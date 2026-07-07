Για ποιον λόγο έχει πάντα «πολικό ψύχος» μέσα στα πλοία;

Είναι μια απορία που επανέρχεται κάθε καλοκαίρι. Ενώ έξω επικρατούν υψηλές θερμοκρασίες, πολλοί επιβάτες μπαίνοντας στο σαλόνι ενός επιβατικού πλοίου αισθάνονται ψύχος. Δεν είναι λίγοι εκείνοι που ταξιδεύουν πλέον έχοντας μαζί τους ζακέτα ή φούτερ, ακόμη και τον Αύγουστο.

Σύμφωνα με ειδικούς στη ναυτιλία και στα συστήματα κλιματισμού, η αίσθηση αυτή δεν είναι τυχαία, αλλά αποτελεί συνέπεια του τρόπου με τον οποίο έχουν σχεδιαστεί τα συστήματα κλιματισμού των σύγχρονων επιβατικών πλοίων.

Ασφάλεια και άνεση

Βασικός στόχος τους είναι να εξασφαλίζουν σταθερές και άνετες συνθήκες όταν το πλοίο ταξιδεύει με 100% πληρότητα. Ένα επιβατικό πλοίο μπορεί να φιλοξενεί εκατοντάδες ή ακόμη και χιλιάδες επιβάτες, οι οποίοι μαζί με τον φωτισμό, τα καταστήματα, τις κουζίνες και τον ηλεκτρονικό εξοπλισμό παράγουν σημαντικά θερμικά φορτία.

Για τον λόγο αυτό, τα συστήματα κλιματισμού έχουν σχεδιαστεί ώστε να μπορούν να απομακρύνουν μεγάλες ποσότητες θερμότητας, ακόμη και στις πιο απαιτητικές συνθήκες.

Υγρασία

Παράλληλα, σημαντικό ρόλο παίζει και η υγρασία. Το θαλάσσιο περιβάλλον χαρακτηρίζεται από υψηλή υγρασία και ο κλιματισμός δεν έχει μόνο σκοπό να ψύχει τον αέρα, αλλά και να διώχνει την υγρασία.

Για να επιτευχθεί αυτό, ο αέρας ψύχεται αρκετά ώστε να απομακρυνθεί η υγρασία και στη συνέχεια διοχετεύεται στους εσωτερικούς χώρους. Η διαδικασία αυτή, σε συνδυασμό με τη συνεχή ροή αέρα από τους αεραγωγούς, δημιουργεί πολλές φορές την αίσθηση ότι η θερμοκρασία είναι χαμηλότερη από ό,τι δείχνει το θερμόμετρο.

Οι ειδικοί επισημαίνουν ακόμη ότι τα συστήματα κλιματισμού λειτουργούν με βάση διεθνή πρότυπα θερμικής άνεσης, τα οποία αποσκοπούν στο να ικανοποιούν τη μεγάλη πλειονότητα των επιβατών. Ωστόσο, δεν αντιλαμβάνονται όλοι οι άνθρωποι τη θερμοκρασία με τον ίδιο τρόπο. Ηλικιωμένοι, γυναίκες ή άτομα που παραμένουν καθιστά για πολλές ώρες είναι πιθανό να αισθανθούν μεγαλύτερη δυσφορία από το ψύχος σε σχέση με άλλους επιβάτες.

Κινητικότητα

Επιπλέον, κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, ιδιαίτερα στα λιμάνια, οι συνεχείς μετακινήσεις επιβατών και το άνοιγμα των θυρών επιτρέπουν την είσοδο θερμού και υγρού αέρα από το εξωτερικό περιβάλλον. Αυτό αναγκάζει τα συστήματα κλιματισμού να λειτουργούν εντονότερα, ώστε να διατηρούν σταθερές τις συνθήκες στους εσωτερικούς χώρους.

Στην πράξη, η θερμοκρασία στα σαλόνια των επιβατικών πλοίων κυμαίνεται συνήθως μεταξύ 20 και 22 βαθμών Κελσίου. Ωστόσο, η χαμηλή υγρασία και η έντονη κυκλοφορία του αέρα μπορούν να κάνουν το περιβάλλον να φαίνεται αρκετά πιο ψυχρό.

Έτσι εξηγείται γιατί, παρά τις υψηλές θερμοκρασίες του καλοκαιριού, πολλοί επιβάτες αναζητούν μια ζακέτα μόλις επιβιβαστούν. Δεν πρόκειται για κάποια υπερβολική επιλογή των ακτοπλοϊκών εταιρειών, αλλά για αποτέλεσμα του σχεδιασμού των συστημάτων κλιματισμού, τα οποία καλούνται να εξυπηρετήσουν με ασφάλεια και άνεση μεγάλους αριθμούς επιβατών σε ένα απαιτητικό θαλάσσιο περιβάλλον.