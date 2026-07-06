Πώς βοηθάει τον εγκέφαλο η εκμάθηση ξένων γλωσσών

Σύμφωνα με έρευνα, η εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας μπορεί να επιβραδύνει τη γήρανση του εγκεφάλου έως και 13 χρόνια.

Τα άτομα που μιλούν περισσότερες από μία γλώσσες φαίνεται να έχουν νεότερους εγκεφάλους, ενώ όσο περισσότερες γλώσσες μιλάει κανείς και όσο νωρίτερα τις μάθει, τόσο το καλύτερο, σύμφωνα με τα ευρήματα μιας μελέτης που παρουσιάστηκε στο συνέδριο της Ομοσπονδίας Ευρωπαϊκών Νευροεπιστημονικών Εταιρειών στη Βαρκελώνη.

Η μελέτη διαπίστωσε ότι όσοι μιλούσαν δύο γλώσσες είχαν εγκεφάλους που φαίνονταν περίπου έξι χρόνια νεότεροι από εκείνους που μιλούσαν μόνο μία γλώσσα.

Τα άτομα που μιλούσαν τρεις γλώσσες είχαν εγκεφάλους που φαίνονταν περίπου επτά χρόνια νεότεροι, ενώ για όσους μιλούσαν τέσσερις γλώσσες, οι εγκέφαλοί τους φαίνονταν περίπου 13 χρόνια νεότεροι.

Η έρευνα για την σχέση της γήρανσης του εγκεφάλου και της εκμάθησης ξένων γλωσσών

Ο εγκέφαλός μας αποτελείται από δισεκατομμύρια νευρικά κύτταρα που επικοινωνούν μεταξύ τους. Ωστόσο, καθώς γερνάμε, η συνδεσιμότητα στον εγκέφαλό μας συχνά επιδεινώνεται, προκαλώντας μείωση της μνήμης και της ταχύτητας της σκέψης.

Ενώ προηγούμενες έρευνες είχαν παρατηρήσει ότι άτομα από ευρωπαϊκές χώρες με μεγαλύτερη γλωσσική επάρκεια έτειναν να γερνούν πιο αργά, η συγκεκριμένη μελέτη μέτρησε την επίδραση της γλωσσικής χρήσης στον εγκέφαλο κάθε ατόμου ξεχωριστά. Επιστήμονες από την Ισπανία, τη Χιλή, την Αργεντινή και το Δουβλίνο συνέκριναν άτομα που ζούσαν στη Χώρα των Βάσκων – η οποία χαρακτηρίζεται από υψηλά επίπεδα πολυγλωσσίας – και μιλούσαν ισπανικά, βασκικά, γαλλικά και/ή αγγλικά.

Για να μετρήσουν τη νευρολογική ηλικία, οι επιστήμονες χρησιμοποίησαν την μαγνητοεγκεφαλογραφία για να μετρήσουν την εγκεφαλική δραστηριότητα 728 ατόμων διαφορετικών ηλικιών και επιπέδων γλωσσικών ικανοτήτων. Στη συνέχεια, χρησιμοποίησαν τεχνητή νοημοσύνη για να επεξεργαστούν τα αποτελέσματα και να υπολογίσουν ένα φυσιολογικό επίπεδο εγκεφαλικής συνδεσιμότητας για κάθε συγκεκριμένη ηλικία. Έπειτα, υποβλήθηκε σε σάρωση και συγκρίθηκε μια δεύτερη, άσχετη ομάδα 144 ατόμων, η οποία περιλάμβανε ίσο αριθμό ατόμων που μιλούσαν μία, δύο, τρεις ή τέσσερις γλώσσες.

Η Δρ Λουκία Αμορούσο, από το Βασκικό Κέντρο Γνωστικής Λειτουργίας, Εγκεφάλου και Γλώσσας στο Σαν Σεμπαστιάν, δήλωσε: «Με απλά λόγια, τα άτομα που μιλούσαν περισσότερες γλώσσες έτειναν να έχουν εγκεφάλους που φαίνονταν νεότεροι από ό,τι θα αναμενόταν για τη χρονολογική τους ηλικία. Το φαινόμενο αυτό δεν σχετιζόταν μόνο με τον αριθμό των γλωσσών που μιλούσαν. Η υψηλότερη γλωσσική επάρκεια και η πρωιμότερη εκμάθηση μιας δεύτερης γλώσσας συσχετίζονταν επίσης με πιο καθυστερημένη γήρανση του εγκεφάλου. Αυτό υποδηλώνει ότι η πολυγλωσσική εμπειρία έχει σημασία ως κλίμακα: δεν πρόκειται απλώς για το αν κάποιος είναι δίγλωσσος ή όχι, αλλά για το βάθος και τη διάρκεια της γλωσσικής εμπειρίας».

Ο ρόλος άλλων παραγόντων

Οι ερευνητές έλαβαν υπόψη παράγοντες όπως η ηλικία, το φύλο και το μορφωτικό επίπεδο των ατόμων, αλλά επισήμαναν ότι δεν μπορούσαν να αποκλείσουν την πιθανή επίδραση άλλων παραγόντων που ενδέχεται να επηρεάζουν τον εγκέφαλο, όπως ο τρόπος ζωής και η κοινωνική συμμετοχή.

Σχολιάζοντας τα ευρήματα, η καθηγήτρια Χριστίνα Δάλλα, νευροεπιστήμονας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, δήλωσε: «Αυτή η μελέτη υποδηλώνει ότι η εκμάθηση μιας δεύτερης, τρίτης ή τέταρτης γλώσσας θα μπορούσε να βοηθήσει τον εγκέφαλό μας να παραμείνει νεότερος για περισσότερο καιρό, και όσο νωρίτερα ξεκινήσουμε, τόσο καλύτερα. Υπάρχουν πολλοί καλοί λόγοι για να μάθει κανείς μια άλλη γλώσσα σε οποιαδήποτε ηλικία – κοινωνικοί, πολιτισμικοί και για την υγεία του εγκεφάλου – οπότε θα πρέπει να υποστηρίζουμε την εκμάθηση γλωσσών στο σχολείο και καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής, ακόμα κι αν είναι δύσκολο».

Ωστόσο, η Έεφ Χόγκερβορστ, καθηγήτρια βιολογικής ψυχολογίας στο Πανεπιστήμιο του Loughborough, προέτρεψε σε προσοχή. Αν και τα στοιχεία υποδηλώνουν ότι η πολυγλωσσία συνδέεται με μεγαλύτερη ανθεκτικότητα του εγκεφάλου, είπε, «ενδέχεται οι άνθρωποι που μιλούν πολλές γλώσσες να ακολουθούν επίσης πιο υγιεινό τρόπο ζωής και/ή να έχουν καλύτερη πρόσβαση σε άλλα προστατευτικά περιβάλλοντα και δραστηριότητες, όπως η ανάγνωση, η δια βίου μάθηση και η εκμάθηση μουσικών οργάνων».

Με πληροφορίες από Guardian