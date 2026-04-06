Πόσο ασφαλές είναι να επαναχρησιμοποιείς πλαστικά δοχεία από ντελίβερι;

Αποδεδειγμένα είναι γνωστό πως κάθε ή, σχεδόν, κάθε κουζίνα έχει ένα ντουλάπι γεμάτο με παλιά τάπερ και πλαστικά δοχεία -μίας χρήσης- από ντελίβερι.

Παρόλο που πρόκειται για πρακτικά, ειδικά για αποθήκευση φαγητού, αντικείμενα, ειδικοί συνιστούν να δίνεται προσοχή σε ρωγμές, γρατζουνιές, λεκέδες και λοιπές μυρωδιές.

Ενδεικτικά, αναφέρουν πως τα παραπάνω αποτελούν ενδείξεις ότι το πλαστικό έχει φθαρεί και πιθανόν δεν είναι πλέον κατάλληλο για τρόφιμα. «Καθώς τα πλαστικά δοχεία φθείρονται με τον χρόνο, υφίστανται φυσική και χημική αλλοίωση λόγω θερμότητας, φωτός από τον ήλιο, πλυσίματος και μηχανικής φθοράς από τη χρήση», εξηγεί η Chamali Kodikara, επικεφαλής του τμήματος ασφάλειας και διαχείρισης ποιότητας τροφίμων στο Ινστιτούτο Τεχνολογίας Τροφίμων των Ηνωμένων Πολιτειών.

Πόσο ασφαλές είναι να επαναχρησιμοποιείς πλαστικά δοχεία

Όπως σημειώνει, φαινόμενα όπως η «αποκόλληση» (shedding) και η «έκλυση χημικών ουσιών» (chemical leaching) μπορεί να εμφανιστούν, ενώ μετά από χρόνια χρήσης και πολλές πλύσεις στο πλυντήριο πιάτων, το πλαστικό μπορεί να αναπτύξει μικροσκοπικές ρωγμές. Σε αυτές μπορεί να παγιδεύονται υπολείμματα τροφών, ενώ ουσίες από το ίδιο το πλαστικό ενδέχεται να διαρρέουν προς τα έξω.

Ένα ακόμη πρόβλημα είναι ότι όσα «κρύβονται» μέσα σε αυτές τις ρωγμές δεν είναι πάντα ορατά, αλλά μπορεί να είναι επικίνδυνα. Ο Keith Warriner, καθηγητής επιστήμης τροφίμων στο Πανεπιστήμιο του Γκελφ, στον Καναδά, επισημαίνει: «Αν χρησιμοποιείτε ένα φθαρμένο δοχείο για τρόφιμα, μικροοργανισμοί μπορούν να συσσωρευτούν σε ρωγμές, γρατζουνιές και στεγανοποιητικά σημεία».

«Οι μικροοργανισμοί αυτοί μπορούν να επιβιώσουν ακόμη και μετά από πλύσιμο και απολύμανση, με αποτέλεσμα να αποτελούν μόνιμη πηγή μόλυνσης από παθογόνα, όπως η λιστέρια». Αξίζει να αναφερθεί πως η λιστέρια, σύμφωνα με την αμερικάνικη έκδοση της Huff Post, αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές αιτίες θανάτου από τροφιμογενείς λοιμώξεις στις ΗΠΑ.

Γιατί δεν είναι καλή ιδέα να βάζεις το πλαστικό δοχείο στον φούρνο μικροκυμάτων

Παράλληλα, οι ειδικοί επισημαίνουν πως είναι κακή ιδέα το να βάζεις απευθείας το πλαστικό δοχείο από το ντελίβερι στον φούρνο μικροκυμάτων και να το ζεστάνεις.

Η Chamali Kodikara εξηγεί ότι τα δοχεία μίας χρήσης που επαναχρησιμοποιούνται μπορεί να ενέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο για την υγεία όταν θερμαίνονται, καθώς δεν έχουν σχεδιαστεί για επαναλαμβανόμενη χρήση ή για υψηλές θερμοκρασίες. «Πολλά πλαστικά μίας χρήσης φθείρονται πιο γρήγορα, απελευθερώνοντας μικροπλαστικά και ενδεχομένως επικίνδυνα πρόσθετα, όπως επιβραδυντικά φλόγας ή πλαστικοποιητές», σημειώνει. «Έρευνες δείχνουν ότι τα πλαστικά δοχεία από φαγητό απ' έξω μπορούν να απελευθερώνουν σωματίδια και χημικές ουσίες όταν εκτίθενται σε θερμότητα ή χρησιμοποιούνται επανειλημμένα».

Για τους ίδιους λόγους, καλό είναι να αποφεύγεται και η τοποθέτησή τους στο πλυντήριο πιάτων. Επιπλέον, όπως τονίζει η Amarat Simonne, καθηγήτρια ασφάλειας και ποιότητας τροφίμων στο πανεπιστήμιο της Φλόριντα, χρειάζεται προσοχή και κατά το μαγείρεμα και την αποθήκευση. «Αποφύγετε να ρίχνετε ζεστό φαγητό σε πλαστικά δοχεία και αφήστε το πρώτα να κρυώσει πριν το αποθηκεύσετε», επισημαίνει.

Η φθορά των δοχείων μπορεί να επιδεινωθεί ακόμη περισσότερο ανάλογα με το είδος των τροφίμων που αποθηκεύονται σε αυτά, εξηγεί η Mary M. Johnson από τη Σχολή Δημόσιας Υγείας T.H. Chan του Πανεπιστημίου Χάρβαρντ.

«Τα όξινα τρόφιμα, όπως η σάλτσα ντομάτας, ή τα λιπαρά, όπως η μαγιονέζα, μπορούν να προκαλέσουν μεγαλύτερη φθορά στο πλαστικό», αναφέρει. «Υπάρχει ανησυχία ότι σε αυτές τις περιπτώσεις αυξάνεται η πιθανότητα να περάσουν χημικές ουσίες από το πλαστικό στο φαγητό».

Με πληροφορίες από Huff Post US