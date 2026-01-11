Πώς η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει το τοπίο των αγορών

Η τεχνητή νοημοσύνη αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη παρουσία στον επιχειρηματικό κόσμο, με όλο και περισσότερους καταναλωτές να χρησιμοποιούν την τεχνολογία αυτή για να πλοηγηθούν στις αγορές τους. Τι σημαίνει όμως αυτό για το μέλλον του εμπορίου;

Η ευρύτερη υιοθέτηση της τεχνητής νοημοσύνης αναγκάζει πολλούς τομείς να προχωρήσουν σε μια ταχεία μετάβαση, και ο κλάδος των αγορών δεν αποτελεί εξαίρεση.

Η τεχνητή νοημοσύνη στις αγορές

Το 2025, το ένα τέταρτο των καταναλωτών χρησιμοποίησε εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης για τις αγορές του, ενώ ένα επιπλέον 31% σχεδιάζει να τα υιοθετήσει στο μέλλον.

Αυτό προκύπτει από μια νέα έκθεση της εταιρείας πληροφορικής Capgemini, η οποία βασίζεται σε απαντήσεις καταναλωτών από όλο τον κόσμο και συνεντεύξεις με στελέχη του λιανικού εμπορίου.

«Οι εταιρείες πρέπει να προχωρήσουν πέρα από την βελτιστοποίηση για την αναζήτηση», δήλωσε ο Ντριν Γιανγκ, EVP, υπεύθυνος παγκόσμιων καταναλωτικών προϊόντων και λιανικής πώλησης στην Capgemini. «Η επιτυχία εξαρτάται όλο και περισσότερο από το να επιλέγεται κανείς από αλγόριθμους, και όχι μόνο από το να τον βρίσκουν οι καταναλωτές».

Στην πράξη, οι καταναλωτές μπορούν να εφαρμόσουν την τεχνητή νοημοσύνη με διαφορετικούς τρόπους, είτε πραγματοποιούν αγορές απευθείας μέσω ενός chatbot, είτε χρησιμοποιούν αλγόριθμους για συμβουλές, είτε επιτρέπουν σε έναν εικονικό βοηθό να ξοδεύει χρήματα εκ μέρους τους.

Πέρυσι, για παράδειγμα, η OpenAI ανακοίνωσε ότι θα επιτρέψει στους χρήστες των ΗΠΑ να αγοράζουν προϊόντα από τα Etsy, Shopify και Walmart μέσω του ChatGPT.

Άλλες εταιρείες, όπως η Amazon, έχουν δείξει μεγαλύτερη επιφύλαξη, αποκλείοντας τα προγράμματα ανίχνευσης της OpenAI και περιορίζοντας έτσι την πρόσβαση στις λίστες των προϊόντων της. Εστιάζοντας στις δικές της φιλοδοξίες στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, η Amazon ελπίζει να διατηρήσει τον έλεγχο της αγοράς διαφήμισης στο ηλεκτρονικό εμπόριο.

Σύμφωνα με την Capgemini, το 63% των καταναλωτών που συμμετείχαν στην έρευνα επιθυμούν η γενετική τεχνητή νοημοσύνη να παρέχει υπερ-εξατομικευμένο περιεχόμενο αγορών, αν και εξακολουθούν να υπάρχουν ανησυχίες σχετικά με την τεχνολογία. Για παράδειγμα, το 71% των ερωτηθέντων δήλωσαν ότι ανησυχούν για τον τρόπο με τον οποίο η γενετική τεχνητή νοημοσύνη χρησιμοποιεί τις πληροφορίες τους.

Η επιθυμία για ανθρώπινη βοήθεια παραμένει επίσης ισχυρή, με το 66% των ερωτηθέντων να εκτιμά την ανθρώπινη υποστήριξη κατά την αγορά. Αυτό σημαίνει ότι οι μάρκες πρέπει να προσφέρουν «έναν ισορροπημένο συνδυασμό ψηφιακής ευκολίας και ανθρώπινης υποστήριξης», δήλωσε η Capgemini.

Συγκεκριμένα, τα chatbots γραμμών βοήθειας στους ιστότοπους των εταιρειών, που προορίζονται να παρέχουν άμεση υποστήριξη 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, ήταν σχετικά μη δημοφιλή, ικανοποιώντας μόνο το 57% των ερωτηθέντων.

Ανάγκη για προσαρμογή

Σύμφωνα με την έκθεση, οι λιανοπωλητές πρέπει να προσαρμοστούν στη νέα εποχή των αγορών, διαφορετικά κινδυνεύουν να μείνουν πίσω.

Για να βελτιώσουν την έλξη των AI bots, οι εταιρείες πρέπει να παρέχουν δεδομένα που μπορούν να διαβαστούν από μηχανές, να ανανεώνονται συνεχώς και να εμπλουτίζονται με χαρακτηριστικά των προϊόντων. Αυτό σημαίνει ότι η τεχνολογία μπορεί να ερμηνεύει, να αναδεικνύει και να προτείνει προϊόντα σε πραγματικό χρόνο.

Τα εργαλεία AI είναι πιο πιθανό να προτείνουν εταιρείες που παρέχουν λεπτομερείς πληροφορίες για τα προϊόντα τους, καθώς είναι πιο εύκολο για το bot να καταλάβει για ποιον προορίζεται το προϊόν και γιατί είναι σχετικό.

Οι πηγές τρίτων, όπως οι κριτικές και οι αξιολογήσεις, έχουν επίσης σημασία, σύμφωνα με την Capgemini, καθώς επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο τα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα περιγράφουν τα προϊόντα ή τη μάρκα.

Ωστόσο, η συνεχιζόμενη δημοτικότητα των αγορών μέσω chatbot εξαρτάται από διάφορους παράγοντες. Ένα βασικό ερώτημα αφορά το ενδιαφέρον των εταιρειών τεχνητής νοημοσύνης για τη διαφήμιση. Εάν οι βοηθοί αγορών γεμίσουν με διαφημίσεις, είναι πιθανό να μειωθεί η εμπιστοσύνη των καταναλωτών στις προτάσεις τους.

Όσον αφορά τις προσφορές τεχνητής νοημοσύνης μιας εταιρείας, είναι σημαντικό να προσαρμόζεται η τεχνολογία στις προτιμήσεις των καταναλωτών, σύμφωνα με την Capgemini.

Με άλλα λόγια, οι μάρκες που ξεχωρίζουν προσφέρουν ποικίλες εμπειρίες αγορών μέσω μιας διεπαφής. Ορισμένοι χρήστες προτιμούν να εξερευνούν μόνοι τους, ενώ άλλοι προτιμούν συστάσεις βήμα προς βήμα, και οι δύο προτιμήσεις μπορούν να ικανοποιηθούν με τη χρήση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης.

Οι καινοτόμες προσφορές περιλαμβάνουν λειτουργίες «δοκιμής» για ρούχα ή αξεσουάρ, καθώς και «συμβούλους στυλ τεχνητής νοημοσύνης».

Η διαφάνεια και ο έλεγχος γύρω από αυτήν την τεχνολογία είναι επίσης ζωτικής σημασίας, σύμφωνα με την έκθεση.

Με πληροφορίες από Euronews