δευτερολέπτου, έργα που για τη συγγραφή τους μπορεί να χρειάστηκαν χρόνια ανθρώπινης δουλειάς ανέβαιναν σε cloud με σκοπό την εκπαίδευση μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης ώστε να μιμούνται τη φωνή και τη δομή της ανθρώπινης γλώσσας.

Στη συνέχεια, το χαρτί μετατρεπόταν σε απορρίμματα. Στέλνονταν σε εργοστάσια ανακύκλωσης, όπου πολτοποιούταν για να γίνουν χαρτί υγείας και χαρτόκουτα.

Με μια ονομασία που παραπέμπει τόσο σε μυστικές επιχειρήσεις όσο και σε διαρροές οικονομικών σκανδάλων, το «Project Panama» ήταν το απόρρητο σχέδιο της Anthropic «για την καταστροφική σάρωση όλων των βιβλίων του κόσμου». Τα στοιχεία αυτά ήρθαν στο φως στα τέλη Ιουλίου, μέσα από εσωτερικά έγγραφα στο πλαίσιο δικαστικής διαμάχης.

«Δεν θέλουμε να γίνει γνωστό ότι εργαζόμαστε πάνω σε αυτό», αναφερόταν χαρακτηριστικά στο έγγραφο.

Η αποκάλυψη των μυστικών αυτών πρακτικών της Anthropic, που έφερε πρώτη στη δημοσιότητα η Washington Post, έριξε άλλη μια βαριά σκιά στον κλάδο της τεχνητής νοημοσύνης. Παράλληλα, προσέφερε μια από τις πιο ξεκάθαρες εικόνες για το πώς αντιμετωπίζει ένας από τους μεγαλύτερους κολοσσούς της ΑΙ το έργο συγγραφέων, καλλιτεχνών, φωτογράφων και άλλων δημιουργών.

Πώς το «Project Panama» τροφοδότησε τη βιομηχανία χαρτιού

Το πρόγραμμα ξεκίνησε στις αρχές του 2024. Όπως αποκαλύπτουν τα νέα έγγραφα, τα στελέχη της Anthropic αναζητούσαν βιβλία προγενέστερα της ψηφιακής εποχής, ώστε να εκπαιδεύσουν το chatbot Claude «να γράφει καλά» και να μην μιμείται τη «χαμηλής ποιότητας γλώσσα του διαδυκτίου».

Η startup αγόρασε δεκάδες χιλιάδες βιβλία σε μαζικές παραγγελίες από διάφορους προμηθευτές, ανάμεσα στους οποίους η Better World Books και η βρετανική World of Books.

Στη συνέχεια, ανέθεσε τη βαριά εργασία της σάρωσης και της καταστροφής τους σε εξωτερικό εργολάβο. Εταιρεία που χρησιμοποίησε υδραυλικές πρέσες για να κόψει τις ράχες και να διαχωρίσει τις σελίδες μία προς μία, ώστε να φωτογραφηθούν και να μεταφορτωθούν ταχύτατα με εξοπλισμό βιομηχανικής ψηφιοποίησης.

Σύμφωνα με τον εργολάβο που ανέλαβε τελικά το έργο, η Anthropic «αναζητούσε έναν έμπειρο προμηθευτή υπηρεσιών σάρωσης για τη μετατροπή 500.000 έως 2 εκατομμυρίων βιβλίων μέσα σε διάστημα έξι μηνών».

Γιατί προτιμήθηκαν τα βιβλία αντί για το διαδίκτυο;

Τα εσωτερικά έγγραφα δείχνουν ότι τα στελέχη της εταιρείας θεωρούσαν πως η πρωτοβουλία αυτή θα βελτίωνε την ποιότητα της παραγόμενης γραφής. Παράλληλα, θα απέτρεπε την «κατάρρευση του μοντέλου», μια σταδιακή υποβάθμιση που συμβαίνει όταν η ΑΙ εκπαιδεύεται πάνω σε κείμενα που έχουν ήδη παραχθεί από την τεχνητή νοημοσύνη.

Σε αντίθεση με μεγάλο μέρος του σημερινού ίντερνετ, τα βιβλία προσφέρουν τεράστιες ποσότητες ανθρώπινης και επαγγελματικά επεξεργασμένης λογοτεχνίας, που δεν έχει ακόμα μολυνθεί από περιεχόμενο τεχνητής νοημοσύνης.

Το ζήτημα για τις εταιρείες ΑΙ ήταν ο τρόπος απόκτησής τους. Ωστόσο, τα δικαστικά έγγραφα υποδηλώνουν ότι τα στελέχη της Anthropic ενδεχομένως πίστευαν πως δεν θα γίνουν αντιληπτοί, ή ότι, ακόμη κι αν γίνονταν, ο σκοπός θα αγίαζε τα μέσα.

Σύμφωνα με μία από τις καταθέσεις, ο συνιδρυτής της Anthropic, Μπεν Μαν , απέκτησε τον Ιούνιο του 2021 όγκο υλικού που προστατευόταν από πνευματικά δικαιώματα από τη «σκιώδη βιβλιοθήκη» LibGen. Στη δικογραφία περιλαμβάνεται μάλιστα στιγμιότυπο από τον browser του Μαν την ώρα που κατέβαζε πειρατικά βιβλία.

Την επόμενη χρονιά, ο Μαν μοιράστηκε με άλλους εργαζόμενους της εταιρείας έναν σύνδεσμο για το Pirate Library Mirror,έναν πλήρη κατάλογο παρανόμως αποκτηθέντων βιβλίων, σημειώνοντας: «πάνω στην ώρα!!!».

Η ώρα της δικαιοσύνης

Το «Project Panama» ήρθε στο φως μόνο όταν αποσφραγίστηκαν χιλιάδες σελίδες δικαστικών εγγράφων στο πλαίσιο αγωγής για παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων που κατέθεσε ομάδα συγγραφέων. Οι δημιουργοί κατηγόρησαν την Anthropic ότι χρησιμοποίησε παράνομα τα έργα τους για να εκπαιδεύσει το Claude.

Το 2024, η ομάδα των συγγραφέων, με επικεφαλής τη μυθιστοριογράφο Άντρεα Μπαρτζ και τους συγγραφείς Τσαρλς Γκρέιμπερ και Κερκ Γουάλας Τζόνσον , κατέθεσε συλλογική αγωγή κατά της εταιρείας.

Τον περασμένο μήνα, η Anthropic συμφώνησε να καταβάλει περίπου 1,3 δισ. Ευρώ για τον εξωδικαστικό συμβιβασμό της υπόθεσης. «Πρόκειται για τη μεγαλύτερη αποζημίωση για πνευματικά δικαιώματα στην ιστορία», δήλωσε ο Τζάστιν Νέλσον, επικεφαλής δικηγόρος των συγγραφέων.

Η συγκεκριμένη υπόθεση είναι η πρώτη από ένα κύμα παρόμοιων προσφυγών κατά εταιρειών ΑΙ που οδηγείται σε συμβιβασμό.

Η Meta, η OpenAI, η Google και η Microsoft βρίσκονται επίσης αντιμέτωπες με αγωγές από δημιουργούς που διατυπώνουν ανάλογες κατηγορίες για πειρατεία.Παράλληλα, αρκετοί συγγραφείς που εξαιρέθηκαν από τον συλλογικό συμβιβασμό συνεχίζουν με ατομικές αγωγές κατά της Anthropic.

Τι σημαίνει η απόφαση για το μέλλον

Καθώς άλλες υποθέσεις παίρνουν τον δρόμο της δικαιοσύνης, ο συμβιβασμός της προηγούμενης εβδομάδας ενδέχεται να είναι μόνο το πρώτο κεφάλαιο μιας πολύ μακρύτερης νομικής διαμάχης.

Στην αρχική απόφαση το 2025, ο δικαστής έκρινε ότι η χρήση νομίμως αγορασμένων βιβλίων από την εταιρεία προστατευόταν ως «θεμιτή χρήση» βάσει της αμερικανικής νομοθεσίας.

Ωστόσο, η απόφαση διαχώρισε τα βιβλία που η εταιρεία αγόρασε και σάρωσε από τα εκατομμύρια βιβλία που είχε προηγουμένως αποκτήσει μέσω πειρατείας.

«Η απόφαση σταθμός του δικαστηρίου τον Ιούνιο του 2025 παραμένει σε ισχύ», ανέφερε σε δήλωσή της στην Post η αναπληρώτρια γενική σύμβουλος της Anthropic, Απάρνα Σριντάρ. «Το ζήτημα για το οποίο συμβιβαστήκαμε αφορούσε τον τρόπο απόκτησης ορισμένων υλικών και όχι το αν μπορούσαμε να τα χρησιμοποιήσουμε για την ανάπτυξη ΑΙ».

Για πολλούς πάντως, τα έγγραφα που αποσφραγίστηκαν έδωσαν την πιο καθοριστική ετυμηγορία. Διέλυσαν κάθε αυταπάτη για το αν οι μεγαλύτεροι κολοσσοί της τεχνολογίας αντιλαμβάνονται την πολιτισμική αξία, πολύ δε περισσότερο την ιερότητα της ανθρώπινης δημιουργίας.

Με πληροφορίες από washingtonpost, Euronews