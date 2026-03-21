Πώς μία λοίμωξη στο δόντι μπορεί να επηρεάσει την καρδιά

Μια απλή ενδοδοντική θεραπεία (απονεύρωση) ίσως κάνει περισσότερα από το να «σώσει» ένα δόντι.

Σύμφωνα με νέα κλινική μελέτη, η αντιμετώπιση μιας οδοντικής λοίμωξης μπορεί να συμβάλει στη βελτίωση βασικών δεικτών υγείας, όπως το σάκχαρο, η χοληστερίνη και τα επίπεδα φλεγμονής.

Η έρευνα, που πραγματοποιήθηκε από επιστήμονες του King’s College London, δείχνει ότι η θεραπεία μιας κοινής λοίμωξης του δοντιού (ακρορριζική περιοδοντίτιδα) μπορεί να έχει ευρύτερες επιπτώσεις στον οργανισμό. Οι συγκεκριμένες λοιμώξεις επιτρέπουν σε βακτήρια να εισέλθουν στην κυκλοφορία του αίματος, προκαλώντας φλεγμονή, έναν παράγοντα που συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο καρδιαγγειακών νοσημάτων και προβλήματα στη ρύθμιση του σακχάρου.

Αν και η σχέση μεταξύ στοματικής και συνολικής υγείας ήταν ήδη γνωστή, η νέα μελέτη είναι από τις πρώτες που εξετάζουν συστηματικά τα οφέλη της επιτυχούς θεραπείας.

Τι βελτιώνεται μετά τη θεραπεία στο δόντι

Μεταξύ άλλων, οι ερευνητές κατέγραψαν σημαντικές αλλαγές στους ασθενείς μετά την απονεύρωση, όπως καλύτερο έλεγχο σακχάρου καθώς τα επίπεδα γλυκόζης μειώθηκαν αισθητά μέσα σε δύο χρόνια, βελτίωση χοληστερίνης, όπου παρατηρήθηκαν θετικές αλλαγές στα λιπίδια και τα λιπαρά οξέα του αίματος, μείωση φλεγμονής, με τους δείκτες που σχετίζονται με καρδιαγγειακά νοσήματα να υποχωρούν σταδιακά και συστημική επίδραση βακτηρίων, καθώς τα βακτήρια από τα δόντια φαίνεται να επηρεάζουν συνολικά τον μεταβολισμό.

Από τα συμφραζόμενα προκύπτει πως μία λοίμωξη στο δόντι μπορεί να «επιβαρύνει» ολόκληρο το σώμα, και η θεραπεία της να βοηθά στην αντιστροφή αυτής της επίδρασης.

Πώς έγινε η μελέτη για τα δόντια και την καρδιά

Η έρευνα παρακολούθησε 65 ασθενείς που υποβλήθηκαν σε θεραπεία στο Guy’s and St Thomas’ NHS Foundation Trust.

Οι επιστήμονες ανέλυσαν δείγματα αίματος για δύο χρόνια, εξετάζοντας πώς μεταβάλλονται ουσίες που σχετίζονται με τον μεταβολισμό και τη φλεγμονή.

Για την ανάλυση χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος της φασματοσκοπίας πυρηνικού μαγνητικού συντονισμού (NMR), που επιτρέπει τη λεπτομερή καταγραφή πρωτεϊνών και άλλων μορίων στο αίμα.

Η μελέτη υποδεικνύει ότι συγκεκριμένοι δείκτες στο αίμα, όπως η γλυκόζη, τα τριγλυκερίδια και η τρυπτοφάνη, θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την παρακολούθηση της ανάρρωσης και του κινδύνου ασθενειών μετά από οδοντική θεραπεία.

Η επικεφαλής της έρευνας, δρ. Sadia Niazi, επισημαίνει ότι η στοματική υγεία είναι στενά συνδεδεμένη με τη συνολική υγεία του οργανισμού.

«Η θεραπεία ριζικού σωλήνα δεν βελτιώνει μόνο τη στοματική υγεία, μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο σοβαρών παθήσεων όπως ο διαβήτης και τα καρδιαγγειακά νοσήματα», σημειώνει.

Καταληκτικά, οι ερευνητές τονίζουν την ανάγκη για πιο ολιστική προσέγγιση στην ιατρική, όπου οδοντίατροι και γιατροί συνεργάζονται στενότερα.

Παράλληλα, επισημαίνουν ότι απαιτούνται μεγαλύτερες μελέτες για να επιβεβαιωθούν τα ευρήματα.

Με πληροφορίες από King's College of London