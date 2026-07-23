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Προειδοποίηση από τη Hugging Face μετά την κυβερνοεπίθεση από μοντέλα της OpenAI: «Το παιχνίδι άλλαξε»

Μέσα σε «ελάχιστο χρονικό διάστημα», το δίκτυο της Hugging Face δέχτηκε 17.000 επιθέσεις από διαφορετικές διευθύνσεις IP

The LiFO team
The LiFO team
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Ο Τόμας Βολφ, συνιδρυτής της Hugging Face / φωτ. linkedin
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«Καμπανάκι κινδύνου» για ολόκληρη τη βιομηχανία τεχνολογίας χαρακτηρίζει ο συνιδρυτής της Hugging Face την πρόσφατη κυβερνοεπίθεση που δέχτηκε η εταιρεία του, όταν εξελιγμένα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης της OpenAI.  

Μιλώντας σε  ραδιοφωνική εκπομπή του BBC, ο Τόμας Βολφ  προειδοποίησε ότι «αυτού του είδους οι κυβερνοεπιθέσεις θα γίνουν σύντομα από τις πιο συνηθισμένες», τονίζοντας πως οι περισσότερες επιχειρήσεις δεν έχουν συνειδητοποιήσει ακόμη ότι «οι κανόνες του παιχνιδιού έχουν αλλάξει».

Την Τρίτη, η δημιουργός του ChatGPT αποκάλυψε ότι τα μοντέλα της διασπάσαν το ασφαλές περιβάλλον δοκιμών και εξαπέλυσαν κυβερνοεπίθεση. Η εταιρεία έκανε λόγο για «πρωτοφανές» περιστατικό και επιβεβαίωσε ότι διενεργεί έρευνα σε συνεργασία με τη Hugging Face.

Ο Βολφ σημείωσε ότι, όταν εμφανίστηκαν τα πρώτα σημάδια της επίθεσης στα μέσα Ιουλίου, η Hugging Face δεν γνώριζε την προέλευσή της, κατάφερε ωστόσο να περιορίσει έγκαιρα την παραβίαση.

17.000 επιθέσεις από τα μοντέλα της OpenAI

Η Hugging Face αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες πλατφόρμες ανοιχτού κώδικα παγκοσμίως για την κοινή χρήση μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης, την οποία χρησιμοποιούν καθημερινά χιλιάδες προγραμματιστές και ερευνητές.

Όπως εξήγησε ο ίδιος, η συγκεκριμένη παραβίαση ήταν «εντελώς διαφορετική» από τις συνήθεις επιθέσεις που αντιμετωπίζει η εταιρεία, ενώ η OpenAI την ενημέρωσε άμεσα ότι υπαίτια για το χτύπημα ήταν τα δικά της μοντέλα.

Μέσα σε «ελάχιστο χρονικό διάστημα», το δίκτυο της Hugging Face δέχτηκε 17.000 επιθέσεις από διαφορετικές διευθύνσεις IP, ανέφερε ο Βολφ, ο οποίος εκτελεί και χρέη επικεφαλής επιστημονικού διευθυντή της εταιρείας.

Ο ίδιος υπογράμμισε ότι το περιστατικό λειτουργεί ως προειδοποίηση για όλες τις εταιρείες, οι οποίες οφείλουν να ενισχύσουν άμεσα την κυβερνοασφάλειά τους απέναντι σε τέτοιου είδους απειλές.

Αυξάνεται η ανησυχία για τα θέματα ασφαλείας 

Το περιστατικό σημειώνεται σε μια κρίσιμη συγκυρία για τον κλάδο. Μόλις τον περασμένο μήνα, η αμερικανική κυβέρνηση διέταξε την εταιρεία τεχνολογίας Anthropic να περιορίσει την πρόσβαση στα μοντέλα της για λόγους εθνικής ασφάλειας, με το Υπουργείο Εμπορίου των ΗΠΑ να αίρει τους περιορισμούς λίγες εβδομάδες αργότερα.

Η κινεζική start-up Moonshot AI αναμένεται να διαθέσει το μοντέλο ανοιχτού κώδικα Kimi K3 στις 27 Ιουλίου. Από την πρώτη του παρουσίαση την περασμένη εβδομάδα, το μοντέλο έχει συγκεντρώσει τα βλέμματα της βιομηχανίας, καθώς πολλοί το θεωρούν ισχυρό ανταγωνιστή των κορυφαίων δυτικών συστημάτων.

Με πληροφορίες από BBC

Τech & Science

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