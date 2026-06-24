Power nap: Τι πιστεύει η επιστήμη για τον μεσημεριανό ύπνο;

Ένας σύντομος ύπνος μέσα στην ημέρα -γνωστός και ως power nap- μπορεί να προσφέρει σημαντικά οφέλη στην υγεία και την καθημερινή λειτουργικότητα, βοηθώντας στην αντιμετώπιση της κούρασης και στη βελτίωση της συγκέντρωσης.

Ωστόσο, οι ειδικοί επισημαίνουν ότι ο μεσημεριανός ύπνος δεν είναι κατάλληλος για όλους και, σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τον νυχτερινό ύπνο ή να συνδέεται με αυξημένους κινδύνους για την υγεία.

Σύμφωνα με τη Mayo Clinic, ο σύντομος ύπνος μπορεί να προσφέρει διάφορα οφέλη σε υγιείς ενήλικες, όπως χαλάρωση, μείωση της κόπωσης, αυξημένη εγρήγορση, βελτίωση της διάθεσης, καλύτερη απόδοση, συμπεριλαμβανομένων του ταχύτερου χρόνου αντίδρασης και της καλύτερης μνήμης.

Οι πιθανές επιπτώσεις του power nap

Από την άλλη πλευρά, το power nap μπορεί να προκαλέσει ορισμένες ανεπιθύμητες επιπτώσεις. Μία από αυτές είναι το αίσθημα νύστας ή το «βαρύ κεφάλι» αμέσως μετά το ξύπνημα. Η υπνηλία που ακολουθεί μπορεί προσωρινά να δυσκολέψει τη συγκέντρωση και την απόδοση, συνήθως όμως υποχωρεί μέσα σε περίπου 35 λεπτά.

Ο σύντομος ύπνος μέσα στην ημέρα μπορεί επίσης να επηρεάσει τον νυχτερινό ύπνο. Για τους περισσότερους ανθρώπους, ένας σύντομος υπνάκος δεν επηρεάζει την ποιότητα του ύπνου το βράδυ. Αν όμως κάποιος αντιμετωπίζει ήδη προβλήματα αϋπνίας ή δυσκολεύεται να αποκοιμηθεί και να παραμείνει κοιμισμένος, ο μεσημεριανός ύπνος μπορεί να επιδεινώσει την κατάσταση. Τα μεγάλα σε διάρκεια ή πολύ συχνά power naps ενδέχεται να επηρεάσουν αρνητικά τον νυχτερινό ύπνο.

Ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος για ένα power nap;

«Για να αξιοποιήσετε στο έπακρο έναν υπνάκο, δοκιμάστε τις παρακάτω συμβουλές», αναφέρει η Mayo Clinic και παραθέτει 4 συμβουλές για ένα αποτελεσματικό power nap.

Φροντίστε οι ύπνοι να είναι σύντομοι: Ο ιδανικός «υπνάκος» διαρκεί από 20 έως 30 λεπτά. Προσπαθήστε να μην κοιμάστε περισσότερο από μισή ώρα σε τακτική βάση. Όσο περισσότερο κοιμάστε, τόσο πιο πιθανό είναι να νιώθετε ζαλισμένοι ή αποπροσανατολισμένοι μετά το ξύπνημα.

Ο ιδανικός «υπνάκος» διαρκεί από 20 έως 30 λεπτά. Προσπαθήστε να μην κοιμάστε περισσότερο από μισή ώρα σε τακτική βάση. Όσο περισσότερο κοιμάστε, τόσο πιο πιθανό είναι να νιώθετε ζαλισμένοι ή αποπροσανατολισμένοι μετά το ξύπνημα. Προτιμήστε τις πρώτες απογευματινές ώρες: Ένας υπνάκος μετά τις 3 το μεσημέρι μπορεί να δυσκολέψει τον βραδινό ύπνο. Παράγοντες όπως οι προσωπικές ανάγκες ύπνου, το καθημερινό πρόγραμμα, η ηλικία και η λήψη φαρμάκων μπορούν επίσης να επηρεάσουν την ιδανική ώρα για ξεκούραση μέσα στην ημέρα.

Ένας υπνάκος μετά τις 3 το μεσημέρι μπορεί να δυσκολέψει τον βραδινό ύπνο. Παράγοντες όπως οι προσωπικές ανάγκες ύπνου, το καθημερινό πρόγραμμα, η ηλικία και η λήψη φαρμάκων μπορούν επίσης να επηρεάσουν την ιδανική ώρα για ξεκούραση μέσα στην ημέρα. Δημιουργήστε το κατάλληλο περιβάλλον: Επιλέξτε έναν ήσυχο και σκοτεινό χώρο με άνετη θερμοκρασία. Περιορίστε όσο γίνεται τους περισπασμούς από τηλεοράσεις, υπολογιστές, κινητά τηλέφωνα και άλλες ηλεκτρονικές συσκευές.

Επιλέξτε έναν ήσυχο και σκοτεινό χώρο με άνετη θερμοκρασία. Περιορίστε όσο γίνεται τους περισπασμούς από τηλεοράσεις, υπολογιστές, κινητά τηλέφωνα και άλλες ηλεκτρονικές συσκευές. Δώστε χρόνο στον εαυτό σας να ξυπνήσει: Μετά τον υπνάκο, αφιερώστε λίγα λεπτά για να επανέλθετε πλήρως πριν επιστρέψετε στις δραστηριότητές σας. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό εάν πρόκειται να εκτελέσετε κάποια εργασία που απαιτεί γρήγορα αντανακλαστικά ή αυξημένη συγκέντρωση.

Με πληροφορίες από Mayo Clinic