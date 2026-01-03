Ποια ευρωπαϊκά κράτη χρησιμοποιούν τα περισσότερα αντιβιοτικά - Η θέση της Ελλάδας

Τα τελευταία του στοιχεία ως προς τη χρήση των αντιβιοτικών στην Ευρώπη παρουσίασε το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων (ECDC), με ορισμένα κράτη της «Γηραιάς Ηπείρου» να καταγράφουν αύξηση την ώρα που ειδικοί προειδοποιούν για μικροβιακή αντοχή.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων (ECDC), το 2024 οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατανάλωσαν κατά μέσο όρο 20,3 ημερήσιες δόσεις αντιβιοτικών ανά 1.000 κατοίκους, ποσοστό αυξημένο κατά 2% σε σχέση με το 2019 και σαφώς πάνω από τον στόχο της ΕΕ για 15,9 δόσεις έως το 2030.

Αντιβιοτικά: Η Ελλάδα πρώτη στη χρήση

Όσον αφορά στα στοιχεία ανά επιμέρους κράτη, οι ημερήσιες δόσεις κυμαίνονται από 9,8 στην Ολλανδία, που καταγράφει τη χαμηλότερη χρήση, έως 29,9 στην Ελλάδα, η οποία βρίσκεται στην κορυφή της σχετικής λίστας. Όπως εξηγεί η Εβελίν Ζουβέν Μαρς, επιστημονική συντονίστρια για την αντοχή στα αντιβιοτικά στο γαλλικό Ινστιτούτο Υγείας Inserm, οι διαφορές οφείλονται στο πόσο γρήγορα εφαρμόζονται οι οδηγίες δημόσιας υγείας σε γιατρούς, νοσοκομεία και ασθενείς. «Η εφαρμογή των μέτρων δεν γίνεται με τον ίδιο ρυθμό σε όλες τις χώρες», σημειώνει.

Όπως ειπώθηκε, οι ειδικοί στον χώρο της υγείας προειδοποιούν πως η υπερκατανάλωση αντιβιοτικών επιταχύνει τη μικροβιακή αντοχή (AMR), το φαινόμενο κατά το οποίο βακτήρια και ιοί εξελίσσονται και παύουν να ανταποκρίνονται στα φάρμακα. Το αποτέλεσμα είναι λοιμώξεις πιο δύσκολες -και συχνά αδύνατες- να αντιμετωπιστούν.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, η AMR προκαλεί πάνω από 35.000 θανάτους ετησίως στην ΕΕ, καθώς και στην Ισλανδία, τη Νορβηγία και το Λιχτενστάιν. Το ECDC επισημαίνει πως από το 2020 και μετά η χρήση αντιβιοτικών αυξήθηκε σε χώρες όπως η Αυστρία, το Βέλγιο, η Γαλλία, η Ισπανία, η Πορτογαλία, η Ολλανδία, στα της Βαλτικής και της Σκανδιναβίας.

Το ECDC προειδοποιεί ότι η αργή πρόοδος στην επίτευξη των ευρωπαϊκών στόχων «δείχνει την ανάγκη για ενίσχυση των προσπαθειών ενάντια στην αχρείαστη και ακατάλληλη χρήση αντιμικροβιακών σε όλα τα επίπεδα του συστήματος υγείας».

Αντιβιοτικά: Τι μπορεί να γίνει

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι απαιτείται μία σειρά από μέτρα για τον περιορισμό λήψης αντιβιοτικών, όπως βελτιωμένες διαγνωστικές πρακτικές, αυστηρότερη συνταγογράφηση, καλύτερη πρόληψη και έλεγχος λοιμώξεων, ενημέρωση των πολιτών.

Παράλληλα, τονίζουν ότι και οι ίδιοι οι ασθενείς μπορούν να συμβάλουν: να ολοκληρώνουν πάντα την αγωγή που τους έχει συνταγογραφηθεί και να μην κρατούν αντιβιοτικά «για μελλοντική χρήση».

Όπως λέει χαρακτηριστικά η Ζουβέν Μαρς: «Η δόση που σας δίνεται είναι ακριβώς αυτή που χρειάζεστε για να αντιμετωπίσετε τη λοίμωξη. Οτιδήποτε άλλο, λειτουργεί εναντίον όλων μας».

Με πληροφορίες από Euronews