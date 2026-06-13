Πώς θα ήταν η Γη σήμερα εάν δεν είχαν εξαφανιστεί οι δεινόσαυροι

Άρθρο του «Discover Wildlfe» του BBC, επικαλούμενο υποθέσεις επιστημόνων, παρουσιάζει το ενδεχόμενο για το πώς θα είχε διαμορφωθεί η Γη σήμερα, εάν δεν είχαν εξαφανιστεί οι δεινόσαυροι.

Για να φτάσουν στο παρόν, οι επιστήμονες, και κατά συνέπεια το περιοδικό, ανέτρεξαν στο παρελθόν: πριν από 66 εκατομμύρια χρόνια, ένας αστεροειδής πλάτους περίπου 15 χιλιομέτρων έπεσε στη Γη και προκάλεσε μία από τις μεγαλύτερες μαζικές εξαφανίσεις στην ιστορία του πλανήτη, αφανίζοντας περίπου το 75% των ειδών. Αν όμως ο αστεροειδής είχε περάσει δίπλα από τη Γη χωρίς να τη χτυπήσει, πώς θα ήταν ο κόσμος σήμερα;

Για σχεδόν 180 εκατομμύρια χρόνια οι δεινόσαυροι κυριαρχούσαν στη στεριά, ενώ οι πτερόσαυροι στους ουρανούς και τα θαλάσσια ερπετά στις θάλασσες. Η «Εποχή των Ερπετών» έληξε απότομα στο τέλος της Κρητιδικής περιόδου, όμως οι επιστήμονες εξακολουθούν να αναρωτιούνται τι θα είχε συμβεί αν οι δεινόσαυροι είχαν επιβιώσει.

If the asteroid had never struck Earth 66 million years ago, the non-avian dinosaurs would likely have remained the dominant land animals, potentially evolving into forms we wouldn't recognize today as they adapted to shifting climates. pic.twitter.com/HXH7zvcUGg — Stellarix (@Stellarixorine) June 12, 2026

Τελικά, πώς θα ήταν η Γη εάν δεν εξαφανίζονταν οι δεινόσαυροι

Για δεκαετίες υπήρχε η θεωρία ότι οι δεινόσαυροι βρίσκονταν ήδη σε παρακμή πριν από την πρόσκρουση του αστεροειδούς και ότι αργά ή γρήγορα θα εξαφανίζονταν ούτως ή άλλως.

Ωστόσο, νεότερες έρευνες δείχνουν το αντίθετο. Μελέτη του 2025 που εξέτασε τη βιοποικιλότητα των δεινοσαύρων στη Βόρεια Αμερική κατέληξε στο συμπέρασμα ότι πολλές διαφορετικές κοινότητες εξελίσσονταν και ευημερούσαν λίγο πριν από την καταστροφή.

Αν λοιπόν οι δεινόσαυροι βρίσκονταν στο απόγειό τους, πιθανότατα θα επιβίωναν και στις επόμενες γεωλογικές περιόδους. Θα αντιμετώπιζαν όμως σημαντικές προκλήσεις. Ένα από τα μεγαλύτερα γεγονότα των τελευταίων 66 εκατομμυρίων ετών ήταν το Παλαιόκαινο-Ηώκαινο Θερμικό Μέγιστο, πριν από περίπου 56 εκατομμύρια χρόνια, όταν η μέση θερμοκρασία της Γης αυξήθηκε κατά περίπου 8 βαθμούς Κελσίου.

Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι αυτή η ακραία θέρμανση θα μπορούσε να είχε οδηγήσει σε συρρίκνωση πολλών γιγαντιαίων δεινοσαύρων, όπως ο Τυραννόσαυρος Ρεξ, ο Τρικεράτοπας και ο Αλλόσαυρος.

Τα θηλαστικά, αν και υπήρχαν ήδη από την εποχή των δεινοσαύρων, πιθανότατα δεν θα κυριαρχούσαν ποτέ στον πλανήτη. Αντί για μια «Εποχή των Θηλαστικών», ίσως συνέχιζαν να ζουν στις σκιές των δεινοσαύρων, περιορισμένα σε μικρότερα οικολογικά περιβάλλοντα. Η εξέλιξή τους θα ήταν πολύ διαφορετική και ο άνθρωπος πιθανότατα δεν θα εμφανιζόταν ποτέ.

The asteroid impact that triggered the extinction of the dinosaurs may also have created one of Earth's most enduring habitats for life. https://t.co/2Wtmx3FaYK — SPACE.com (@SPACEdotcom) June 10, 2026

Η εξέλιξη των δεινοσαύρων με βάση την εποχή

Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα μπορούσαν να εξελιχθούν νοήμονα είδη. Ορισμένοι παλαιοντολόγοι έχουν υποθέσει ότι δεινόσαυροι όπως ο Στενονυχόσαυρος, που διέθετε από τους μεγαλύτερους εγκεφάλους σε σχέση με το σώμα του, θα μπορούσαν θεωρητικά να εξελιχθούν σε πολύ πιο ευφυείς μορφές ζωής.

Παράλληλα, οι σημερινοί απόγονοι των δεινοσαύρων, τα πτηνά, αποδεικνύουν ήδη ότι η υψηλή νοημοσύνη δεν είναι αποκλειστικό χαρακτηριστικό των θηλαστικών. Κοράκια και άλλα κορακοειδή έχουν δείξει ότι μπορούν να χρησιμοποιούν εργαλεία, να λύνουν προβλήματα και να επιδεικνύουν πολύπλοκες συμπεριφορές.

Ίσως λοιπόν ο κόσμος σήμερα να ήταν γεμάτος δεινόσαυρους μικρότερους, πιο προσαρμοσμένους και πιθανώς πιο έξυπνους.

Με πληροφορίες από Wildlife Discovery, BBC