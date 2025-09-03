Πόσο TikTok «πρέπει» να βλέπουμε στην τουαλέτα για να μειωθεί ο κίνδυνος αιμορροΐδων

Τα άτομα που παίρνουν κινητό στην τουαλέτα θα «πρέπει» να τηρούν το όριο των δύο TikTok, σύμφωνα με γιατρούς που διαπίστωσαν ότι όσοι κάνουν scroll, είναι πιο επιρρεπείς σε αιμορροΐδες από όσους πηγαίνουν στην τουαλέτα χωρίς τηλέφωνο.

Όσοι κάθονται στην τουαλέτα με ένα τηλέφωνο περνούν πολύ περισσότερο χρόνο σε αυτό το δωμάτιο από άλλους, με τη μεγαλύτερη παραμονή εκεί να συνδέεται με μεγαλύτερο κίνδυνο εμφάνισης αιμορροΐδων.

Τα ευρήματα ώθησαν την ομάδα να συμβουλεύσει τους ανθρώπους να μην παίρνουν τηλέφωνο στην τουαλέτα ή τουλάχιστον να επιβάλουν όριο στο scroll για να μην αποσπάται η προσοχή τους και κάθονται στην τουαλέτα μισή ώρα παραπάνω.

«Αφήστε το smartphone σας έξω γιατί όταν μπαίνετε έχετε μόνο μία δουλειά και θα πρέπει να επικεντρωθείτε σε αυτήν τη δουλειά», δήλωσε η Δρ Trisha Pasricha, γαστρεντερολόγος στο Ιατρικό Κέντρο Beth Israel Deaconess στη Βοστώνη. «Αν η μαγεία δεν έχει συμβεί μέσα σε πέντε λεπτά, θα πρέπει να σηκωθείτε και να φύγετε. Πάρτε μια ανάσα και επιστρέψτε».

Η Pasricha και οι συνάδελφοί της εξέτασαν 125 άτομα για αιμορροΐδες κατά τη διάρκεια κολονοσκοπήσεων στο πλαίσιο ενός προγράμματος ελέγχου για καρκίνο του εντέρου. Οι ίδιοι εθελοντές συμπλήρωσαν ερωτηματολόγια σχετικά με τη διατροφή, την άσκηση και τις συνήθειες του εντέρου, συμπεριλαμβανομένου του χρόνου που πέρασαν στην τουαλέτα και του αν ποτέ πονούσαν ή παρουσίασαν δυσκοιλιότητα.

Περαιτέρω ερωτήσεις, σύμφωνα με τη μελέτη στο Plos One, εστίασαν στις συνήθειες των ανθρώπων σχετικά με τα κινητά τηλέφωνα για να διαπιστώσουν αν έπαιρναν τη συσκευή τους στην τουαλέτα και ποιες εφαρμογές χρησιμοποιούσαν μόλις πήγαιναν εκεί. Όλοι ήταν ηλικίας 45 ετών και άνω.

Τα δύο τρίτα των ανθρώπων παραδέχτηκαν ότι έπαιρναν τηλέφωνο στην τουαλέτα, όπου οι περισσότεροι έψαχναν σε ειδήσεις και έμπαιναν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αφού λήφθηκαν υπόψη οι κοινοί παράγοντες κινδύνου για αιμορροΐδες, όπως η μεγαλύτερη ηλικία, η σωματική αδράνεια και οι χαμηλές διαιτητικές ίνες, όσοι έκαναν scroll στην τουαλέτα είχαν 46% περισσότερες πιθανότητες να εμφανίσουν αιμορροΐδες από όσους άφησαν πίσω το τηλέφωνό τους. Περισσότερο από το ένα τρίτο (37%) όσων έκαναν scroll στην τουαλέτα πέρασαν περισσότερα από πέντε λεπτά στην τουαλέτα σε σύγκριση με μόνο το 7% όσων δεν είχαν τηλέφωνα.

Πόσο TikTok «πρέπει» να βλέπουμε στην τουαλέτα για να μειωθεί ο κίνδυνος αιμορροΐδων

Το διάβασμα στην τουαλέτα δεν είναι κάτι καινούργιο, αλλά η Pasricha πιστεύει ότι οι εφημερίδες, τα περιοδικά και τα βιβλία που κάποτε κρατούσαν τους ανθρώπους απασχολημένους δεν μπορούν να συγκριθούν με εφαρμογές όπως το TikTok και το Instagram. «Ολόκληρο το επιχειρηματικό μοντέλο αυτών των εφαρμογών είναι να σε κάνουν να χάνεις την αίσθηση του χρόνου», είπε. «Οι προ-TikTok πρόγονοί μας απλώς διάβαζαν μια εφημερίδα ή οτιδήποτε μπορούσαν να βρουν. Δεν ήταν αποσπασματικό στο ίδιο επίπεδο».

Χρειάζεται περισσότερη έρευνα σχετικά με τις επιπτώσεις στην υγεία, αλλά η Pasricha υποψιάζεται ότι οι εφαρμογές smartphone παρατείνουν τον χρόνο που οι άνθρωποι περνούν στην τουαλέτα, γεγονός που με τη σειρά του αυξάνει την πίεση στους πρωκτικούς ιστούς, οδηγώντας σε αιμορροΐδες. «Αν απλώς μένετε εκεί έξω, αυτή η παθητική πίεση τελικά, με την πάροδο του χρόνου, θα προκαλέσει αποδυνάμωση του συνδετικού ιστού και θα οδηγήσει στη διόγκωση αυτών των φλεβών», είπε.

Πρόκεται για ένα μεγάλο ερώτημα που αφορά τις συνήθειες των νεότερων ανθρώπων, όπως σχολιάζει ο Guardian. Σε μια συνεχιζόμενη μελέτη φοιτητών, η Pasricha είπε ότι σχεδόν όλοι παραδέχτηκαν ότι έπαιρναν τηλέφωνα στην τουαλέτα, εγείροντας ανησυχίες ότι οι έφηβοι του σήμερα μπορεί να εμφανίσουν αιμορροΐδες νωρίτερα από τις παλαιότερες γενιές.

Οι αιμορροΐδες επηρεάζουν έως και το ένα τέταρτο όλων των ενηλίκων και, ενώ οι περισσότερες υποχωρούν μόνες τους ή με ελάχιστη θεραπεία, περισσότερες από 20.000 χειρουργικές επεμβάσεις πραγματοποιούνται σε αιμορροΐδες κάθε χρόνο μόνο στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Για όσους δεν μπορούν να σκεφτούν να μην χρησιμοποιούν τηλέφωνα στην τουαλέτα, η Pasricha προτείνει την ελαχιστοποίηση του scroll στην τουαλέτα. «Ορίστε ένα όριο με δύο TikTok», είπε. «Αυτό που δεν πρέπει να κάνετε είναι να παγιδεύεστε τόσο πολύ σε αυτόν τον κύκλο scroll και παρακολούθησης TikTok που να χάνετε την αίσθηση του γιατί ήρθατε εδώ εξαρχής».

Με πληροφορίες από Guardian