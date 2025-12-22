Πώς μπορούν οι εργαζόμενοι να προσαρμοστούν στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης;

Μεγάλη, αλλά και απολύτως κατανοητή είναι η ανησυχία που νιώθουν πολλοί εργαζόμενοι για την εξέλιξη στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης και πώς αυτό θα μπορούσε να επηρεάσει τη θέση τους.

Εντούτοις, ο φόβος πιθανότατα είναι αδικαιολόγητος, καθώς η προσαρμογή στη νέα εποχή της εργασίας θα συμβεί, με δύσκολο ή εύκολο τρόπο και ήδη οι εταιρείες ζητούν ικανότητες σχετικές με την τεχνητή νοημοσύνη.

Με βάση την ανάλυση σε επίπεδο εργασιών για πάνω από 800 επαγγέλματα, μια εις βάθος μελέτη 6.800 δεξιοτήτων και έρευνες από ειδικούς, η ερευνητική ομάδα του McKinsey Global Institute εκτιμά ότι οι εργασίες που καταλαμβάνουν περισσότερο από το ήμισυ του συνόλου των ωρών εργασίας στις ΗΠΑ μπορούν, θεωρητικά, να αυτοματοποιηθούν με τεχνολογίες που ήδη υπάρχουν. Το θετικό είναι ότι η τεχνητή νοημοσύνη δεν μπορεί —και δεν θα— αντικαταστήσει πλήρως τις θέσεις εργασίας των ανθρώπων που εκτελούν αυτές τις εργασίες για να ζήσουν.

Χρήσιμες οι ανθρώπινες ικανότητες παρά την εξέλιξη της τεχνητής νοημοσύνης

Πάνω από το 70% των δεξιοτήτων που αναζητούν σήμερα οι εργοδότες είναι σχετικές τόσο με εργασίες που μπορούν να αυτοματοποιηθούν όσο και με εργασίες που δεν μπορούν να αυτοματοποιηθούν. Αυτό σημαίνει ότι οι περισσότερες ανθρώπινες ικανότητες θα παραμείνουν χρήσιμες, αλλά ο τρόπος και ο τόπος εφαρμογής τους θα εξελιχθούν.

Καθώς η τεχνητή νοημοσύνη αναλαμβάνει τις ρουτίνες εργασίες —ιδιαίτερα τις ψηφιακές, όπως η εισαγωγή δεδομένων και η επεξεργασία πληροφοριών— οι εργαζόμενοι θα επικεντρωθούν περισσότερο σε ό,τι μόνο οι άνθρωποι μπορούν να κάνουν: να θέτουν καλύτερες ερωτήσεις, να ερμηνεύουν τα αποτελέσματα, να καθοδηγούν τις μηχανές και να ασκούν κριτική.

Η ταχύτητα της τεχνολογικής αλλαγής θα κάνει την προσαρμοστικότητα την απόλυτη ανθρώπινη υπερδύναμη.

Οι αγγελίες εργασίας σηματοδοτούν το μέλλον της αγοράς εργασίας. Δείχνουν επταπλάσια αύξηση της ζήτησης για την ικανότητα χρήσης και διαχείρισης εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης, ταχύτερη αύξηση από οποιαδήποτε άλλη δεξιότητα τα τελευταία δύο χρόνια, συμπεριλαμβανομένης της ικανότητας σχεδιασμού συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης.

Ίσως θεωρεί κανείς ότι οι πιο επιτυχημένοι εργαζόμενοι στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης θα είναι οι μηχανικοί. Αντίθετα, είναι πιθανό να είναι οι μεταφραστές τεχνητής νοημοσύνης — άτομα που μπορούν να μιλούν τη γλώσσα της τεχνητής νοημοσύνης και να καθοδηγούν έξυπνες μηχανές.

Υπάρχουν πολλά παραδείγματα για το πώς οι εργαζόμενοι προσαρμόζονται και ευδοκιμούν στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης. Στην ακτινολογία, ο αριθμός των κλινικών ιατρών συνεχίζει να αυξάνεται παρά την ικανότητα της τεχνητής νοημοσύνης να διαβάζει τις ακτινογραφίες με όλο και μεγαλύτερη ακρίβεια, επειδή η τεχνολογία αυτή συμπληρώνει το έργο τους αντί να το αντικαθιστά.

Στον τομέα της εξυπηρέτησης πελατών, οι εταιρείες χρησιμοποιούν συστήματα τεχνητής νοημοσύνης για να χειρίζονται τις συνήθεις κλήσεις, απελευθερώνοντας τους ανθρώπους ώστε να επικεντρωθούν σε περίπλοκες ή ευαίσθητες από συναισθηματική άποψη υποθέσεις. Στον φαρμακευτικό τομέα, τα εργαλεία γενετικής τεχνητής νοημοσύνης που συντάσσουν κλινικές εκθέσεις έχουν μειώσει κατά το ήμισυ τον χρόνο επεξεργασίας, βελτιώνοντας παράλληλα την ακρίβεια, αλλά μόνο επειδή οι ιατρικοί συγγραφείς καθοδηγούν και επαληθεύουν κάθε βήμα.

Η διοίκηση θα αλλάξει επίσης ως αποτέλεσμα της αναστάτωσης που προκαλεί η τεχνητή νοημοσύνη στο εργατικό δυναμικό. Καθώς οι μηχανές χειρίζονται όλο και περισσότερες αναλύσεις και αναφορές, οι προϊστάμενοι θα αφιερώνουν λιγότερο χρόνο στην εποπτεία και περισσότερο χρόνο στην καθοδήγηση, την επιρροή και την ενσωμάτωση των ομάδων ανθρώπων-τεχνητής νοημοσύνης.

Η ευχέρεια στη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης θα γίνει βασική δεξιότητα ηγεσίας — όχι για να προγραμματίζεις, αλλά για να κατανοείς τι μπορεί και τι δεν μπορεί να κάνει η τεχνολογία, να εξασφαλίζεις σαφή ανάληψη ευθυνών και να εξισορροπείς την αποδοτικότητα με την ασφάλεια.

Τεχνητή νοημοσύνη + άνθρωποι = αναβάθμιση της εργασίας;

Τα οικονομικά οφέλη είναι τεράστια. Η McKinsey εκτιμά ότι οι τα συστήματα και τα ρομπότ που λειτουργούν με τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσαν να αποφέρουν οικονομική αξία σχεδόν 2,9 τρισεκατομμυρίων δολαρίων στις Ηνωμένες Πολιτείες έως το 2030, εάν οι οργανισμοί επανασχεδιάσουν τον τρόπο με τον οποίο συνεργάζονται οι άνθρωποι και η τεχνολογία.

Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να κοιτάξουμε πέρα από την αυτοματοποίηση των εργασιών και να επανασχεδιάσουμε ολόκληρες ροές εργασίας: τον τρόπο με τον οποίο οι ομάδες πωλήσεων αναζητούν πελάτες, τον τρόπο με τον οποίο οι τράπεζες επεξεργάζονται τα δάνεια και τον τρόπο με τον οποίο οι διευθυντές δημιουργούν ομάδες που περιλαμβάνουν τόσο ανθρώπους όσο και ψηφιακούς συνεργάτες.

Το αν η τεχνητή νοημοσύνη θα φέρει ευημερία μαζί με αναταραχές — ή μόνο αναταραχές — εξαρτάται από τις επιλογές που κάνουν τώρα οι εργοδότες και όσοι προετοιμάζουν τους ανθρώπους για την αλλαγή και από τους εργαζόμενους που προσαρμόζονται στα νέα εργαλεία και τους νέους τρόπους εργασίας.

Η τεχνολογική καινοτομία προχωρά με γρήγορους ρυθμούς. Το ερώτημα είναι αν οι θεσμοί μπορούν να συμβαδίσουν. Αν γίνει σωστή διαχείριση της μετάβασης, η τεχνητή νοημοσύνη δεν θα μειώσει την ανθρώπινη εργασία, αλλά θα την αναβαθμίσει.

Με πληροφορίες από TIME