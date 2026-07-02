Πόσο υγιεινό είναι το καρπούζι;

Το καρπούζι είναι το κατεξοχήν φρούτο του καλοκαιριού. Εκτός όμως από νόστιμο, κάνει καλό και στον οργανισμό, ιδιαίτερα τις ζεστές ημέρες.

Δείτε ποια είναι τα σημαντικότερα οφέλη του για την υγεία.

Προσφέρει εξαιρετική ενυδάτωση

Δεν είναι τυχαία η ονομασία «watermelon» αφού αποτελείται κατά 91% από νερό. Όταν τρώτε μια μέτρια φέτα (περίπου 280 γραμμάρια), είναι σαν να πίνετε σχεδόν ένα ολόκληρο ποτήρι νερό.

Η σωστή ενυδάτωση βοηθά τον οργανισμό να λειτουργεί φυσιολογικά, από τη διατήρηση της ομαλής κυκλοφορίας του αίματος έως την καλή λειτουργία του εντέρου. Το νερό που περιέχει το καρπούζι συμβάλλει στην ενυδάτωση του οργανισμού, κάτι που είναι ιδιαίτερα σημαντικό τις ημέρες με υψηλές θερμοκρασίες, όταν χάνουμε περισσότερα υγρά μέσω της εφίδρωσης.

«Ο οργανισμός μας αναγνωρίζει και αξιοποιεί τα μόρια του νερού ανεξάρτητα από την πηγή τους», εξηγεί η δρ. Tamara Hew-Butler, ερευνήτρια αθλητιατρικής στο Πανεπιστήμιο Wayne State. «Τροφές με υψηλή περιεκτικότητα σε νερό, όπως τα φρούτα, τα λαχανικά και οι σούπες, αποτελούν σημαντικές πηγές ενυδάτωσης».

Οι ηλικιωμένοι, ειδικότερα, ίσως βρίσκουν ευκολότερο και πιο ευχάριστο να λαμβάνουν μέρος των αναγκαίων υγρών μέσω των φρούτων, σημειώνει η διαιτολόγος και αναπληρώτρια καθηγήτρια Διατροφής στο Πανεπιστήμιο της Αλαμπάμα, Amy Ellis. Οι μεγαλύτεροι σε ηλικία αισθάνονται συχνά λιγότερη δίψα και γι' αυτό πίνουν λιγότερο νερό, γεγονός που αυξάνει τον κίνδυνο αφυδάτωσης και προβλημάτων υγείας κατά τη διάρκεια ενός καύσωνα.

Δεν περιέχει τόση ζάχαρη όσο πιστεύουν πολλοί

Επειδή αποτελείται κυρίως από νερό, το καρπούζι έχει και λίγες θερμίδες. Ένα φλιτζάνι κομμένου καρπουζιού περιέχει μόλις 46 θερμίδες.

«Πολλοί θεωρούν ότι έχει υπερβολικά πολλή ζάχαρη επειδή είναι πολύ γλυκό, όμως στην πραγματικότητα η περιεκτικότητά του είναι αρκετά μέτρια», λέει η δρ. Ellis.

Ένα φλιτζάνι κομμένου καρπουζιού περιέχει περίπου 9,5 γραμμάρια ζάχαρης, λιγότερα από τα περίπου 13 γραμμάρια ενός φλιτζανιού μήλου και τα σχεδόν 15 γραμμάρια ενός φλιτζανιού μύρτιλων (blueberries).

Η ποσότητα αυτή είναι αρκετά χαμηλή ώστε, κατά πάσα πιθανότητα, να μην προκαλεί απότομες αυξήσεις στα επίπεδα σακχάρου στο αίμα, προσθέτει η διαιτολόγος και καθηγήτρια Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής στο Πανεπιστήμιο της Μινεσότα, Joanne Slavin.

Βέβαια, οι θερμίδες είναι η βασική πηγή ενέργειας για τον οργανισμό. Επομένως, μόνο το καρπούζι δεν αρκεί για να καλύψει τις ενεργειακές ανάγκες του σώματος, εξηγεί η διαιτολόγος Samantha Dieras, διευθύντρια των υπηρεσιών διατροφής εξωτερικών ασθενών στο Νοσοκομείο Mount Sinai.

Ωστόσο, όταν καταναλώνεται ως μέρος μιας ισορροπημένης διατροφής, η υψηλή περιεκτικότητά του σε νερό και η γλυκιά του γεύση μπορούν να ενισχύσουν το αίσθημα κορεσμού.

Συμβάλλει στην καρδιαγγειακή υγεία

Το καρπούζι δεν περιέχει λιπαρά ούτε νάτριο, κάτι που είναι ευεργετικό για την καρδιά. Ωστόσο, οι επιστήμονες δεν έχουν ακόμη καταλήξει στο κατά πόσο μπορεί να μειώσει ενεργά τον κίνδυνο εμφάνισης καρδιαγγειακών παθήσεων, επισημαίνει η δρ. Slavin.

Η ίδια, μαζί με τις δρ. Ellis και Dieras, αναφέρουν ότι δύο συστατικά του καρπουζιού - το αμινοξύ L-κιτρουλίνη και το αντιοξειδωτικό λυκοπένιο - ενδέχεται να έχουν θετική επίδραση στην καρδιαγγειακή υγεία.

Οι επιστήμονες γνωρίζουν ότι οι νεφροί μετατρέπουν την L-κιτρουλίνη σε μονοξείδιο του αζώτου, μια ουσία που βοηθά στη χαλάρωση των τοιχωμάτων των αρτηριών και μπορεί να συμβάλει στη μείωση της αρτηριακής πίεσης.

Παράλληλα, το λυκοπένιο - ένα φυσικό αντιοξειδωτικό που βρίσκεται σε ορισμένα φυτά - μπορεί να περιορίσει τις φλεγμονές, οι οποίες σχετίζονται με την εμφάνιση καρδιακών παθήσεων. Αν και οι περισσότεροι το συνδέουν με την ντομάτα, το καρπούζι περιέχει ακόμη μεγαλύτερη ποσότητα λυκοπενίου.

Παρ' όλα αυτά, ανεξάρτητες επιστημονικές μελέτες σε ανθρώπους που εξέτασαν άμεσα την επίδραση του καρπουζιού στην καρδιαγγειακή υγεία δεν έχουν δείξει μετρήσιμα οφέλη.

«Το καρπούζι δεν είναι πανάκεια», τονίζει η δρ. Ellis, η οποία συμμετείχε σε μία από τις σχετικές μελέτες. «Δεν πρόκειται να αντικαταστήσει τα φάρμακα για την υπέρταση ή άλλες θεραπείες. Αν όμως ενταχθεί σε μια διατροφή πλούσια σε θρεπτικά τρόφιμα, μπορεί να συμβάλει θετικά στην υγεία των αιμοφόρων αγγείων».

Με πληροφορίες από The New York Times