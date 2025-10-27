Πώς ένα πινέλο μακιγιάζ μπορεί να ανακουφίσει αποτελεσματικά από τη φαγούρα

Η επιστήμη παρουσιάζει μια απλή και τεκμηριωμένη μέθοδο για την ανακούφιση της φαγούρας, αποφεύγοντας το ξύσιμο, που μπορεί να προκαλέσει σημαντικές φθορές στο δέρμα.

Η γιατρός εσωτερικής παθολογίας και διδάσκουσα στην Ιατρική Σχολή του Harvard, Trisha Pasricha, εξηγεί σε νέο βίντεό της, έναν επιστημονικά αποδεδειγμένο τρόπο «για να ανακουφιστείτε από τη φαγούρα χωρίς να τραυματίσετε το δέρμα σας».

Όπως αναφέρει, μεταξύ άλλων: «Δοκιμάστε να χαϊδέψετε απαλά το σημείο με το δάχτυλό σας ή χρησιμοποιήστε κάτι μαλακό, όπως ένα πινέλο μακιγιάζ, με ρυθμό περίπου ενός εκατοστού το δευτερόλεπτο. Αυτός είναι ο ρυθμός που, σύμφωνα με τους επιστήμονες, είναι ο πιο καταπραϋντικός».

Η γιατρός εξηγεί ότι η τεχνική αυτή βασίζεται σε έρευνες: «Οι ερευνητές ανακάλυψαν ότι αυτό λειτουργεί, επειδή το τρίψιμο του δέρματος στέλνει ένα ισχυρό "αντικρουόμενο" σήμα μέσω των νευρικών κυττάρων του δέρματός μας, το οποίο αναστέλλει το σήμα της φαγούρας, εμποδίζοντάς το να φτάσει στον εγκέφαλο».

Στην περιγραφή του βίντεο, η Trisha Pasricha σημειώνει: «Το ξύσιμο μιας φαγούρας μπορεί να προκαλέσει φθορά στο δέρμα και να κάνει την επιθυμία να ξυστείτε ακόμη πιο έντονη. Αντί γι’ αυτό, δοκιμάστε να τρίψετε (το σημείο) ή να το χαϊδέψετε απαλά με τα δάχτυλά σας ή με ένα μαλακό πινέλο μακιγιάζ».

Η γιατρός και συντάκτρια της στήλης της “Ask a Doctor” της Washington Post, τονίζει ότι οι συμβουλές αυτές βασίζονται σε επιστημονικά δεδομένα και προσφέρουν έναν απλό, ασφαλή και αποτελεσματικό τρόπο για να ανακουφιστεί κανείς από τη φαγούρα χωρίς να επιδεινώσει την κατάσταση του δέρματος.