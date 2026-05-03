Πώς να διαχειριστείτε όσους γκρινιάζουν συνεχώς

Η συνεχής αρνητικότητα μπορεί να είναι εξαντλητική, είτε προέρχεται από μέλος της οικογένειάς σας, είτε από φίλο ή συνάδελφο.

Παρότι τα αρνητικά συναισθήματα είναι φυσιολογικά, ειδικά όταν βομβαρδιζόμαστε από κακές ειδήσεις, η επίμονη απαισιοδοξία επηρεάζει και τους γύρω μας. Φυσικά, δεν είναι ρεαλιστικό να περιμένουμε να μετατραπεί ένας απαισιόδοξος σε αισιόδοξο. Ωστόσο, υπάρχουν πρακτικές που μπορούν να βοηθήσουν, καθώς και τρόποι να θέσετε όρια ώστε να προστατεύσετε τη δική σας ψυχική κατάσταση.

Γιατί το «δες τη θετική πλευρά» δεν βοηθάει

Η προσπάθεια να ενθαρρυνθεί κάποιος με θετικές σκέψεις συχνά αποτυγχάνει, και μπορεί, αντιθέτως να εντείνει τα αρνητικά συναισθήματα. Πολλές φορές δημιουργεί στον άλλο αίσθημα ντροπής για φυσιολογικές αντιδράσεις (λύπη, θυμό, φόβο) και εκλαμβάνεται ως απαξίωση της εμπειρίας του. Τα αρνητικά συναισθήματα αποτελούν μέρος της καθημερινότητας και χρειάζονται αναγνώριση, όχι άρνηση.

Στρατηγική: Αντανάκλαση συναισθημάτων

Αντί να προσπαθείτε να βρείτε λύσεις ή «διορθώσεις», δοκιμάστε την τεχνική της αντανάκλασης, εστιάστε δηλαδή στο συναίσθημα, όχι στα γεγονότα. Για παράδειγμα, μπορείτε να πείτε: «Καταλαβαίνω ότι ανησυχείς πολύ» ή «Φαίνεται ότι απογοητεύτηκες».

Ο στόχος είναι να νιώσει ο άλλος ότι τον ακούτε και να αναγνωρίσει και ο ίδιος τα συναισθήματά του. Αν η προσέγγιση δεν λειτουργήσει, διατηρήστε την ψυχραιμία σας. Κάντε ανοιχτές ερωτήσεις (π.χ. «Τι σας κάνει να το λέτε αυτό;»). Ακόμη και μη λεκτικές αντιδράσεις βοηθούν.

Βεβαίως, είναι σημαντικό να μην ξεχνάτε ότι δεν είστε υπεύθυνοι για τα συναισθήματα των άλλων.

Μην προσπαθείτε να «διορθώσετε» το πρόβλημα

Όταν κάποιος γκρινιάζει, δεν αναζητά πάντα λύση. Συχνά το βασικό ζήτημα είναι το συναίσθημα, όχι η κατάσταση.

Πρακτική προσέγγιση:

Ρωτήστε αν θέλει να του βρείτε λύση ή απλώς να τον/την ακούσετε.

Αναγνωρίστε ότι οι προτεινόμενες λύσεις μπορεί να μη βοηθήσουν.

Θέστε όρια

Αν και ακούγεται παράδοξο, τα συναισθήματα μεταδίδονται. Οι άνθρωποι μιμούνται τις εκφράσεις μας, τη στάση και τον τόνο που χρησιμοποιούμε και η αρνητική τους διάθεση μπορεί να επηρεάσει άμεσα τη δική μας.

Τι μπορείτε να κάνετε:

Αναγνωρίστε πότε επηρεάζεστε.

Προσπαθήστε να ρυθμίσετε τη σωματική και συναισθηματική σας αντίδραση (π.χ. με βαθιές αναπνοές).

Περιορίστε τον χρόνο έκθεσής σας σε έντονα αρνητικά άτομα (απομακρυνθείτε με κάποιο πρόσχημα, έστω και για λίγα λεπτά).

Υπενθυμίστε στον εαυτό σας ότι δεν χρειάζεται να «κουβαλάτε» τα συναισθήματα των άλλων.

Υπάρχει όμως μια σημαντική διάκριση: αν θεωρείτε ότι το άτομο απέναντί σας δεν γκρινιάζει απλώς αλλά ίσως αντιμετωπίζει κατάθλιψη, τα πράγματα αλλάζουν. Αυτό που μπορείτε να κάνετε σε αυτή την περίπτωση είναι να εκφράσετε διακριτικά την ανησυχία σας για εκείνο και να του προτείνετε να το βοηθήσετε να αναζητήσει επαγγελματική βοήθεια.

Αν, πάλι, εσείς έχετε αρνητική στάση, υπάρχουν πρακτικές που βοηθούν:

Φροντίστε τα βασικά

Καλό πρωινό

Τακτική άσκηση

Επαρκής ύπνος

Μπορεί να ακούγεται κλισέ, αλλά οι βασικές αυτές ανάγκες συνδέονται με καλύτερη διαχείριση του άγχους και ψυχολογική ευελιξία.

Περάστε χρόνο με άλλους

Δεν χρειάζεται πάντα να συζητάτε για το πρόβλημα.

Ακόμη και η απλή συνύπαρξη (π.χ. περπάτημα, ομαδική δραστηριότητα) βοηθάει.

Μιλήστε με ειδικό

Θα σας βοηθήσει να εντοπίσετε τα αίτια της αρνητικότητας.

Θα σας εξηγήσει πώς να αλλάξετε σταδιακά μοτίβο σκέψης.

Θυμηθείτε τα πράγματα για τα οποία είστε ευγνώμων

Καταγράψτε καθημερινά τα θετικά στοιχεία της ζωής και του περιβάλλοντός σας. Αυτή η συνήθεια ενισχύει την ικανότητά σας να αναγνωρίζετε και να εκτιμάτε πλήρως τις θετικές εμπειρίες, ακόμα κι αν δυσκολεύεστε να τις βρείτε με την πρώτη ματιά.