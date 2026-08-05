Προειδοποίηση ΠΙΣ για καπνό, στάχτες και χημικά αέρια στις φλεγόμενες περιοχές: Τα μέτρα προστασίας

Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για τις επιπτώσεις των εκτεταμένων πυρκαγιών στην υγεία και συστήνει συγκεκριμένα μέτρα προστασίας.

Η επιβαρυμένη από τις πυρκαγιές ατμόσφαιρα μπορεί να επηρεάσει τον γενικό πληθυσμό και κυρίως τις ευπαθείς ομάδες, τα παιδιά, τους ηλικιωμένους, τις εγκύους ή τους βαριά και χρόνια πάσχοντες.

Οι επιπτώσεις που αφήνει η φωτιά στην υγεία

Ο καπνός, οι αιωρούμενες στάχτες αλλά και τα χημικά αέρια στις φλεγόμενες περιοχές έχουν άμεσες επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία -άμεσα και μακροπρόθεσμα. Μπορεί να επηρεαστεί το αναπνευστικό σύστημα και να επιδεινωθεί η υγεία ατόμων που πάσχουν από αναπνευστικά και καρδιαγγειακά νοσήματα.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στις ευπαθείς ομάδες, που είναι σημαντικό να αποφεύγουν την εισπνοή του καπνού, διατηρώντας κλειστά τα παράθυρα σπιτιών και αυτοκινήτων και φορώντας μάσκα υψηλής προστασίας όταν είναι ανάγκη να κινηθούν σε εξωτερικό χώρο.

Συγκεκριμένα, καλούνται:

Να αποφεύγονται οι μετακινήσεις που δεν είναι απολύτως απαραίτητες και να συντομεύει κατά το δυνατόν η παραμονή εκτός σπιτιού.

Να παραμένουν κλειστές οι πόρτες και τα παράθυρα με τρόπο ώστε να μην εισχωρήσει καπνός στον εσωτερικό χώρο.

Να προχωρούν σε παύση της λειτουργίας σε παλαιάς τεχνολογίας κλιματιστικά που φέρνουν εντός των σπιτιών αέρα από τον εξωτερικό χώρο. Με τα νέου τύπου κλιματιστικά δεν υπάρχει το ίδιο πρόβλημα.

Τα μικρά παιδιά να παίζουν σε εσωτερικούς χώρους και να μην πηγαίνουν στις παραλίες και την θάλασσα αν η ατμόσφαιρα μυρίζει καπνούς.

Να ενυδατώνονται συχνά μέσα στην ημέρα.

Αν νιώσει ένα άτομο βήχα, καταβολή, ζάλη, πονοκέφαλο ή άλλο σύμπτωμα να επικοινωνεί άμεσα με τον θεράποντα ιατρό του.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ