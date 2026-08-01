Πού κοστίζει περισσότερο το iPhone 17 Pro

Η ετήσια έκθεση Mapping the World’s Prices 2026 της Deutsche Bank Research συγκρίνει την τιμή του iPhone 17 Pro 256GB παγκοσμίως.

Από τα στοιχεία προκύπτει ότι οι ευρωπαϊκές χώρες καταλαμβάνουν τη μερίδα του λέοντος στις υψηλές θέσεις της κατάταξης. Παράλληλα, η σύγκριση δείχνει ότι η ψαλίδα των τιμών ανάμεσα σε Ευρώπη και ΗΠΑ διευρύνθηκε την τελευταία δεκαετία.

Ανάμεσα στις 21 ευρωπαϊκές χώρες που εξετάστηκαν, η Ελβετία καταγράφει τη χαμηλότερη τιμή, στα 1.187 ευρώ. Στον αντίποδα, η Τουρκία αποτελεί την πιο ακραία περίπτωση: το ίδιο τηλέφωνο φτάνει τα 2.222 ευρώ, την υψηλότερη τιμή και στις 41 αγορές της έρευνας.

Η Ουγγαρία είναι η δεύτερη ακριβότερη χώρα στην Ευρώπη, με την τιμή στα 1.565 ευρώ, δηλαδή 657 ευρώ λιγότερα από την Τουρκία, αλλά 378 ευρώ περισσότερα από την Ελβετία.

Μόνο η Ιαπωνία είναι φθηνότερη από τις ΗΠΑ, στα ίδια επίπεδα η Νότια Κορέα

Σε σύνολο 40 αγορών, το iPhone 17 Pro είναι φθηνότερο από ό,τι στις ΗΠΑ μόνο στην Ιαπωνία. Κοστίζει 1.012 ευρώ στις ΗΠΑ, έναντι 961 ευρώ στην Ιαπωνία. Η Νότια Κορέα κινείται ακριβώς στα ίδια επίπεδα με την αμερικανική αγορά.

«Η Ιαπωνία διαθέτει το φθηνότερο iPhone λόγω της πτώσης του γεν. Η Νότια Κορέα παραμένει μεταξύ των φθηνότερων επιλογών διεθνώς, χάρη στον ισχυρό εγχώριο ανταγωνισμό από τη Samsung», σημειώνει η έκθεση.

Ο καθοριστικός ρόλος των φόρων

Η έκθεση αναδεικνύει τη σημασία της φορολογίας στις μεγάλες αποκλίσεις που παρατηρούνται στην Ευρώπη. Επισημαίνει ότι οι φόροι εκτοξεύουν τη σχετική τιμή του iPhone στην Ουγγαρία, όπου ο ΦΠΑ φτάνει το 27%.

Αν και η Ελβετία θεωρείται από τις ακριβότερες οικονομίες στον κόσμο σχεδόν στα πάντα, αναδεικνύεται η φθηνότερη ευρωπαϊκή χώρα του δείγματος, «χάρη στο χαμηλό συντελεστή ΦΠΑ, που διαμορφώνεται στο 8,1%».

Σε παγκόσμιο επίπεδο, η Βραζιλία καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση, με το iPhone 17 Pro να πωλείται στα 1.937 ευρώ.

«Η Τουρκία και η Βραζιλία δείχνουν πώς οι φόροι, οι δασμοί και η αδυναμία του εγχώριου νομίσματος μπορούν να παραμορφώσουν την τιμή ενός iPhone», αναφέρει η έρευνα.

Η Αίγυπτος βρίσκεται στην τρίτη θέση με 1.605 ευρώ και το Μεξικό στην έκτη με 1.420 ευρώ. Με εξαίρεση το Μεξικό, όλες οι υπόλοιπες χώρες από την 4η έως τη 24η θέση (την οποία καταλαμβάνει η Ινδία) είναι ευρωπαϊκές.

Οι ισχυρές οικονομίες: Φθηνότερο το Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά με μικρή διαφορά

Ανάμεσα στις πέντε μεγαλύτερες οικονομίες της Ευρώπης, το iPhone 17 Pro είναι φθηνότερο στο Ηνωμένο Βασίλειο (1.265 ευρώ), ενώ η Ιταλία (1.332 ευρώ) είναι η ακριβότερη.

Η διαφορά δεν είναι μεγάλη, καθώς οι τιμές στις υπόλοιπες χώρες κινούνται σε παραπλήσια επίπεδα: Γαλλία (1.323 ευρώ), Ισπανία (1.312 ευρώ) και Γερμανία (1.293 ευρώ).

Το χάσμα στα εισοδήματα κάνει την αγορά ακόμα πιο απρόσιτη

Τα παραπάνω στοιχεία αφορούν ονομαστικές τιμές και δεν λαμβάνουν υπόψη τα εισοδηματικά επίπεδα, τα οποία διαφέρουν σημαντικά από χώρα σε χώρα.

Για παράδειγμα, σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ, ο μέσος ετήσιος ακαθάριστος μισθός το 2025 κυμαινόταν από 18.590 ευρώ στην Τουρκία έως 107.487 ευρώ στην Ελβετία. Όταν υπολογιστεί το διαθέσιμο εισόδημα, η απόσταση στην αγοραστική δυνατότητα των καταναλωτών γίνεται ακόμα μεγαλύτερη.

Με πληροφορίες από Euronews