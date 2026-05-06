Πώς η τεχνητή νοημοσύνη γίνεται το εύκολο άλλοθι για κύματα απολύσεων

Το ερώτημα αν η τεχνητή νοημοσύνη χρησιμοποιείται ως εύκολο άλλοθι για μαζικές απολύσεις απασχολεί όλο και περισσότερο οικονομολόγους και αναλυτές.

Με αφορμή τις εξελίξεις στην Coinbase, δημοσίευμα του Axios που φιλοξενεί τις εκτιμήσεις ειδικών στον χώρο της τεχνολογίας και των οικονομικών, εξηγεί πώς ορισμένες εταιρείες έχουν συνδέσει απολύσεις ή αναδιαρθρώσεις με την AI.

Η Coinbase, αναφέρει το δημοσίευμα, είναι η πιο πρόσφατη από μια σειρά εταιρειών που συνδυάζουν ανακοινώσεις απολύσεων «με τη διαπίστωση ότι η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει τον τρόπο λειτουργίας τους».

Οι εταιρείες αποδίδουν όλο και συχνότερα τις περικοπές θέσεων εργασίας στην AI, όμως τα στοιχεία δείχνουν ότι η πραγματικότητα είναι πιο σύνθετη, «με ένα μείγμα αυτοματοποίησης, περικοπών κόστους και πιέσεων της αγοράς».

Τεχνητή νοημοσύνη και μαζικές απολύσεις: Τι συνέβη στην Coinbase

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Axios, o διευθύνων σύμβουλος της Coinbase, Μπράιαν Άρμστρονγκ, ενημέρωσε τους εργαζομένους ότι η εταιρεία θα απολύσει περίπου 700 άτομα και θα αναδιοργανωθεί γύρω από «AI-native» ομάδες. Στο σχετικό σημείωμα έκανε αρχικά αναφορά στις συνθήκες της αγοράς, επικαλούμενος τη μεταβλητότητα των κρυπτονομισμάτων.

Ειδικοί στον κλάδο, αναφέρουν ότι ο CEO της OpenAI, Σαμ Άλτμαν, έχει προειδοποιήσει πως ορισμένες εταιρείες θα επισκιαστούν από «AI-washing» απολύσεις - αποδίδοντας στην τεχνητή νοημοσύνη περικοπές που πιθανότατα θα έκαναν ούτως ή άλλως. Η ευρύτερη εικόνα φέρεται να είναι πως η Coinbase ακολουθεί εταιρείες όπως η Block, η Pinterest και η Shopify, οι οποίες έχουν συνδέσει απολύσεις ή αναδιαρθρώσεις με την AI. Ωστόσο, όπως τονίζεται στο άρθρο του Axios, είναι συχνά δύσκολο να διαπιστωθεί αν η αυτοματοποίηση προκάλεσε πραγματικά τις απολύσεις ή απλώς χρησιμοποιήθηκε ως δικαιολογία.

Από όλες αυτές τις εταιρείες, μόνο η Block ξεπερνά τον δείκτη S&P 500 από την αρχή του έτους (η τιμή εκτοξεύθηκε μετά την ανακοίνωση των απολύσεων που οφείλονται στην τεχνητή νοημοσύνη). Καμία από τις εταιρείες δεν φαίνεται να παρουσίασε συγκεκριμένους δείκτες παραγωγικότητας που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη στις τηλεδιασκέψεις για τα οικονομικά αποτελέσματα πριν από την ανακοίνωση των απολύσεων.

Τεχνητή νοημοσύνη και απολύσεις: Ο ρόλος του AI στην αύξηση της ανεργίας

Ο οικονομολόγος της Goldman Sachs, Τζόζεφ Μπριγκς, σημειώνει ότι τέτοιου είδους δεδομένα θα μπορούσαν να ξεχωρίσουν τις πραγματικές επιπτώσεις της AI από το επικοινωνιακό αφήγημα των διοικήσεων. Εκτιμά ότι μπορεί να υπάρξει βραχυπρόθεσμη αύξηση της ανεργίας, αλλά μακροπρόθεσμα η AI θα δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας. Όπως εκτιμά ο ίδιος, η ανεργία θα μπορούσε να αυξηθεί περίπου κατά μισή ποσοστιαία μονάδα μακροπρόθεσμα λόγω της AI - μια θεωρία την οποία χαρακτηρίζει «σχετικά ήπια». Ωστόσο, αναγνωρίζει ότι βραχυπρόθεσμα μπορεί να υπάρξει απότομη αύξηση αν η μετάβαση γίνει γρήγορα.

Τεχνητή νοημοσύνη και απολύσεις: Ωφελεί τους εργοδότες;

Ειδικοί αναλυτές στον κλάδο της τεχνολογίας υποστηρίζουν ότι το αφήγημα των απολύσεων λόγω AI δίνει διαπραγματευτικό πλεονέκτημα στους εργοδότες. Ο προγραμματιστής Μο Μπιτάρ υποστηρίζει ότι εάν οι εργαζόμενοι πιστεύουν πως η τεχνητή νοημοσύνη τους καθιστά πιο αντικαταστάσιμους, είναι λιγότερο πιθανό να ζητήσουν αυξήσεις ή να αλλάξουν δουλειά - γεγονός που δίνει στις εταιρείες τη δυνατότητα να διοχετεύσουν περισσότερα χρήματα σε λογισμικό και υποδομές τεχνητής νοημοσύνης.

Ο Μπριγκς δήλωσε ότι αυτή η θεωρία «έχει λογική» βραχυπρόθεσμα, αλλά ιστορικά, η αύξηση της παραγωγικότητας τείνει να οδηγεί σε αύξηση των μισθών με την πάροδο του χρόνου - πράγμα που σημαίνει ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσε τελικά να οδηγήσει σε αύξηση των μισθών αντί να τους περιορίσει. Σύμφωνα με στοιχεία της Challenger, Gray & Christmas, η τεχνητή νοημοσύνη ήταν ο κύριος λόγος που αναφέρθηκε για τις απολύσεις στις ΗΠΑ κατά το πρώτο τρίμηνο.

Οι μεγαλύτερες εταιρείες τεχνολογίας έχουν ήδη επανέλθει πλήρως από την έκρηξη προσλήψεων που ακολούθησε την πανδημία του COVID, επιστρέφοντας στις μακροπρόθεσμες τάσεις απασχόλησης. Για την ώρα, η τεχνητή νοημοσύνη δημιουργεί περισσότερες θέσεις εργασίας από όσες καταργεί, εν μέρει λόγω της αύξησης στην κατασκευή κέντρων δεδομένων, σύμφωνα με την Goldman Sachs.

Μόνο το 20% των 1.200 διευθυντών αναμένουν ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα μειώσει τις προσλήψεις, σε σύγκριση με το 46% το 2024, σύμφωνα με έρευνα της EY-Parthenon που δημοσιεύθηκε τη Δευτέρα.

Με πληροφορίες από Axios