Πώς φτάσαμε εδώ: Νέα ευρήματα αποκαλύπτουν πώς εμφανίστηκαν τα πρώτα πιο περίπλοκα ζώα

Νέα απολιθώματα που ανακαλύφθηκαν στην Κίνα δίνουν στους επιστήμονες μια πιο καθαρή εικόνα για το πότε η ζωή στη Γη πέρασε από απλές μορφές σε πιο σύνθετα ζώα, μια εξέλιξη που τελικά οδήγησε και στην εμφάνιση του ανθρώπου.

Μάλιστα, σύμφωνα με τη νέα μελέτη, αυτή η μετάβαση συνέβη νωρίτερα απ’ ό,τι πιστευόταν μέχρι σήμερα.

Περισσότερα από 700 απολιθώματα που εντοπίστηκαν στην επαρχία Γιουνάν, στη νοτιοδυτική Κίνα, χρονολογούνται πριν από περίπου 539 εκατομμύρια χρόνια, στο τέλος της περιόδου Εντιακάρα. Μέχρι σήμερα, η περίοδος αυτή θεωρούνταν ότι φιλοξενούσε μόνο απλές, παράξενες μορφές ζωής που ζούσαν στον βυθό χωρίς ιδιαίτερη κινητικότητα.

Ωστόσο, η νέα έρευνα, που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Science, δείχνει ότι ανάμεσα στα απολιθώματα υπάρχουν και οργανισμοί με πιο σύνθετη δομή, οι οποίοι κινούνταν στον χώρο και τρέφονταν ενεργά.

Μέχρι τώρα, τέτοια χαρακτηριστικά θεωρούνταν ότι εμφανίστηκαν αρκετά αργότερα, κατά την Κάμβρια περίοδο, στη λεγόμενη «Κάμβρια έκρηξη», όταν η ζωή έγινε πιο σύνθετη και αναγνωρίσιμη.

Όπως εξηγούν οι ερευνητές, η ανακάλυψη αυτή αποκαλύπτει μια μεταβατική φάση που μέχρι σήμερα έλειπε από το απολιθωματικό αρχείο.

«Πρόκειται για το πρώτο ουσιαστικό παράθυρο στο πώς διαμορφώθηκε η σύγχρονη βιόσφαιρα, όπου κυριαρχούν τα ζώα», ανέφερε μία από τις συντάκτριες της μελέτης. «Μέσα σε πολύ σύντομο γεωλογικό χρόνο, η ζωή γίνεται πιο πολύπλοκη και εξαπλώνεται παντού».

Τα απολιθώματα περιλαμβάνουν τόσο οργανισμούς που εξαφανίστηκαν όσο και πρώιμες μορφές ζωής που εξελίχθηκαν στα σημερινά ζώα. Ένα βασικό χαρακτηριστικό τους είναι η συμμετρία στο σώμα, δηλαδή η ομοιότητα μεταξύ αριστερής και δεξιάς πλευράς, στοιχείο που χαρακτηρίζει σχεδόν όλα τα σύγχρονα ζώα.

Μέχρι σήμερα, οι επιστήμονες είχαν εντοπίσει ίχνη τέτοιας συμμετρίας, αλλά όχι τα ίδια τα ζώα που την εμφάνιζαν.

Η ανακάλυψη φαίνεται να γεφυρώνει μια παλιά διαφωνία, καθώς μέχρι σήμερα τα απολιθώματα και τα γενετικά δεδομένα έδιναν διαφορετική εικόνα για το πότε εμφανίστηκαν τα πρώτα σύνθετα ζώα. Τα νέα ευρήματα δείχνουν ότι οι δύο προσεγγίσεις ίσως τελικά συγκλίνουν.

Παρότι ορισμένοι επιστήμονες εκφράζουν επιφυλάξεις για το κατά πόσο όλα τα απολιθώματα ανήκουν σε σύνθετους οργανισμούς, η πλειονότητα θεωρεί ότι τα στοιχεία είναι πειστικά. Η μελέτη ανοίγει πλέον νέα ερωτήματα για το πώς και γιατί συνέβη αυτή η «έκρηξη» ζωής.

Οι ειδικοί εκτιμούν ότι η αύξηση του οξυγόνου στη Γη και οι γενετικές εξελίξεις έπαιξαν καθοριστικό ρόλο, επιτρέποντας στα ζώα να αναπτυχθούν, να διαφοροποιηθούν και τελικά να κυριαρχήσουν.

Όπως σημειώνουν, η περίοδος αυτή άλλαξε ριζικά τον τρόπο με τον οποίο αλληλεπιδρούν οι οργανισμοί, με επιπτώσεις που διαμόρφωσαν τον πλανήτη όπως τον γνωρίζουμε σήμερα.

Με πληροφορίες από Associated Press