Πότε άρχισαν οι Ευρωπαίοι να κυνηγούν με τόξα και βέλη; Νέα στοιχεία δίνουν απαντήσεις

Σε ένα νέο άρθρο που δημοσιεύθηκε αυτό το μήνα στο περιοδικό iScience, ερευνητές από το Πανεπιστήμιο του Τύμπινγκεν και άλλα ιδρύματα παρουσιάζουν μια διεπιστημονική ανάλυση των λίθινων και οστέινων βλημάτων που σχετίζονται με τον Homo sapiens στην πρώιμη Ανώτερη Παλαιολιθική εποχή (πριν από 40.000 έως 35.000 χρόνια), κάνοντας νέες υποθέσεις για το πότε οι Ευρωπαίοι ξεκίνησαν να κυνηγούν με τόξα και βέλη.

Συνδυάζοντας πειραματική βαλλιστική, λεπτομερείς μετρήσεις και αναλύσεις φθοράς από χρήση, καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι ορισμένα από αυτά τα αρχαία αντικείμενα ήταν συμβατά με βέλη που εκτοξεύονταν με τόξο, και όχι μόνο με δόρατα που εκτοξεύονταν με το χέρι.

Τι δείχνουν τα ευρήματα για τη χρήση τόξων και βελών

Για δεκαετίες, οι αρχαιολόγοι υποθέτουν μια γραμμική εξέλιξη στις τεχνολογίες των όπλων: από τα δόρατα χειρός στους εκτοξευτές δοράτων και τελικά στο τόξο και το βέλος.

Ωστόσο, η ερευνήτρια Κέικο Κιταγκάουα του Πανεπιστημίου του Τύμπινγκεν και οι συνεργάτες της υποστηρίζουν ότι η τεχνολογία δεν εξελίχθηκε με μια απλή ακολουθία.

«Οι άμεσες ενδείξεις για τα όπλα κυνηγιού είναι σπάνιες στα αρχαιολογικά ευρήματα», αναφέρουν.

«Τα προϊστορικά όπλα κυνηγιού κυμαίνονται από δόρατα που εκτοξεύονταν με τα χέρια, τα οποία είναι αποτελεσματικά για κυνήγι σε κοντινή απόσταση, έως βέλη για τόξα, τα οποία χρησιμοποιούνται για κυνήγι σε μεσαία ή μεγάλη απόσταση».

«Οι πρώτες εμφανίσεις τέτοιων εργαλείων είναι ξύλινα δόρατα και ράβδοι για ρίψη που χρονολογούνται από 337.000-300.000 χρόνια πριν στην Ευρώπη».

«Αντικείμενα από κέρατα ελαφιών που ερμηνεύονται ως αιχμές για βέλη αρχίζουν να τεκμηριώνονται περίπου 24.500-21.000 χρόνια πριν και γίνονται πιο ορατά περί τα 21.000 χρόνια πριν στη Νοτιοδυτική Γαλλία με σχεδόν εκατό δείγματα».

«Εν τω μεταξύ, η τεχνολογία του τόξου και των βελών βρίσκεται μόνο σε εξαιρετικά καλά διατηρημένα περιβάλλοντα στους τελικούς παλαιολιθικούς χώρους του Mannheim-Vogelstang και του Stellmoor στη Γερμανία, που χρονολογούνται πριν από 12.000 χρόνια, και στον πρώιμο μεσολιθικό χώρο του Lilla Loshults Mosse στη Σουηδία (πριν από περίπου 8.500 χρόνια), γεγονός που την καθιστά πολύ νεότερη από άλλες τεχνολογίες βλημάτων».

Στην εργασία τους, οι συγγραφείς υποθέτουν ότι οι πρώτοι σύγχρονοι άνθρωποι πιθανότατα πειραματίζονταν με πολλαπλά συστήματα ταυτόχρονα ή σε αλληλεπικαλυπτόμενες φάσεις, αντανακλώντας ποικίλες προσαρμογές σε διαφορετικά οικοσυστήματα και τύπους θηραμάτων.

Τα στοιχεία βασίζονται στον τρόπο με τον οποίο αυτά τα αρχαία βέλη σπάνε και φθείρονται όταν χρησιμοποιούνται.

Όταν τα πέτρινα και οστέινα βέλη στερεώθηκαν σε άξονες και εκτοξεύτηκαν σε ελεγχόμενα πειράματα, τα μοτίβα θραύσης και μικρής ζημιάς για ορισμένα δείγματα ταιριάζουν με αυτά που θα περίμενε κανείς από βέλη που εκτοξεύονται από τόξο, και όχι μόνο από δόρατα.

Η φθορά των όπλων

«Εστιάζουμε στα οστέινα βλήματα της Ανώτερης Παλαιολιθικής εποχής, συμπεριλαμβανομένων των διαχωρισμένων και συμπαγών αιχμών από κέρατα και οστά, τα οποία βρέθηκαν κυρίως σε περιβάλλοντα της Aurignacian στην Ευρώπη και την Ανατολική Μεσόγειο μεταξύ 40.000 και 33.000 ετών πριν», ανέφεραν οι επιστήμονες.

«Στόχος μας είναι να διερευνήσουμε αν είναι δυνατόν να προσδιορίσουμε τον τύπο των όπλων στα οποία συναρμολογούνταν τα οστά του Aurignacian από τα σημάδια φθοράς που φέρουν και τη μορφομετρία τους».

Τα ευρήματα αυτά συνάδουν με παλαιότερες αρχαιολογικές έρευνες που αποδεικνύουν τη χρήση τόξου και βελών στην Αφρική ήδη από περίπου 54.000 χρόνια πριν — πιο παλιά από ό,τι πιστευόταν μέχρι τώρα και προγενέστερα από ορισμένα ευρήματα της ευρωπαϊκής αρχαιολογίας.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η ομάδα δεν ισχυρίζεται ότι ο Homo sapiens εφηύρε το τόξο ταυτόχρονα παντού, ούτε ότι τα τόξα ήταν το αποκλειστικό όπλο.

Αντίθετα, υποδηλώνει ένα ποικίλο τεχνολογικό «ρεπερτόριο» σε ένα πρώιμο στάδιο της επέκτασης του ανθρώπου σε νέα εδάφη.

«Η μελέτη μας αποδεικνύει εν μέρει την πολύπλοκη φύση της ανακατασκευής της τεχνολογίας των βλημάτων, τα οποία συχνά κατασκευάζονται από φθαρτά υλικά», κατέληξαν οι ερευνητές.

«Αν και είναι αδύνατο να ληφθούν υπόψη όλες οι μεταβλητές που επηρεάζουν τις φυσικές ιδιότητες των όπλων και τις ζημιές που προκαλούν, μια σειρά πειραματικών προγραμμάτων που έχουν σχεδιαστεί για να αντιμετωπίσουν την πολύπλευρη φύση των βλημάτων στο μέλλον μπορεί να ρίξει περισσότερο φως σε έναν από τους σημαντικούς πυλώνες της οικονομίας των κυνηγών-τροφοσυλλεκτών».

Με πληροφορίες από Sci News