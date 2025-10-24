Πρώιμη έκθεση στα αλλεργιογόνα σώζει ζωές παιδιών

Μελέτη αποκαλύπτει ότι οι παιδικές αλλεργίες μειώθηκαν σημαντικά μετά την εισαγωγή νέων οδηγιών για πρώιμη έκθεση στα φιστίκια.

Τα τελευταία χρόνια, οι ειδικοί προέτρεπαν τους γονείς να αποφύγουν την έκθεση των βρεφών σε κοινά αλλεργιογόνα τρόφιμα, καθώς οι αλλεργίες αυξάνονταν συνεχώς. Ωστόσο, μια σημαντική μελέτη του 2015 έδειξε ότι η χορήγηση προϊόντων φιστικιού σε βρέφη μπορούσε να μειώσει τον κίνδυνο εμφάνισης αλλεργίας κατά πάνω από 80%. Αποτέλεσμα αυτής της έρευνας, το 2017, το National Institute of Allergy and Infectious Diseases εξέδωσε επίσημες οδηγίες για πρώιμη εισαγωγή αλλεργιογόνων τροφών.

Η νέα μελέτη, που δημοσιεύθηκε πρόσφατα στο περιοδικό Pediatrics, παρακολούθησε 125.000 παιδιά σε σχεδόν 50 παιδιατρικές κλινικές και διαπίστωσε ότι οι αλλεργίες στα παιδιά κάτω των 3 ετών μειώθηκαν στο 0,93% μεταξύ 2017 και 2020, από 1,46% μεταξύ 2012 και 2015. Πρόκειται για μείωση 36% σε όλες τις τροφικές αλλεργίες, με κύρια πτώση 43% στις αλλεργίες στα φιστίκια.

Η μελέτη κατέγραψε επίσης ότι τα αυγά αντικατέστησαν τα φιστίκια ως το πιο συχνό αλλεργιογόνο τρόφιμο στα μικρά παιδιά. Παρά το γεγονός ότι η μελέτη δεν εξετάζει άμεσα τη διατροφή των βρεφών, τα στοιχεία δείχνουν μια σαφή τάση μείωσης των αλλεργιών. «Μιλάμε για πρόληψη μιας δυνητικά θανατηφόρας ή αλλαγής ζωής διάγνωσης», δήλωσε η παιδίατρος Δρ. Edith Bracho-Sanchez από το Columbia University Irving Medical Center.

Πώς η πρώιμη έκθεση σε φιστίκια και άλλα αλλεργιογόνα χτίζει ανοχή

Οι επιστήμονες δεν κατανοούν πλήρως γιατί αναπτύσσονται οι τροφικές αλλεργίες, αλλά κάποιες θεωρίες συνδέουν τις υψηλές καισαρικές τομές, τη χρήση αντιβιοτικών και την αυξημένη υγιεινιστική καθαριότητα με το φαινόμενο. Ωστόσο, υπάρχει σαφής εικόνα για τον μηχανισμό ανάπτυξης ανοχής: τα αλλεργιογόνα που εισάγονται μέσω του δέρματος, ειδικά αν είναι τραυματισμένο ή φλεγμονώδες, μπορούν να προκαλέσουν υπερβολική αντίδραση του ανοσοποιητικού, ενώ η πρώιμη εισαγωγή τροφών μέσω του πεπτικού σωλήνα βοηθά το σώμα να αναγνωρίζει τις πρωτεΐνες ως ακίνδυνες, εξηγεί ο παιδίατρος αλλεργιολόγος Dr. David Hill.

Οι εθνικές οδηγίες του 2021 προτείνουν την εισαγωγή των πιο κοινών αλλεργιογόνων τροφών μεταξύ τεσσάρων και έξι μηνών ηλικίας, με μικρές δόσεις δύο φορές την εβδομάδα, όπως μικρή ποσότητα φιστικοβούτυρου ή ένα μικρό κομμάτι αυγού. Οι γονείς καλούνται να συμβουλευτούν τον παιδίατρό τους για τον ασφαλή τρόπο εισαγωγής.

Η μελέτη κατέγραψε μείωση περίπου 57.000 παιδιών με τροφικές αλλεργίες, αν και περιορίστηκε σε ηλικίες έως 3 ετών, καθώς η διάγνωση σε μεγαλύτερα παιδιά δεν καλύφθηκε. Παράλληλα, οι ειδικοί τονίζουν ότι μόνο το 17% των γονέων εισάγει φιστίκια πριν τον 7ο μήνα ζωής των βρεφών τους, ενώ οι παιδίατροι συνιστούν πρώιμη εισαγωγή σε λίγες μόνο περιπτώσεις υψηλού κινδύνου.

Η Δρ. Bracho-Sanchez υπογραμμίζει ότι η εφαρμογή των οδηγιών πρώιμης εισαγωγής ήδη έχει θετικά αποτελέσματα, ενώ υπάρχει περιθώριο για ακόμη μεγαλύτερη βελτίωση: «Αυτό που προτείνουμε λειτουργεί για τη μείωση των αλλεργιών και θα μπορούσε να λειτουργήσει ακόμα καλύτερα».

Με πληροφορίες από New York Times