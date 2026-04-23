Πώς ένα ρομποτικό σύστημα της Sony νίκησε κορυφαίους παίκτες στο πινγκ πονγκ

Ένα ρομποτικό σύστημα της Sony που παίζει πινγκ πονγκ κατάφερε να νικήσει κορυφαίους παίκτες, σε αγώνες που διεξήχθησαν με κανονισμούς επίσημης διοργάνωσης, σε ένα από τα πιο απαιτητικά τεστ για τη ρομποτική.

Το σύστημα, με την ονομασία Ace και ανεπτυγμένο από τη Sony AI, επικράτησε σε τρεις από τις πέντε αναμετρήσεις. Στους αγώνες συμμετείχαν παίκτες υψηλού επιπέδου που κατατάσσονται στην κατηγορία των «elite», δηλαδή αθλητές με σημαντική αγωνιστική εμπειρία αλλά εκτός της κορυφαίας επαγγελματικής βαθμίδας. Απέναντι σε επαγγελματίες παίκτες διεθνούς επιπέδου, το σύστημα δεν κατάφερε να επικρατήσει.

Η έρευνα δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Nature, με τους επιστήμονες να σημειώνουν ότι το σύστημα έχει ήδη βελτιωθεί περαιτέρω μετά την ολοκλήρωση της μελέτης.

Σε αντίθεση με έναν άνθρωπο, το Ace δεν βασίζεται σε οπτική αντίληψη από δύο μάτια. Χρησιμοποιεί πολλαπλές κάμερες γύρω από το τραπέζι, οι οποίες παρακολουθούν την πορεία της μπάλας από διαφορετικές γωνίες. Εστιάζοντας ακόμη και στο λογότυπο της μπάλας, μπορεί να υπολογίσει μέσα σε ελάχιστο χρόνο την περιστροφή της και να επιλέξει την κατάλληλη αντίδραση.

Η εκπαίδευσή του βασίστηκε σε περίπου 3.000 ώρες προσομοιωμένων αγώνων, μέσω μεθόδων ενισχυτικής μάθησης, ενώ τεχνικές όπως το σερβίς αντλήθηκαν από πραγματικούς παίκτες.

Παρά τις επιδόσεις του, το σύστημα παρουσιάζει αδυναμίες απέναντι σε πιο απλά χτυπήματα με μικρή περιστροφή, τα οποία επιστρέφει λιγότερο αποτελεσματικά, δίνοντας πλεονέκτημα στους αντιπάλους του.

Ένα ακόμη στοιχείο που δυσκολεύει τους παίκτες είναι ότι το ρομπότ δεν παρέχει τα συνήθη «σήματα» ενός ανθρώπινου αντιπάλου. Δεν έχει βλέμμα ή γλώσσα σώματος, ούτε επηρεάζεται από την πίεση σε κρίσιμες στιγμές του αγώνα.

Ο Jan Peters, καθηγητής ευφυών αυτόνομων συστημάτων στο Τεχνικό Πανεπιστήμιο του Ντάρμστατ, χαρακτήρισε το αποτέλεσμα «πραγματικά εντυπωσιακό», επισημαίνοντας ωστόσο ότι η έρευνα στο πινγκ πονγκ δεν απαντά σε ορισμένες από τις βασικές προκλήσεις της ρομποτικής, όπως ο χειρισμός αντικειμένων στον πραγματικό κόσμο.

Παρά τις επιφυλάξεις, ειδικοί εκτιμούν ότι η πρόοδος είναι ταχεία και ότι η μετάβαση από τα ελεγχόμενα περιβάλλοντα σε εφαρμογές στον πραγματικό κόσμο αποτελεί το επόμενο κρίσιμο βήμα για τη ρομποτική.

Με πληροφορίες από Guardian