Πόσο επικίνδυνος είναι τελικά ο χανταϊός;

Έντονη ανησυχία έχει προκαλέσει διεθνώς, το ξέσπασμα χανταϊού σε κρουαζιερόπλοιο που ταξίδευε με επιβάτες από πολλές χώρες, μετά τον θάνατο τριών ανθρώπων και τον εντοπισμό αρκετών ακόμη ύποπτων κρουσμάτων.

Οι υγειονομικές αρχές βρίσκονται σε επιφυλακή, πραγματοποιώντας εκτεταμένες ιχνηλατήσεις, ενώ ειδικοί επιχειρούν να καθησυχάσουν το κοινό, τονίζοντας ότι ο κίνδυνος ευρείας μετάδοσης χανταϊού παραμένει χαμηλός.

Το περιστατικό σημειώθηκε στο κρουαζιερόπλοιο MV Hondius, το οποίο είχε αποπλεύσει από την Αργεντινή πριν από περίπου έναν μήνα.

Μέχρι στιγμής, τρεις επιβάτες έχουν χάσει τη ζωή τους είτε πάνω στο πλοίο είτε μετά την αποβίβασή τους, ενώ ακόμη τρία άτομα μεταφέρθηκαν εκτάκτως για νοσηλεία.

Οι αρχές σε πολλές χώρες, μεταξύ αυτών το Ηνωμένο Βασίλειο, οι ΗΠΑ, η Νότια Αφρική και η Ολλανδία, προσπαθούν να εντοπίσουν επιβάτες που επέστρεψαν αεροπορικώς στις πατρίδες τους, προκειμένου να περιοριστεί κάθε πιθανότητα περαιτέρω μετάδοσης.

Σύμφωνα με τους ειδικούς, η διαδικασία της ιχνηλάτησης είναι ιδιαίτερα απαιτητική, καθώς αφορά ανθρώπους που ταξίδεψαν σε διαφορετικές ηπείρους μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα.





Τι είναι ο χανταϊός και πώς μεταδίδεται

Ο χανταϊός μεταδίδεται κυρίως μέσω τρωκτικών, όταν κάποιος εισπνεύσει σωματίδια που προέρχονται από ούρα, σάλιο ή περιττώματα μολυσμένων ζώων.

Στην περίπτωση του κρουαζιερόπλοιου, οι ειδικοί εξετάζουν το ενδεχόμενο κάποιοι επιβάτες να εκτέθηκαν στον ιό κατά τη διάρκεια επισκέψεων σε απομακρυσμένες περιοχές άγριας φύσης.

Παράλληλα, έχει επιβεβαιωθεί ότι πρόκειται για το στέλεχος Andes, το οποίο σε σπάνιες περιπτώσεις μπορεί να μεταδοθεί και από άνθρωπο σε άνθρωπο, αλλά μόνο ύστερα από πολύ στενή και παρατεταμένη επαφή. Οι ειδικοί ξεκαθαρίζουν πως ο ιός δεν εξαπλώνεται εύκολα όπως η γρίπη ή ο Covid-19.

Τα συμπτώματα εμφανίζονται συνήθως δύο έως τέσσερις εβδομάδες μετά την έκθεση στον ιό και αρχικά θυμίζουν έντονη γρίπη, με πυρετό, κόπωση και μυϊκούς πόνους. Σε πιο σοβαρές περιπτώσεις μπορεί να παρουσιαστούν δυσκολία στην αναπνοή, πόνοι στην κοιλιά, ναυτία, εμετοί ή διάρροια. Αν και δεν υπάρχει ειδική θεραπεία, οι γιατροί επισημαίνουν ότι η έγκαιρη νοσηλεία και η υποστηρικτική αγωγή μπορούν να βελτιώσουν σημαντικά τις πιθανότητες ανάρρωσης.

Την ίδια ώρα, οι υγειονομικές αρχές υπογραμμίζουν ότι ο κίνδυνος για το ευρύ κοινό παραμένει πολύ χαμηλός, καθώς ο χανταϊός δεν μεταδίδεται μέσω της καθημερινής κοινωνικής επαφής σε δημόσιους χώρους, σχολεία ή καταστήματα.

Το κρουαζιερόπλοιο βρίσκεται πλέον καθ’ οδόν προς τα Κανάρια Νησιά, ενώ οι επιβάτες και το πλήρωμα παραμένουν σε απομόνωση. Παράλληλα, έχουν εφαρμοστεί αυστηρά μέτρα απολύμανσης και υγειονομικού ελέγχου, με τις αρχές να παρακολουθούν στενά την εξέλιξη της κατάστασης.

Με πληροφορίες από BBC