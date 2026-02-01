Η πρωτεΐνη αποτελεί ένα από τα βασικότερα θρεπτικά συστατικά για τον ανθρώπινο οργανισμό και είναι απαραίτητη για την ανάπτυξη, τη συντήρηση και τη σωστή λειτουργία του σώματος.

Αποτελεί δομικό στοιχείο των κυττάρων, των μυών, του δέρματος, των μαλλιών και των νυχιών, ενώ συμμετέχει σχεδόν σε κάθε βιολογική διαδικασία. Χωρίς επαρκή πρόσληψη πρωτεΐνης, ο οργανισμός δεν μπορεί να λειτουργήσει αποτελεσματικά.

Ένας από τους σημαντικότερους ρόλους της πρωτεΐνης είναι η συμβολή της στην ανάπτυξη και την αποκατάσταση των ιστών. Ιδιαίτερα στα παιδιά και τους εφήβους, η πρωτεΐνη είναι απαραίτητη για τη σωστή σωματική ανάπτυξη.

Παράλληλα, στους ενήλικες βοηθά στη διατήρηση της μυϊκής μάζας και στην αποκατάσταση του σώματος μετά από τραυματισμούς ή έντονη σωματική δραστηριότητα.

Οι αθλητές, για παράδειγμα, έχουν αυξημένες ανάγκες σε πρωτεΐνη, καθώς οι μύες τους καταπονούνται περισσότερο.

Επιπλέον, η πρωτεΐνη παίζει καθοριστικό ρόλο στη λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος. Τα αντισώματα, που προστατεύουν τον οργανισμό από ιούς και βακτήρια, αποτελούνται από πρωτεΐνες. Επίσης, πολλά ένζυμα και ορμόνες, όπως η ινσουλίνη, είναι πρωτεϊνικής φύσης και ρυθμίζουν σημαντικές λειτουργίες, όπως ο μεταβολισμός και τα επίπεδα σακχάρου στο αίμα.

Οι πρωτεΐνες προσλαμβάνονται μέσω της διατροφής από ζωικές και φυτικές πηγές. Κρέας, ψάρι, αυγά, γαλακτοκομικά προϊόντα, όσπρια, ξηροί καρποί και δημητριακά περιέχουν πρωτεΐνη σε διαφορετικές ποσότητες και ποιότητες. Είναι σημαντικό να υπάρχει ισορροπία και ποικιλία στη διατροφή, ώστε ο οργανισμός να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα αμινοξέα.

Η πρωτεΐνη είναι αναντικατάστατη για την υγεία και τη σωστή λειτουργία του οργανισμού. Η καθημερινή και ισορροπημένη πρόσληψή της συμβάλλει στη σωματική ευεξία, την ενέργεια και την πρόληψη πολλών προβλημάτων υγείας, καθιστώντας την βασικό στοιχείο μιας υγιεινής ζωής.

Πόση πρωτεΐνη χρειαζόμαστε κάθε μέρα, σύμφωνα με διατροφολόγο

«Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας συνιστά 0,83 γραμμάρια πρωτεΐνης ανά κιλό σωματικής μάζας την ημέρα για υγιείς ενήλικες. Ωστόσο, γνωρίζουμε από την επιστημονική βιβλιογραφία ότι αυτό είναι ξεπερασμένπ», λέει ο Edward Mather, διατροφολόγος στο FuelHub.

Ο Mather και ο Scott Harrison, συγγραφέας του «Eat Your Way to a Six Pack», συμφωνούν και εξηγούν πόση πρωτεΐνη χρειαζόμαστε κάθε μέρα.

Η ποσότητα πρωτεΐνης που χρειάζεται να καταναλώνουμε κάθε μέρα, εξαρτάται από μια σειρά παραγόντων, όπως η ηλικία, το βάρος, τα επίπεδα δραστηριότητάς, ακόμη και ο τύπος της δραστηριότητας. Ωστόσο, υπάρχουν ακόμη και πρόχειροι εμπειρικοί κανόνες που μπορεί να ακολουθήσει κανείς, σύμφωνα με τους Mather και Harrison.

«Υπάρχει πλέον ένα μεγάλο σύνολο στοιχείων που δείχνουν ότι το βέλτιστο εύρος για έναν ενεργό υγιή ενήλικα είναι μεταξύ 1,6g και 2,5g πρωτεΐνης ανά κιλό σωματικής μάζας κάθε μέρα», λέει ο Mather. «Το πού θα τοποθετήσετε τον εαυτό σας σε αυτήν την κατηγορία θα καθοριστεί από τους στόχους, την προπόνησή σας και τον τρόπο ζωής σας».

Ο βασικός όρος εδώ είναι «ενεργός, υγιής ενήλικας». Οι απαιτήσεις σε πρωτεΐνες θα είναι υψηλότερες για άτομα που κινούνται περισσότερο, ιδιαίτερα για εκείνα που συχνά σηκώνουν βάρη, καθώς χρειάζονται πρωτεΐνη για να υποστηρίξουν τη συντήρηση και την ανάπτυξη των μυών.

Έρευνα που δημοσιεύτηκε στο Journal of the International Society of Sports Nutrition υποδηλώνει ότι η κατανάλωση «περίπου 1,6g/kg» είναι μια καλή προσέγγιση για όσους θέλουν να χτίσουν μύες μέσω προπόνησης δύναμης. Για τον μέσο άνθρωπο, ένα χαμηλότερο σύνολο πρωτεΐνης είναι πιθανό να είναι αρκετό.

Ο Harrison λέει ότι η κατανάλωση 1 γραμμαρίου πρωτεΐνης ανά 1 κιλό σωματικού βάρους είναι ένας απλούστερος στόχος για τους περισσότερους ανθρώπους στην αρχή, και οι άνθρωποι μπορούν στη συνέχεια να προσαρμόσουν αυτήν την τιμή ώστε να ταιριάζει στους στόχους τους. Αλλά η προσέγγισή του με τους πελάτες περιλαμβάνει την πλήρη παρέκκλιση από τη ζυγαριά.

«Ακολουθώ τον κανόνα του χεριού», εξηγεί. «Με κάθε γεύμα παίρνουμε μια μερίδα πρωτεΐνης στο μέγεθος και το πάχος της παλάμης του χεριού ή μιάμιση φορά το μέγεθος της παλάμης εάν πρόκειται για μια vegan πηγή πρωτεΐνης όπως το τόφου. Με αυτόν τον τρόπο, προσαρμόζεται σε όλους».

Με πληροφορίες από Ιndependent