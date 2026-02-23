Πόνος στο στομάχι, καούρα και φούσκωμα: Οι 5 οδηγίες του NHS που βοηθούν

Ο πόνος στο στομάχι, το φούσκωμα και γενικότερα, τα πεπτικά προβλήματα δεν οφείλονται πάντα σε θέματα διατροφής.

Το άγχος και το στρες αναγνωρίζονται πλέον ως καθοριστικοί παράγοντες που επηρεάζουν άμεσα τη λειτουργία του πεπτικού συστήματος, προκαλώντας ή επιδεινώνοντας συμπτώματα, όπως φούσκωμα, καούρα και διαταραχές του εντέρου.

Η σύνδεση μεταξύ ψυχικής κατάστασης και στομαχικής υγείας έχει αναγνωριστεί επίσημα από φορείς δημόσιας υγείας, όπως το NHS, το οποίο τονίζει ότι η διαχείριση του άγχους αποτελεί βασικό κομμάτι της πρόληψης και της αντιμετώπισης πεπτικών διαταραχών. Στην επίσημη ιστοσελίδα του Εθνικού Συστήματος Υγείας του Ηνωμένου Βασιλείου παρατίθενται πέντε συμβουλές για έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής.

«Τα πεπτικά προβλήματα και οι στομαχικές διαταραχές μπορούν να προληφθούν, να ανακουφιστούν και ακόμη και να εξαλειφθούν με απλές αλλαγές στον τρόπο ζωής», αναφέρει το NHS και συνεχίζει με τις συστάσεις του.

1. Καταπολεμήστε το άγχος για να ανακουφίσετε τα στομαχικά προβλήματα

Ίσως έχετε παρατηρήσει μια αίσθηση δυσφορίας στο στομάχι σε περιόδους άγχους. Αυτό συμβαίνει επειδή το στρες και η ανησυχία μπορούν να διαταράξουν την ευαίσθητη ισορροπία της πέψης. Σε ορισμένους ανθρώπους, το άγχος επιβραδύνει την πέψη, προκαλώντας φούσκωμα, πόνο και δυσκοιλιότητα, ενώ σε άλλους την επιταχύνει, οδηγώντας σε διάρροια και συχνές επισκέψεις στην τουαλέτα. Κάποιοι χάνουν ακόμη και την όρεξή τους.

Το άγχος μπορεί επίσης να επιδεινώσει παθήσεις όπως τα έλκη στομάχου και το σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου. Η διαχείριση και η μείωσή του μπορούν να βοηθήσουν σημαντικά την πέψη.

2. Σταματήστε το κάπνισμα για να αποτρέψετε την παλινδρόμηση

Το κάπνισμα μπορεί να αποδυναμώσει τον μυ που ελέγχει το κατώτερο άκρο του οισοφάγου, επιτρέποντας στο οξύ του στομάχου να κινηθεί προς τα πάνω. Η διαδικασία αυτή, γνωστή ως γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση, προκαλεί καούρα και μπορεί να επιδεινώσει έλκη στομάχου και φλεγμονώδεις παθήσεις του εντέρου.

3. Τρώτε σωστά για να βοηθήσετε την πέψη

Ακολουθήστε βασικούς κανόνες καλών διατροφικών συνηθειών:

Μην τρώτε βιαστικά· αφιερώστε χρόνο και μασήστε καλά κάθε μπουκιά.

Μην υπερκαταναλώνετε τροφή· μειώστε τις μερίδες ή προτιμήστε 4–5 μικρά γεύματα αντί για 3 μεγάλα.

Προσπαθήστε να μην παραλείπετε γεύματα.

Αποφύγετε τα βαριά γεύματα πριν τον ύπνο· φάτε τουλάχιστον 2–3 ώρες πριν ξαπλώσετε.

Φροντίστε να πίνετε αρκετό νερό.

4. Χάστε το περιττό βάρος για να αντιμετωπίσετε την καούρα

Αν είστε υπέρβαροι, το λίπος στην κοιλιακή χώρα ασκεί πίεση στο στομάχι και μπορεί να προκαλέσει καούρα. Η απώλεια βάρους μπορεί να ανακουφίσει συμπτώματα όπως η καούρα και άλλες πεπτικές ενοχλήσεις. Ελέγξτε αν έχετε υγιές βάρος με βάση τον δείκτη μάζας σώματος (BMI).

5. Η υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ επιβαρύνει το στομάχι

Η μέτρια κατανάλωση αλκοόλ δεν βλάπτει το πεπτικό σύστημα. Αντίθετα, η υπερβολική κατανάλωση σε σύντομο χρονικό διάστημα αυξάνει την παραγωγή οξέων στο στομάχι, προκαλεί καούρα και επιδεινώνει άλλα πεπτικά προβλήματα.

Ως υπερβολική κατανάλωση (binge drinking) ορίζεται η λήψη μεγάλης ποσότητας αλκοόλ σε μία μόνο περίσταση. Η μείωση του αλκοόλ μπορεί να βοηθήσει ουσιαστικά την υγεία του στομάχου.

Με πληροφορίες από NHS