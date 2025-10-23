Πώς η τεχνολογία mRNA πίσω από τα εμβόλια COVID-19 θα μπορούσε να ενισχύσει τις θεραπείες για τον καρκίνο

Η τεχνολογία mRNA από τα εμβόλια COVID-19 φαίνεται να ενισχύει την αποτελεσματικότητα των ανοσοθεραπειών κατά του καρκίνου, σύμφωνα με νέα μελέτη.

Ασθενείς με προχωρημένο καρκίνο του πνεύμονα ή του δέρματος που έλαβαν εμβόλιο mRNA (Pfizer ή Moderna) εντός 100 ημερών από την έναρξη θεραπείας με αναστολείς σημείων ελέγχου είχαν σημαντικά καλύτερη επιβίωση σε σχέση με όσους δεν εμβολιάστηκαν. Πρόκειται για αναδρομική ανάλυση και τα ευρήματα δείχνουν συσχέτιση, όχι αιτιότητα.

Οι ανοσοθεραπείες «εκπαιδεύουν» το ανοσοποιητικό ώστε να αναγνωρίσει και να καταστρέψει τους όγκους, όμως σε «ανοσολογικά ψυχρούς» όγκους η ανταπόκριση είναι συχνά περιορισμένη. Η μελέτη υποδεικνύει ότι τα εμβόλια mRNA πιθανώς προκαλούν μια γενική ανοσοδιέγερση (τύπου «ιικής» απάντησης) που «ευαισθητοποιεί» τους όγκους στην ανοσοθεραπεία, κάτι που δεν παρατηρήθηκε με μη-mRNA εμβόλια (π.χ. γρίπης ή πνευμονιόκοκκου).

«Οι συνέπειες είναι εξαιρετικές – αυτό θα μπορούσε να αλλάξει το πεδίο της ογκολογικής φροντίδας», ανέφερε ο Elias Sayour, παιδο-ογκολόγος στο Πανεπιστήμιο της Φλόριντα και συν-συγγραφέας της μελέτης. Ανεξάρτητοι ειδικοί συνιστούν προσοχή, τονίζοντας ότι μόνο τυχαιοποιημένη κλινική δοκιμή μπορεί να δείξει αν το εμβόλιο προκαλεί το παρατηρούμενο όφελος. Τέτοια δοκιμή βρίσκεται ήδη σε σχεδιασμό.