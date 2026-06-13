Πόνος στο στομάχι: Τα σημάδια που δεν πρέπει να αγνοούμε

Ο πόνος στο στομάχι συναντάται συχνά και στις περισσότερες περιπτώσεις, δεν κρύβει κάτι σοβαρό.

Ωστόσο, όταν συνοδεύεται από συγκεκριμένα συμπτώματα ή επιμένει για μεγάλο χρονικό διάστημα, μπορεί να αποτελεί ένδειξη ότι απαιτείται ιατρική αξιολόγηση.

Το Εθνικό Σύστημα Υγείας του Ηνωμένου Βασιλείου (NHS) έχει δημοσιεύσει οδηγίες για τα σημάδια που δεν πρέπει να αγνοούνται, καθώς και για τις περιπτώσεις στις οποίες η άμεση μεταφορά στα επείγοντα κρίνεται απαραίτητη.

Σύμφωνα με το NHS, πρέπει να κλείσετε άμεσα ραντεβού με τον γιατρό σας, εάν:

ο πόνος επιδεινώνεται σημαντικά

δεν υποχωρεί ή επανέρχεται συνεχώς

έχετε φούσκωμα που δεν υποχωρεί ή επανέρχεται συνεχώς

έχετε δυσκολία στην κατάποση τροφής

είστε έγκυος

χάνετε βάρος χωρίς να το προσπαθείτε

ξαφνικά ουρείτε πιο συχνά ή λιγότερο συχνά

η ούρηση είναι ξαφνικά επώδυνη

έχετε αιμορραγία από τον πρωκτό

έχετε ασυνήθιστη αιμορραγία ή ανώμαλη απόρριψη από τον κόλπο

έχετε διάρροια που δεν υποχωρεί μετά από μερικές ημέρες



Πόνος στο στομάχι: Πότε πρέπει να μεταβείτε στα επείγοντα

Στην επίσημη ιστοσελίδα του NHS, παρουσιάζεται και μια κατηγορία με συμπτώματα, τα οποία είναι πιο κρίσιμα και σε περίπτωση που τα εμφανίσει κάποιος, κρίνεται αναγκαίο να μεταβεί στα επείγοντα ή να καλέσει ασθενοφόρο.

Πρόκειται για περιπτώσεις όταν:

ο πόνος στο στομάχι εμφανίστηκε ξαφνικά ή είναι έντονος

νιώθετε πόνο όταν αγγίζετε το στομάχι σας

ο εμετός έχει αίμα ή ο μοιάζει με αλεσμένο καφέ

τα κόπρανα σας περιέχουν αίμα ή είναι μαύρα, κολλώδη και έχουν έντονη δυσοσμία

δεν μπορείτε να ουρήσετε

δεν μπορείτε να αφοδεύσετε ή να εκπέμψετε αέρια

δεν μπορείτε να αναπνεύσετε

νιώθετε πόνο στο στήθος

έχετε διαβήτη και εμετό

υπάρχει λιποθυμικό επεισόδιο

Με πληροφορίες από NHS

