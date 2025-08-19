Πώς ένα μικροσκοπικό σκουλήκι μπορεί να βοηθήσει στη θεραπεία της σχιζοφρένειας

Μικροσκοπικά σκουλήκια που βρίσκονται σε λίμνες και ποτάμια θα μπορούσαν να αποδειχθούν καθοριστικά στη θεραπεία ψυχικών ασθενειών, σύμφωνα με μια μελέτη.

Έρευνα στο Πανεπιστήμιο του Ρέντινγκ στην Αγγλία διαπίστωσε ότι τα σκουλήκια αντιδρούν σε φάρμακα του εγκεφάλου με παρόμοιο τρόπο όπως τα τρωκτικά.

Αυτό σημαίνει ότι θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν στη θέση αρουραίων και ποντικιών, γεγονός που θα περιλάμβανε λιγότερες ηθικούς προβληματισμούς.

Ο καθηγητής Vitaliy Khutoryanskiy, που ηγήθηκε της μελέτης, δήλωσε ότι τα ευρήματα είναι θετικά τόσο για την επιστήμη όσο και για την ευζωία των ζώων.

Πολλαπλές χρήσεις

Προηγούμενες μελέτες έχουν χρησιμοποιήσει τα σκουλήκια – γνωστά ως planarians– για την έρευνα θεραπειών επιληψίας και τη μελέτη του εθισμού στα ναρκωτικά, καθώς ο πλατυέλμινθας σκώληκας παρουσιάζει συμπτώματα στερητικού συνδρόμου.

Η νέα μελέτη, που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Pharmaceutical Research, διαπίστωσε ότι γίνονται λιγότερο δραστήρια όταν λαμβάνουν αλοπεριδόλη, ένα φάρμακο που χρησιμοποιείται για την αντιμετώπιση ψυχικών παθήσεων – ακριβώς όπως συμβαίνει και με τα τρωκτικά.

Το φάρμακο δρα καταπραΰνοντας την υπερβολική εγκεφαλική δραστηριότητα σε άτομα των οποίων ο νους λειτουργεί υπερβολικά γρήγορα ή με συγκεχυμένο τρόπο, και οι επιστήμονες συχνά το δοκιμάζουν σε ζώα για να κατανοήσουν πώς επηρεάζει τον εγκέφαλο και να αναπτύξουν καλύτερες θεραπείες για τους ασθενείς.

Η νέα έρευνα δείχνει ότι τα σκουλήκια θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν στη θέση των τρωκτικών, γεγονός που θα μπορούσε να βοηθήσει στην ανάπτυξη θεραπειών για ψυχικές παθήσεις, όπως η σχιζοφρένεια και οι παραισθήσεις, σύμφωνα με το Πανεπιστήμιο.

Τα σκουλήκια θα μπορούσαν επίσης να χρησιμοποιηθούν για τη δοκιμή διαφορετικών μεθόδων παρασκευής φαρμάκων. Η έρευνα με τα planarians έχει ήδη επηρεάσει τη διδασκαλία στο Πανεπιστήμιο του Ρέντινγκ, όπου η επίδραση της αλοπεριδόλης στα σκουλήκια αποτελεί πλέον μέρος των μαθημάτων φαρμακολογίας προπτυχιακού επιπέδου.

«Αυτό το εύρημα προστίθεται στις αυξανόμενες ενδείξεις ότι τα μικροσκοπικά σκουλήκια θα μπορούσαν να διαδραματίσουν έναν πολύτιμο ρόλο στη μελέτη του εγκεφάλου», δήλωσε ο καθηγητής Khutoryanskiy.

«Σχεδόν ένα εκατομμύριο ποντίκια και αρουραίοι χρησιμοποιούνται κάθε χρόνο σε έρευνες στο Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά η χρήση σκουληκιών στη θέση τους θα μπορούσε ενδεχομένως να μειώσει αυτούς τους αριθμούς και ταυτόχρονα να μας δώσει τις απαντήσεις που χρειαζόμαστε για να αναπτύξουμε καλύτερες θεραπείες για ανθρώπους με σοβαρές ψυχικές παθήσεις».

