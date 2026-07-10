Πώς λειτουργεί το νέο εργαλείο AI της Meta που προκαλεί αντιδράσεις - Χρησιμοποιεί δημόσιες φωτογραφίες

Το νέο μοντέλο παραγωγής εικόνων της Meta έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις σε οργανώσεις για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Οι αντιδράσεις αυτές έχουν να κάνουν με το γεγονός ότι η εταιρεία επιτρέπει σε χρήστες να δημιουργούν εικόνες με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης, βασισμένες στις φωτογραφίες δημόσιων προφίλ στο Instagram. Μάλιστα, η Meta δεν στέλνει καμία ειδοποίηση στους χρήστες όταν το περιεχόμενό τους τροφοδοτεί το μοντέλο Muse Image, το οποίο κυκλοφόρησε την Τρίτη.

Η πιο απλή και αποτελεσματική λύση για όσους δεν θέλουν να δουν τις φωτογραφίες τους να καταλήγουν στο Muse Image, είναι να γυρίσουν τον λογαριασμό τους από δημόσιο σε ιδιωτικό. «Πρόκειται για μια δραστική λύση, η οποία όμως εμποδίζει τον οποιονδήποτε άγνωστο να χρησιμοποιήσει ένα δημόσιο προφίλ ως πρώτη ύλη για παραγωγή φωτογραφιών», επισημαίνει η εταιρεία κυβερνοασφάλειας Malwarebytes σε ανάρτησή της στις 9 Ιουλίου.

Meta: Το μοντέλο δημιουργήθηκε με αυστηρούς μηχανισμούς ελέγχου

Υπάρχει, ωστόσο, και μια άλλη επιλογή για όσους θέλουν να διατηρήσουν δημόσιο το προφίλ τους. Σε δήλωσή του στον Guardian, εκπρόσωπος της Meta υποστήριξε ότι το Muse Image αναπτύχθηκε εξ αρχής με αυστηρούς μηχανισμούς ελέγχου και δικλείδες ασφαλείας.

«Οι ιδιωτικοί λογαριασμοί, καθώς και οι λογαριασμοί χρηστών κάτω των 18 ετών, εξαιρούνται αυτόματα. Παράλληλα, οι ενήλικες με δημόσιο προφίλ μπορούν να εξαιρεθούν πολύ εύκολα μέσω των σχετικών ρυθμίσεων», ανέφερε η εταιρεία, προσθέτοντας ότι θα παρεμβαίνει άμεσα σε κάθε περίπτωση που παραβιάζονται οι όροι της κοινότητας.

Πώς θα απενεργοποιήσετε τη σχετική ρύθμιση στο Instagram

Για να μπλοκάρουν την πρόσβαση του μοντέλου στις φωτογραφίες τους, οι χρήστες πρέπει να μεταβούν στην ενότητα «Κοινοποίηση» στις ρυθμίσεις του Instagram και να απενεργοποιήσουν τη σχετική επιλογή που επιτρέπει σε τρίτους να χρησιμοποιούν το περιεχόμενο τους. Από την πλευρά τους, οι ομάδες υπέρ της ιδιωτικότητας αναφέρουν ότι δεν θα έπρεπε οι χρήστες να προβούν σε κάποια ενέργεια και ότι η Meta όφειλε να ενημερώσει πριν ενεργοποιηθεί αυτή η ρύθμιση.

Meta: «Προστατεύονται οι ανήλικοι»

Η Meta ξεκαθαρίζει ότι το Muse Image δεν επιτρέπει την πρόσβαση σε λογαριασμούς ανηλίκων, ενώ και οι ίδιοι οι έφηβοι δεν θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν τη συγκεκριμένη λειτουργία. Παρ' όλα αυτά, η εταιρεία δεν έχει διευκρινίσει τι συμβαίνει με τις φωτογραφίες παιδιών που είναι αναρτημένες σε δημόσιους λογαριασμούς ενηλίκων.

Αυτή τη στιγμή, το Muse Image είναι διαθέσιμο μέσω της εφαρμογής Meta AI, στα Instagram Stories στις ΗΠΑ, καθώς και στο WhatsApp σε περιορισμένο αριθμό χωρών. Η Meta σχεδιάζει ήδη να επεκτείνει τη χρήση του εργαλείου στο Facebook, αλλά και να προσφέρει αντίστοιχες δυνατότητες δημιουργίας βίντεο για τους δημιουργούς περιεχομένου.

Με πληροφορίες από Guardian, New York Times