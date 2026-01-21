Προβλήματα στο Yahoo Mail - Χιλιάδες χρήστες δεν μπορούν να συνδεθούν

Προβλήματα πρόσβασης στο Yahoo Mail αντιμετωπίζουν από το πρωί χιλιάδες χρήστες, με τη λειτουργία της υπηρεσίας να παρουσιάζει σοβαρές διακοπές.

Σύμφωνα με μαρτυρίες χρηστών, η είσοδος στους λογαριασμούς ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είναι είτε αδύνατη είτε γίνεται αποσπασματικά, χωρίς να αποκαθίσταται πλήρως η λειτουργία. Σε αρκετές περιπτώσεις, όσοι καταφέρνουν να συνδεθούν διαπιστώνουν ότι δεν μπορούν να στείλουν ή να λάβουν μηνύματα, ενώ εμφανίζονται και σφάλματα κατά τη φόρτωση της πλατφόρμας.

Η Yahoo αναγνώρισε το πρόβλημα με σύντομη ανακοίνωση, στην οποία αναφέρει ότι ορισμένοι χρήστες ενδέχεται να αντιμετωπίζουν δυσκολίες πρόσβασης στις υπηρεσίες και στους ιστότοπους της εταιρείας. Όπως σημειώνει, οι τεχνικές ομάδες διερευνούν την αιτία της δυσλειτουργίας και θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση μόλις υπάρξουν περισσότερα στοιχεία.

Προς το παρόν δεν έχει δοθεί εκτίμηση για το πότε θα αποκατασταθεί πλήρως η υπηρεσία.