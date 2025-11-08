Ποιοι τείνουν να ξοδεύουν περισσότερα χρήματα τα Χριστούγεννα σύμφωνα με την Ψυχολογία

Η εορταστική περίοδος και ιδίως των Χριστουγέννων, αποτελεί αντικείμενο ιδιαίτερου ενδιαφέροντος για την επιστήμη της Ψυχολογίας, καθώς αυτές τις ημέρες του χρόνου παρατηρούνται αξιοσημείωτες μεταβολές στη διάθεση και τη συναισθηματική κατάσταση των ανθρώπων.

Σε έρευνα του University College London (UCL) και του Northwestern University, η ομάδα μελέτης εστίασε, σε εκείνους που τείνουν να ξοδεύουν περισσότερο τα χρήματά τους, χαρτογραφώντας τα βασικά χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς τους.

«Όσοι διαθέτουν καλλιτεχνικά ενδιαφέροντα, ενεργή φαντασία και ανοιχτό μυαλό, ξοδεύουν λιγότερα, ενώ εκείνοι που είναι πιο επιμελείς, οργανωμένοι και προνοητικοί ξοδεύουν περισσότερα ενόψει των γιορτών», όπως αναφέρεται στην επίσημη ιστοσελίδα του University College London, όπου είναι αναρτημένη η έρευνα.

Για τη μελέτη, που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Social Psychological and Personality Science, οι επιστήμονες συνέλεξαν και ανέλυσαν πάνω από δύο εκατομμύρια συναλλαγές από τραπεζικούς λογαριασμούς 2.133 συμμετεχόντων, συνδέοντας τα στοιχεία αυτά με ερωτηματολόγια προσωπικότητας.

Τα δεδομένα συλλέχθηκαν ανώνυμα, σε συνεργασία με εφαρμογή διαχείρισης χρημάτων, της οποίας οι χρήστες προσκλήθηκαν να συμμετάσχουν στην έρευνα και να συνδέσουν τις απαντήσεις τους με τα οικονομικά τους δεδομένα.

Πώς η προσωπικότητα επηρεάζει τον τρόπο που ξοδεύουμε

Στη συνέχεια, οι ερευνητές προχώρησαν στη σύγκριση της σχέσης ανάμεσα στα πέντε βασικά χαρακτηριστικά της προσωπικότητας

ανοιχτότητα στην εμπειρία, επιμέλεια, εξωστρέφεια, δεκτικότητα και νευρωτισμό

και στις καταναλωτικές συνήθειες, δείχνοντας ότι τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας συνδέονται με πιο συγκεκριμένες συμπεριφορές κατανάλωσης, οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν ευρύτερα αποτελέσματα, όπως οι μακροπρόθεσμοι οικονομικοί στόχοι».

Η Ανοιχτότητα στην Εμπειρία (Openness to Experience) συνδέεται με την τάση για φαντασία, δημιουργικότητα και ενδιαφέρον για νέες εμπειρίες.

Ο δρ Τζο Γκλάντστοουν (Joe Gladstone) από το UCL, που ηγήθηκε της έρευνας, δήλωσε:

«Αυτά τα ευρήματα μάς βοηθούν να κατανοήσουμε πώς η προσωπικότητα επηρεάζει τον τρόπο που ξοδεύουμε. Μπορεί να συμβάλουν στην αντιμετώπιση κοινωνικών προβλημάτων όπως η αύξηση του προσωπικού χρέους και ο υπερκαταναλωτισμός, φαινόμενα που είναι γνωστό ότι μειώνουν την ευτυχία».

Αν και τα αποτελέσματα δεν εξηγούν πλήρως γιατί υπάρχουν αυτοί οι συσχετισμοί, οι ερευνητές υποθέτουν ότι τα άτομα με υψηλή ανοιχτότητα είναι συνήθως λιγότερο προσκολλημένα στην παράδοση και μπορεί να μην αισθάνονται την ανάγκη να ακολουθούν κοινωνικές νόρμες όπως η ανταλλαγή δώρων τα Χριστούγεννα.

Αντίθετα, όσοι εμφανίζουν υψηλά επίπεδα νευρωτισμού ίσως επηρεάζονται περισσότερο από την πίεση της γιορτινής περιόδου και το άγχος των δώρων, ενώ εκείνοι με χαμηλότερο νευρωτισμό φαίνεται να ανησυχούν λιγότερο για το αν θα αγοράσουν τα «σωστά» δώρα ή αν θα απογοητεύσουν τους αγαπημένους τους.

Η δρ Σάρα Γουέστον (Sara Weston) από το Northwestern University, συν-συγγραφέας της μελέτης, εξήγησε: «Γνωρίζουμε εδώ και καιρό ότι η προσωπικότητα σχετίζεται με ευρύτερα αποτελέσματα, όπως το εισόδημα, την ευτυχία ή τη μακροζωία. Αυτό που γνωρίζουμε λιγότερο είναι γιατί υπάρχει αυτή η σχέση».

Με πληροφορίες από University College London