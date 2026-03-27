Ποιο είναι το ζώδιό σου; Οι αρχαίοι θα μπορούσαν να σε διαφωτίσουν για αυτό

Ακόμη και πριν από σχεδόν 2.000 χρόνια στην Αίγυπτο, η αστρολογία προσέφερε μια εκπληκτικά συγκεκριμένη εικόνα για το μέλλον κάποιου.

Ένας πάπυρος που χρονολογείται μεταξύ του 1ου και του 3ου αιώνα, για παράδειγμα, ο οποίος εκτίθεται σήμερα στο Neues Museum του Βερολίνου, παρέχει μια ταραχώδη πρόβλεψη για κάθε άνδρα που γεννήθηκε ενώ η Αφροδίτη βρισκόταν στον «Οίκο της Ατυχίας».

«Πολλές κακές φήμες θα διαδοθούν για αυτόν στα νιάτα του», προβλέπει το φθαρμένο κείμενο. «Θα τσακωθεί με μια γυναίκα, αλλά όταν μεγαλώσει αυτό θα σταματήσει. Τότε θα είναι ευτυχισμένος με μια γυναίκα».

Ο πάπυρος εκτίθεται στο πλαίσιο της έκθεσης «Το πεπρωμένο στα αστέρια: Οι απαρχές του ζωδιακού κύκλου». Η έκθεση, που θα διαρκέσει έως τις 10 Ιανουαρίου, συγκεντρώνει αντικείμενα από τη Βαβυλωνία, τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, καθώς και την αρχαία Αίγυπτο και Ελλάδα, για να δείξει τον μετασχηματιστικό ρόλο της αστρολογίας στην αρχαιότητα — και την αξιοσημείωτα διαχρονική γοητεία του ωροσκοπίου.

Η αστρολογία στην αρχαιότητα

Η αστρολογία, που εφευρέθηκε αρχικά γύρω στο 410 π.Χ. στη Βαβυλώνα, στο σημερινό Ιράκ, προέκυψε από τις πρώτες προσπάθειες μέτρησης των τροχιών της Σελήνης, των αστεριών και των πλανητών στον ουρανό. Με βάση τους υπολογισμούς τους, οι Βαβυλώνιοι επινόησαν εξελιγμένα μαθηματικά μοντέλα για να προβλέπουν τις κινήσεις των ουρανίων σωμάτων.

Αυτά συνδυάζονταν με πιο μυστικιστικά στοιχεία, όπως τα ζώδια, τα οποία προορίζονταν να αντιπροσωπεύουν τμήματα της φαινομενικής τροχιάς του ήλιου, της σελήνης και των πλανητών, το καθένα από τα οποία οριζόταν από το σχήμα ενός γειτονικού αστερισμού.

Η έκθεση παρουσιάζει τον τρόπο με τον οποίο η αστρολογική πρακτική διαδόθηκε σε ολόκληρη τη Μεσόγειο, καθώς και πώς οι επιστημονικές εξελίξεις στην παρατήρηση του κόσμου εκείνη την εποχή συνδέονταν με την ιστορική τεκμηρίωση και την ηθική διδασκαλία.

Ένα χαρακτικό από το 200 π.Χ., που βρέθηκε στο σημερινό Ιράκ, συνδυάζει συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με τη θέση της Σελήνης την 26η ημέρα του πρώτου μήνα του βαβυλωνιακού έτους με την οδηγία ότι ένα άτομο «δεν πρέπει να κοιτάξει ένα φίδι». Κατά τη διάρκεια του «πρώτου μήνα» του 37ου έτους της βασιλείας του βασιλιά Ναβουχοδονόσορα Β', μια άλλη πινακίδα αναφέρει ότι «η Σελήνη εμφανίστηκε πίσω από τον Ταύρο του Ουρανού» (τον αστερισμό που σήμερα ονομάζουμε Ταύρο) πριν «μια αλεπού εισέλθει στην πόλη».

Ο Ματιέ Οσεντράιβερ, συν-επιμελητής της έκθεσης και καθηγητής ιστορίας της αρχαίας επιστήμης στο Ελεύθερο Πανεπιστήμιο του Βερολίνου, δήλωσε ότι η εφεύρεση του ζωδιακού κύκλου άνοιξε τον δρόμο για «πολλές από τις καινοτομίες στην επιστήμη, την κοινωνική πρακτική και τη θρησκεία που εξακολουθούν να υπάρχουν μέχρι σήμερα». Σε αυτές περιλαμβάνονται, όπως ανέφερε, ο κύκλος των 360 μοιρών και η χρήση του «υπολογισμού σε αντίθεση με την παρατήρηση» για την πρόβλεψη της κίνησης των πλανητών.

Τα άστρα στην καθημερινή ζωή

Αν και η «παγκόσμια αστρολογία» χρησιμοποιούνταν στα πρώτα στάδια της ιστορίας του ζωδιακού κύκλου για την πρόβλεψη μεγάλων γεγονότων, όπως οι συγκομιδές, το ξέσπασμα πολέμου ή η υγεία ενός ηγεμόνα, η διάδοση οδηγιών για τον τρόπο ανάγνωσης των ωροσκοπίων επέτρεψε την ανάπτυξη της προσωπικής αστρολογίας, η οποία είχε ως στόχο την πρόβλεψη του μέλλοντος ενός ατόμου.

«Θα μπορούσατε να το ονομάσετε δημοκρατικοποίηση της αστρολογίας», είπε ο Οσεντράιβερ. «Είναι μια πρακτική που έχει παγκόσμια απήχηση και πραγματικά ρίζωσε». Ένα εγχειρίδιο που βρέθηκε στην Αίγυπτο και χρονολογείται στο 300 μ.Χ., για παράδειγμα, προβλέπει ότι ένα άτομο που γεννήθηκε υπό την επήρεια του Δία και της Αφροδίτης θα «τιμάται από τις μάζες» και θα είναι «συνετό, έξυπνο» και «πλούσιο».

Αυτή η ευρέως διαδεδομένη πρακτική, πρόσθεσε ο Οσεντράιβερ, επέτρεψε την ανάπτυξη μιας κοινής κουλτούρας στις απέραντες, πολυπολιτισμικές Ελληνικές και Ρωμαϊκές Αυτοκρατορίες, οι οποίες εκτείνονταν σε μεγάλες περιοχές της Ευρώπης, της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής. «Το να πιστεύεις σε ό,τι είναι γραμμένο στα άστρα είναι πολύ πιο καθολικό», είπε, «από το να πιστεύεις σε κάποιον συγκεκριμένο τοπικό θεό».

Ο Μάριους Γκέρχαρντ, παπυρολόγος στο Αιγυπτιακό Μουσείο και τη Συλλογή Παπύρων του Βερολίνου και συν-επιμελητής της έκθεσης, σημείωσε ότι υπάρχουν παραλληλισμοί με την τρέχουσα εποχή μας, στην οποία η αστρολογία γνωρίζει μεγάλη άνθηση. «Οι άνθρωποι θέλουν να κατανοήσουν πράγματα στον κόσμο που δεν είναι τόσο λογικά», είπε. «Αυτή είναι μια πρακτική που έχουμε σήμερα και κατά την αρχαιότητα».

Ανοδική η πορεία της αστρολογίας

Η αστρολογία, πράγματι, βιώνει μια περίοδο ακμής. Σύμφωνα με την Allied Market Research, μια εταιρεία συμβούλων, οι δαπάνες για προϊόντα και υπηρεσίες που σχετίζονται με την αστρολογία προβλέπεται να αυξηθούν από 12,8 δισεκατομμύρια δολάρια το 2021 σε 22,8 δισεκατομμύρια δολάρια το 2031. Μια έρευνα του 2024 από την Harris Poll, μια εταιρεία ερευνών, διαπίστωσε ότι περίπου το 70% των Αμερικανών πιστεύει «κάπως» ή «έντονα» στην αστρολογία.

Η αύξηση αυτή οφείλεται εν μέρει στη δημοτικότητα εφαρμογών αστρολογίας όπως το Co-Star, οι οποίες έχουν καταστήσει δυνατή την εύκολη δημιουργία εξατομικευμένων προβλέψεων, αλλά και, όπως υποστηρίζουν ορισμένοι ειδικοί, στην επιθυμία για σαφήνεια εν μέσω των κοινωνικών και οικονομικών αναταραχών των τελευταίων ετών, συμπεριλαμβανομένης της πανδημίας του Covid.

Ο Οσεντράιβερ τόνισε ότι πολλά ωροσκόπια που δημοσιεύονται σε περιοδικά ή εφημερίδες, τα οποία συχνά προσφέρουν προβλέψεις βασισμένες απλώς στην ημερομηνία γέννησης κάποιου, έχουν ελάχιστα κοινά με τις πιο περίπλοκες προβλέψεις που αναπτύχθηκαν κατά την αρχαιότητα, οι οποίες βασίζονταν σε σύνθετους αστρονομικούς υπολογισμούς.

Ο Αλεξάντερ Μπόξερ, συγγραφέας του «A Scheme of Heaven», ενός βιβλίου για την ιστορία και την επιστήμη της αστρολογίας, υποστηρίζει ότι τα ωροσκόπια της αρχαιότητας έχουν περισσότερα κοινά με τους σύγχρονους αλγόριθμους παρά με τις προβλέψεις πολλών σύγχρονων συντακτών ωροσκοπίων.

«Ήταν ένας τομέας πολύ τεχνολογικός και με έντονο μαθηματικό χαρακτήρα», δήλωσε ο Μπόξερ σε συνέντευξή του. Συνέκρινε τις απόψεις των ανθρώπων για την αρχαία αστρολογία με τη σύγχρονη σχέση μας με την τεχνητή νοημοσύνη, η οποία, όπως είπε, «προσφέρει συμβουλές μέσω αδιαφανών, βασισμένων σε δεδομένα αλγορίθμων, τους οποίους εσείς, ο τελικός χρήστης, αναμένεται να εμπιστεύεστε αλλά όχι να κατανοείτε».

Ωστόσο, πρόσθεσε, ήταν αδύνατο να διαχωριστούν οι πιο εμπειρικές πτυχές αυτής της πρακτικής από τις μεταφυσικές. «Ίσως η πεποίθησή μας ότι μπορούμε να διαχωρίσουμε την επιστήμη από κάτι πιο εσωστρεφές» να είναι μη ρεαλιστική, είπε. «Ίσως η ανθρώπινη φύση μας να είναι τέτοια που θα συνεχίσουμε πάντα να αφηγούμαστε τέτοιου είδους αυτοαναφορικές ιστορίες».

Με πληροφορίες από The New York Times