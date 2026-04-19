Πόσο έξυπνοι είναι οι σκύλοι τελικά; Τι δείχνουν οι έρευνες

Νωρίτερα μέσα στη χρονιά, ένα άρθρο για σκύλους με ασυνήθιστες ικανότητες τράβηξε την προσοχή, καθώς είχαν παρουσιαστεί οι περιπτώσεις ζώων που μπορούσαν να μάθουν τα ονόματα εκατοντάδων παιχνιδιών.

Πρόκειται, όπως σημείωναν οι επιστήμονες, για μια σπάνια δεξιότητα. Σε παγκόσμιο επίπεδο, ελάχιστοι σκύλοι έχουν «εξαιρετική ικανότητα εκμάθησης λέξεων», υπογραμμίζουν οι New York Times παρουσιάζοντας το «αντεπιχείρημα» ότι δεν είναι -και τόσο- κακό το κατοικίδιό σου να μην είναι στο ίδιο επίπεδο με τα υπόλοιπα τετράποδα.

Κι όμως, μετά τη δημοσίευση, πολλοί ιδιοκτήτες έσπευσαν να δηλώσουν ότι και τα δικά τους σκυλιά ανήκουν σε αυτή την κατηγορία. Κάποια όντως φαίνονταν ιδιαίτερα, αλλά στατιστικά δύσκολα θα μπορούσαν να είναι όλα. Οι περισσότεροι περιέγραφαν απλώς φυσιολογικούς σκύλους, που αναγνωρίζουν λίγες λέξεις με σημασία για την καθημερινότητά τους, όπως «βόλτα» ή «φαγητό».

Οι σκύλοι και η λογική του ανθρώπου

Το φαινόμενο αυτό θυμίζει μια γνωστή γνωστική προκατάληψη, συνεχίζουν οι New York Times: την τάση των ανθρώπων να υπερεκτιμούν τις ικανότητές τους, και εκείνες των δικών τους. Δεν θα ήταν παράξενο να συμβαίνει το ίδιο και με τα κατοικίδια, ειδικά σε μια εποχή που πολλοί τα θεωρούν μέλη της οικογένειας.

Είναι, άλλωστε, μια σημαντική αλλαγή σε σχέση με το παρελθόν, όταν ακόμη και οι επιστήμονες θεωρούσαν τα σκυλιά υπερβολικά «απλά» για να μελετηθούν σοβαρά.

Σήμερα γνωρίζουμε ότι αυτή η αντίληψη ήταν λανθασμένη. Οι σκύλοι διαθέτουν σύνθετες γνωστικές ικανότητες, κατανοώντας ανθρώπινες χειρονομίες και κατευθύνσεις βλέμματος, βγάζοντας -φαινομενικά- λογικά συμπεράσματα και δείχνοντας να αντιλαμβάνονται ότι τα αντικείμενα συνεχίζουν να υπάρχουν ακόμη κι όταν δεν τα βλέπουν.

Κάποια στοιχεία δείχνουν ακόμη ότι διαθέτουν μια πρωτόλεια «θεωρία του νου», δηλαδή την ικανότητα να καταλαβαίνουν ότι άλλοι έχουν διαφορετικές σκέψεις και γνώσεις.

Τι δείχνουν έρευνες για την εξυπνάδα των σκύλων

Αν και δεν είναι εύκολο να συγκριθεί άμεσα η νοημοσύνη σκύλων και παιδιών, ορισμένες δεξιότητες των σκύλων προσεγγίζουν εκείνες παιδιών ηλικίας 1 έως 3 ετών. Αυτή η σύγκριση, ωστόσο, φαίνεται να έχει παρερμηνευθεί. Ενδεικτικά, σε έρευνα του 2013, σχεδόν οι μισοί ιδιοκτήτες εκτίμησαν ότι οι σκύλοι έχουν γνωστικές ικανότητες αντίστοιχες με παιδιά 3 έως 5 ετών, ενώ κάποιοι τους απέδωσαν ακόμη υψηλότερο επίπεδο.

Παράλληλα, μελέτες δείχνουν ότι οι άνθρωποι τείνουν να θεωρούν τον δικό τους σκύλο πιο έξυπνο από τον «μέσο όρο». Σε έρευνα του 2025, τα δύο τρίτα των ιδιοκτητών δήλωσαν ότι το ζώο τους είναι πιο έξυπνο από τον μέσο σκύλο, ενώ μόλις το 6% το αξιολόγησε ως λιγότερο ευφυές.

Στην πραγματικότητα, όμως, πολλοί σκύλοι βρίσκονται απλώς στη «μέση», και αυτό δεν είναι απαραίτητα πρόβλημα, παρουσιάζουν επίσης οι New York Times. Για έναν σκύλο-σύντροφο, η ευφυΐα δεν είναι πάντα το πιο σημαντικό χαρακτηριστικό. Τα ιδιαίτερα «έξυπνα» ζώα συχνά απαιτούν συνεχή ενασχόληση, βαριούνται εύκολα και μπορεί να εμφανίσουν καταστροφική συμπεριφορά αν δεν έχουν επαρκή ερεθίσματα.

Ακόμη κι ένας σκύλος χωρίς ιδιαίτερες γνωστικές επιδόσεις, όμως, μπορεί να ανταποκρίνεται απόλυτα στο περιβάλλον του. Μπορεί να αναγνωρίζει ήχους της καθημερινότητας, να καταλαβαίνει συνήθειες και να προσαρμόζεται στις μικρές αλλαγές της ρουτίνας. Με άλλα λόγια, διαθέτει τις δεξιότητες που χρειάζεται για να ζει καλά δίπλα στους ανθρώπους.

Ίσως, τελικά, αυτό που κάνει τους σκύλους ξεχωριστούς δεν είναι το πόσο «έξυπνοι» είναι με ανθρώπινους όρους, αλλά η ικανότητά τους να δημιουργούν ισχυρούς δεσμούς. Δεσμούς που μας κάνουν να πιστεύουμε, σχεδόν χωρίς αμφιβολία, ότι ο δικός μας σκύλος είναι ο καλύτερος από όλους.

Με πληροφορίες από New York Times