ΠΟΥ: Συναγερμός για την έλλειψη πρόσβασης στα νέα «ενέσιμα αδυνατίσματος»

Λιγότερο από το 10% των ανθρώπων που θα μπορούσαν να ωφεληθούν από τα νέα φάρμακα κατά της παχυσαρκίας καταφέρνουν σήμερα να τα προμηθευτούν και να τα χρησιμοποιήσουν, προειδοποιεί ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ).

Με περισσότερα από ένα δισεκατομμύριο ανθρώπους να ζουν με παχυσαρκία παγκοσμίως, και τις προβλέψεις να ανεβάζουν τον αριθμό αυτό στα δύο δισεκατομμύρια έως το 2030, ο ΠΟΥ καλεί τις κυβερνήσεις και τις φαρμακευτικές εταιρείες να εξασφαλίσουν ευρύτερη και δικαιότερη πρόσβαση στις θεραπείες τύπου GLP-1.

Τα συγκεκριμένα φάρμακα έχουν ήδη ενταχθεί στη λίστα «βασικών φαρμάκων» του Οργανισμού, η οποία λειτουργεί ως οδηγός για το ποιες θεραπείες πρέπει να διατίθενται σε κάθε εθνικό σύστημα υγείας.

Ο γενικός διευθυντής του ΠΟΥ, Τέντρος Αντάνομ Γκεμπρεγεσούς, υπενθύμισε ότι η παχυσαρκία αποτελεί χρόνια ασθένεια που απαιτεί μακροχρόνια αντιμετώπιση. «Τα φάρμακα από μόνα τους δεν θα λύσουν την κρίση, αλλά οι θεραπείες GLP-1 μπορούν να βοηθήσουν εκατομμύρια ανθρώπους να χάσουν βάρος και να μειώσουν τους κινδύνους για την υγεία τους», τόνισε.

Από «ζήτημα τρόπου ζωής» σε χρόνια νόσο

Τα ενέσιμα GLP-1, γνωστά και ως skinny jabs, αντικατοπτρίζουν μια συνολική αλλαγή στον τρόπο που αντιμετωπίζεται η παχυσαρκία: όχι πλέον ως ζήτημα προσωπικής ευθύνης ή απλής διατροφικής επιλογής, αλλά ως σύνθετη, προλήψιμη και θεραπεύσιμη χρόνια νόσος.

Σύμφωνα με τις οδηγίες του ΠΟΥ, οι θεραπείες αυτές πρέπει να χορηγούνται για τουλάχιστον έξι μήνες και πάντα σε συνδυασμό με συμβουλευτική για υγιεινή διατροφή και σωματική άσκηση, ώστε να αποφεύγεται η επαναπρόσληψη βάρους.

Παρά τις υψηλές προσδοκίες, η παγκόσμια παραγωγή παραμένει ανεπαρκής. Ο ΠΟΥ εκτιμά ότι ακόμη και στο πιο αισιόδοξο σενάριο η διαθέσιμη ποσότητα φτάνει μόλις για περίπου 100 εκατομμύρια ασθενείς, ένας αριθμός που αντιστοιχεί σε λιγότερο από το 10% όσων χρειάζονται τη θεραπεία.

Το υψηλό κόστος, οι περιορισμένες παραγωγικές δυνατότητες και οι δυσκολίες στην εφοδιαστική αλυσίδα αποτελούν σημαντικά εμπόδια. «Η μεγαλύτερη ανησυχία μας είναι η ισότιμη πρόσβαση», δήλωσε ο Τέντρος.

Για την αντιμετώπιση των ελλείψεων, ο ΠΟΥ προτείνει την παραχώρηση δικαιωμάτων παραγωγής σε περισσότερους κατασκευαστές, ώστε να μπορούν να διαθέτουν οικονομικότερες εκδοχές των φαρμάκων. Η πατέντα της σεμαγλουτίδης λήγει σε αρκετές χώρες το 2026, ανοίγοντας τον δρόμο για την κυκλοφορία βιοομοειδών σε αγορές όπως η Ινδία, η Κίνα, ο Καναδάς, η Βραζιλία και η Τουρκία.

Ο ΠΟΥ υπογραμμίζει ότι κανένα φάρμακο δεν υποκαθιστά την πρόληψη. Καλεί τις κυβερνήσεις να επενδύσουν σε πολιτικές που κάνουν πιο εύκολες τις υγιεινές επιλογές, από τη ρύθμιση της διαφήμισης ανθυγιεινών τροφίμων μέχρι τον αστικό σχεδιασμό που ενθαρρύνει τη σωματική δραστηριότητα.

Με πληροφορίες από BBC