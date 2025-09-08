Πώς τα chatbots και η υπερ-νοημοσύνη της AI μπορεί να απειλήσουν την ανθρωπότητα

Οι απρόβλεπτες συνέπειες που έχουν ήδη εμφανιστεί από τη χρήση chatbots στην ψυχική υγεία πρέπει να θεωρηθούν ως προειδοποίηση για την υπαρξιακή απειλή που θα μπορούσαν να θέσουν τα υπερ-ευφυή συστήματα τεχνητής νοημοσύνης, σύμφωνα με έναν από τους πιο ηχηρούς υποστηρικτές της ασφάλειας στην AI.

Ο Νέιτ Σόαρς, πρώην μηχανικός της Google και της Microsoft και νυν πρόεδρος του αμερικανικού Machine Intelligence Research Institute, είναι συν-συγγραφέας του νέου βιβλίου If Anyone Builds It, Everyone Dies. Σε δηλώσεις του επισήμανε το παράδειγμα του Άνταμ Ρέιν, ενός Αμερικανού εφήβου που αυτοκτόνησε έπειτα από μήνες συνομιλιών με το chatbot ChatGPT, ως ένδειξη των θεμελιωδών δυσκολιών στον έλεγχο της τεχνολογίας. «Αυτός ο τύπος αλληλεπίδρασης με ανήλικους, που μπορεί να τους οδηγήσει στην αυτοκτονία, δεν είναι συμπεριφορά που ήθελαν ή σκόπευαν να προκαλέσουν οι δημιουργοί. Η υπόθεση του Ρέιν δείχνει την αρχή ενός προβλήματος που μπορεί να εξελιχθεί σε καταστροφή, αν τα συστήματα γίνουν εξυπνότερα», τόνισε.

ΑΙ: Οι κίνδυνοι της υπερ-νοημοσύνης

Ο Σόαρς προειδοποίησε ότι η ανθρωπότητα κινδυνεύει με αφανισμό, αν δημιουργήσει τεχνητή υπερ-νοημοσύνη (Artificial Super-Intelligence – ASI), δηλαδή ένα θεωρητικό στάδιο όπου η AI θα ξεπερνά τον άνθρωπο σε κάθε πνευματικό έργο. Ο ίδιος και ο συν-συγγραφέας του, Ελιέζερ Γιούντκοβσκι, υποστηρίζουν ότι τέτοια συστήματα δεν θα λειτουργούν προς όφελος της ανθρωπότητας.

«Οι εταιρείες πασχίζουν να κάνουν τις ΑΙ τους χρήσιμες και ακίνδυνες, στην πράξη όμως καταλήγουν σε κάτι εντελώς απρόβλεπτο. Αυτό πρέπει να ιδωθεί ως προειδοποίηση για τις μελλοντικές υπερ-ευφυΐες, οι οποίες θα κάνουν πράγματα που κανείς δεν ζήτησε και κανείς δεν εννόησε», είπε χαρακτηριστικά.

Στο νέο βιβλίο τους περιγράφεται το σενάριο ενός AI, με την ονομασία Sable, που διασπείρεται στο διαδίκτυο, χειραγωγεί ανθρώπους, δημιουργεί συνθετικούς ιούς και τελικά αναπτύσσει υπερ-νοημοσύνη, εξολοθρεύοντας την ανθρωπότητα ως «παράπλευρη απώλεια» προκειμένου να αναδιαμορφώσει τον πλανήτη σύμφωνα με τους στόχους του.

Ωστόσο, άλλοι επιστήμονες υποβαθμίζουν την απειλή. Ο Γιαν ΛεΚάν, επικεφαλής επιστήμονας ΤΝ της Meta και εξέχουσα μορφή του κλάδου, έχει αρνηθεί ότι υφίσταται υπαρξιακός κίνδυνος, υποστηρίζοντας ότι η AI «θα μπορούσε μάλιστα να σώσει την ανθρωπότητα από τον αφανισμό».

Αγώνας δρόμου για την υπερ-νοημοσύνη

Παρά την αβεβαιότητα για το πότε μια ASI μπορεί να επιτευχθεί, ο Σόαρς τόνισε ότι το αν θα φτάσουμε εκεί είναι μόνο θέμα χρόνου. «Δεν μπορώ να εγγυηθώ ότι έχουμε ούτε έναν χρόνο πριν συμβεί. Δεν θα με εξέπληττε, όμως, αν χρειαζόταν δώδεκα», σημείωσε. Ο Μαρκ Ζάκερμπεργκ, ένας από τους κορυφαίους επενδυτές του τομέα, έχει ήδη δηλώσει ότι η ανάπτυξη της υπερ-νοημοσύνης βρίσκεται πλέον «στον ορίζοντα».

«Οι εταιρείες τρέχουν προς αυτήν την κατεύθυνση. Είναι ο λόγος ύπαρξής τους», είπε ο Σόαρς, προειδοποιώντας ότι όσο πιο ευφυής γίνεται μια AI, τόσο πιο επικίνδυνες μπορούν να αποδειχθούν οι μικρές αποκλίσεις ανάμεσα σε αυτό που της ζητείται και σε αυτό που τελικά παράγει.

Με πληροφορίες από The Guardian