Πώς να καθαρίσετε τις λευκές κάλτσες

Οι λευκές κάλτσες είναι βασικό κομμάτι της καθημερινότητας, όμως πολύ εύκολα αποκτούν εκείνη τη «θαμπάδα» στο πέλμα που δεν φεύγει με ένα απλό πλύσιμο.

Ακόμη και με καλό απορρυπαντικό, οι επίμονοι λεκέδες συχνά παραμένουν, κάνοντας τις κάλτσες να δείχνουν φθαρμένες.

Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι πρέπει να τις πετάξετε, απλώς ότι χρειάζονται τη σωστή φροντίδα για να επανέλθουν στην αρχική τους μορφή.

Για να τις επαναφέρετε το λευκό τους, θα χρειαστείτε ένα απορρυπαντικό ρούχων με οξυγονούχο λευκαντικό ή έναν συνδυασμό απορρυπαντικού και σκόνης οξυγόνου.

Επίσης, θα χρειαστείτε ένα δοχείο, γάντια και κάτι για ανακάτεμα, όπως ένα κουτάλι. Προαιρετικά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και μια συσκευή αφαίρεσης χνουδιών για καλύτερο αποτέλεσμα.

Πώς να αφαιρέσετε τους επίμονους λεκέδες

Ξεκινήστε τη διαδικασία φτιάχνοντας ένα διάλυμα με νερό και απορρυπαντικό με οξυγόνο. Άφησε τις κάλτσες να μουλιάσουν για αρκετές ώρες,ιδανικά από 6 έως 12, ώστε να «μαλακώσουν» οι λεκέδες χωρίς τρίψιμο.

Στη συνέχεια, να τις ξεπλύνετε και να τις βάλετε στο πλυντήριο για κανονικό πλύσιμο. Αν χρειαστεί, επαναλάβετε τη διαδικασία μέχρι να δείτε τη διαφορά.

Αν οι κάλτσες εξακολουθούν να δείχνουν φθαρμένες, μπορείτε να αφαιρέσετε τα μικρά χνούδια από την επιφάνειά τους, κάτι που τις κάνει να φαίνονται πιο καθαρές.

Το σημαντικό είναι να μην πιέζετε πολύ το ύφασμα για να μην το φθείρετε.

Με πληροφορίες από New York Times