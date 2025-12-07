Πόσο καθαρός είναι πραγματικά ο αέρας στα αεροπλάνα;

Τα αεροπορικά ταξίδια πληθαίνουν την περίοδο των εορτών και οι ερευνητές θέτουν ένα ερώτημα: Πόσο καθαρός είναι ο αέρας στα αεροπλάνα;

Για να το ανακαλύψουν, η Erica Hartmann, αναπληρώτρια καθηγήτρια στο τμήμα πολιτικών μηχανικών και μηχανικών περιβάλλοντος του Northwestern University, και οι συνεργάτες της εξέτασαν τις μάσκες προσώπου που φορούσαν οι επιβάτες σε πτήσεις, για να καταγράψουν τα είδη των μικροβίων που παγιδεύτηκαν εντός τους. Η ομάδα εξέτασε επίσης, τον αέρα που κυκλοφορεί στα νοσοκομεία, έναν άλλο δημόσιο χώρο όπου συνήθως εξαπλώνονται τα μικρόβια, και εξέτασε τις μάσκες προσώπου που φορούσε το νοσοκομειακό προσωπικό.

Η ομάδα συνέλεξε 53 μάσκες σε αποστειρωμένες σακούλες και έκοψε τα εξωτερικά στρώματα για να αναλύσει μόνο τα μικρόβια που κυκλοφορούσαν στον αέρα και όχι στις αναπνευστικές οδούς των ανθρώπων. Στη συνέχεια ανέλυσε το DNA από αυτά. Για να βεβαιωθούν ότι ανίχνευαν όλο το μικροβιακό DNA που υπήρχε, ανέτρεξαν σε μια διαδικασία που ονομάζεται PCR.

Αέρας στο αεροπλάνο: Τι εντόπισε η Hartmann και οι συνεργάτες της

Συνολικά, όπως αναφέρουν στο περιοδικό Microbiome, ανίχνευσαν 407 μικροβιακά είδη τόσο από το αεροπλάνο όσο και από το νοσοκομείο, με παρόμοιους πληθυσμούς μικροβίων σε κάθε περίπτωση. Η συντριπτική πλειονότητα αυτών προέρχονταν από το δέρμα και είναι ακίνδυνα, λέει η Hartmann. «Αυτό δεν προκαλεί έκπληξη, επειδή πολλά από τα μικρόβια στα κτίρια και στον αέρα γύρω μας αντανακλούν εμάς τους ίδιους», λέει. «Πολλές από τις επιφάνειες που αγγίζουμε τείνουν να έχουν μικρόβια που σχετίζονται με το δέρμα, επειδή μεταφέρουμε μικρόβια κάθε φορά που αγγίζουμε κάτι. Αφήνουμε μικρόβια όπου κι αν πάμε — εγώ και οι συνάδελφοί μου το αποκαλούμε μικροβιακή αύρα».

Τα κιτ που χρησιμοποίησε η ομάδα για να εξαγάγει το γενετικό υλικό από τα μικρόβια είχαν σχεδιαστεί για τη συλλογή DNA, πράγμα που σημαίνει ότι οι ερευνητές συνέλεξαν κυρίως βακτήρια και όχι ιούς, πολλοί από τους οποίους έχουν ως γενετική βάση το RNA (όπως ο COVID-19 και η γρίπη). Ενώ οι άνθρωποι μπορεί να ανησυχούν περισσότερο για την ποσότητα του ιού που αιωρείται σε έναν περιορισμένο χώρο όπως η καμπίνα ενός αεροσκάφους, η Hartmann λέει ότι οι ιοί πιθανότατα αποτελούν μικρότερο ποσοστό των μικροβίων στον αέρα από τα βακτήρια, καθώς οι άνθρωποι αποβάλλουν βακτήρια από το δέρμα τους σε μεγαλύτερες ποσότητες από ό,τι απελευθερώνουν ιικά σωματίδια.

Σημαντική η ανάπτυξη καλύτερων μεθόδων παρακολούθησης του αέρα

Σημειώνει ότι οι ιοί τείνουν να εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από το κατάλληλο περιβάλλον για να αναπτυχθούν και, μόλις βγουν από το σώμα και απομακρυνθούν από τα κύτταρα που μπορούν να μολύνουν, μπορεί να γίνουν ελαφρώς λιγότερο μολυσματικοί — αν και υπάρχουν πολλά παραδείγματα ιών που επιβιώνουν σε επιφάνειες, και μελέτες δείχνουν ότι μια μικρή ποσότητα ιού αρκεί για να μολύνει κάποιον και να τον αρρωστήσει.

Τα αποτελέσματα της μελέτης υπογραμμίζουν τη σημασία της ανάπτυξης καλύτερων μεθόδων παρακολούθησης του αέρα για παθογόνους παράγοντες που προκαλούν ασθένειες, συμπεριλαμβανομένων των ιών, χρησιμοποιώντας συστήματα φιλτραρίσματος και ανίχνευσης που θα μπορούσαν να παρέχουν μετρήσεις σε πραγματικό χρόνο.

Μέχρι τότε, η Hartmann ελπίζει ότι οι άνθρωποι θα θυμούνται ότι καθώς ο καιρός γίνεται πιο κρύος και αυξάνονται οι συγκεντρώσεις σε κλειστούς χώρους, ο αέρας —ακόμη και σε στενούς χώρους όπως ένα αεροπλάνο— μπορεί να μην είναι τόσο γεμάτος με παθογόνα μικρόβια όσο νομίζουμε. Το «μάθημα» μετά την έρευνα είναι η υπενθύμιση πως οι μάσκες προσώπου είναι ένας αποτελεσματικός τρόπος για να προστατευτείτε από παθογόνα που μπορεί να κυκλοφορούν στον αέρα (καθώς και για να προστατευτείτε από τη μετάδοση μικροβίων σε άλλους εάν είστε άρρωστοι).

Με πληροφορίες από TIME