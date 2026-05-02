ΠΟΥ: Πρώτη θεραπεία ελονοσίας για βρέφη σε «σημαντικό ορόσημο» για τη δημόσια υγεία

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) ενέκρινε για πρώτη φορά θεραπεία κατά της ελονοσίας ειδικά σχεδιασμένη για βρέφη, ανοίγοντας τον δρόμο για ευρεία χρήση της σε χώρες όπου η νόσος παραμένει ενδημική.

Η έγκριση αφορά το φάρμακο Coartem Baby, το οποίο μπορεί να χορηγηθεί ακόμη και σε νεογνά βάρους μόλις 2 κιλών. Μέχρι σήμερα, τα βρέφη με ελονοσία λάμβαναν φαρμακευτικά σκευάσματα προσαρμοσμένα για μεγαλύτερα παιδιά, γεγονός που, σύμφωνα με τον ΠΟΥ, αύξανε τον κίνδυνο λαθών στη δοσολογία, παρενεργειών και τοξικότητας.

Η ανάγκη για εξειδικευμένη θεραπεία είναι ιδιαίτερα έντονη στην Αφρική, όπου έως και το 18% των παιδιών κάτω των έξι μηνών εκτιμάται ότι προσβάλλεται από ελονοσία. Το 2024 καταγράφηκαν περίπου 610.000 θάνατοι παγκοσμίως από τη νόσο, με σχεδόν τα τρία τέταρτα να αφορούν παιδιά κάτω των πέντε ετών στην αφρικανική ήπειρο.

Το Coartem Baby περιέχει δύο ανθελονοσιακά φάρμακα, αρτεμεθέρη και λουμεφαντρίνη, και αναπτύχθηκε από τη φαρμακευτική εταιρεία Novartis σε συνεργασία με τον οργανισμό Medicines for Malaria Venture. Το σκεύασμα διατίθεται σε μορφή δισκίων με γεύση κεράσι, τα οποία μπορούν να διαλυθούν σε υγρά, συμπεριλαμβανομένου του μητρικού γάλακτος.

Η ένταξή του στη λίστα προεπιλογής του ΠΟΥ σημαίνει ότι πληροί διεθνή πρότυπα ποιότητας, ασφάλειας και αποτελεσματικότητας, επιτρέποντας την προμήθειά του από δημόσια συστήματα υγείας, ιδίως σε χώρες της υποσαχάριας Αφρικής.

Ο γενικός διευθυντής του ΠΟΥ, Tedros Adhanom Ghebreyesus, χαρακτήρισε την εξέλιξη σημαντική, σημειώνοντας ότι «για αιώνες η ελονοσία στερούσε παιδιά από τις οικογένειές τους και αποδυνάμωνε ολόκληρες κοινότητες», προσθέτοντας ότι η εικόνα αρχίζει να αλλάζει.

Η ανάπτυξη της θεραπείας έρχεται μετά από νέα επιστημονικά δεδομένα που αμφισβητούν την παλαιότερη αντίληψη ότι τα νεογνά προστατεύονται από την ελονοσία μέσω ανοσίας που μεταφέρεται από τη μητέρα κατά την εγκυμοσύνη και τον θηλασμό.

Ήδη, το φάρμακο έχει αρχίσει να χορηγείται σε χώρες όπως η Γκάνα. Ένα από τα πρώτα περιστατικά αφορά τον Wonder, ένα βρέφος 12 εβδομάδων που νοσηλεύτηκε με υψηλό πυρετό και διαγνώστηκε με ελονοσία. Μετά τη χορήγηση της θεραπείας, η κατάσταση της υγείας του βελτιώθηκε σημαντικά.

Γιατροί επισημαίνουν ότι μέχρι σήμερα η διάγνωση της νόσου σε νεογνά ήταν περιορισμένη, καθώς η προσοχή εστιαζόταν κυρίως σε μεγαλύτερα παιδιά. Η διαθεσιμότητα θεραπείας ειδικά σχεδιασμένης για βρέφη εκτιμάται ότι θα ενισχύσει την έγκαιρη αντιμετώπιση της νόσου.

Η Novartis ανακοίνωσε ότι σκοπεύει να διαθέσει το φάρμακο σε περιοχές όπου η ελονοσία είναι ενδημική σε βάση που θα προσεγγίζει το μη κερδοσκοπικό μοντέλο, με στόχο τη διευκόλυνση της πρόσβασης.

