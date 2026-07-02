PlayStation: Τέλος για τα παιχνίδια σε δίσκο – Ψηφιακές οι νέες κυκλοφορίες από το 2028

Η Sony ανακοίνωσε ότι από τον Ιανουάριο του 2028 θα σταματήσει να διαθέτει τα νέα παιχνίδια του PlayStation σε φυσικούς δίσκους, σηματοδοτώντας μία σημαντική αλλαγή για τη βιομηχανία του gaming.

Όπως γνωστοποίησε η εταιρεία μέσω ανάρτησης στο επίσημο blog της, οι νέοι τίτλοι θα συνεχίσουν να πωλούνται και στα φυσικά καταστήματα, ωστόσο οι αγοραστές θα λαμβάνουν μόνο έναν ψηφιακό κωδικό (digital code) για την ενεργοποίηση και λήψη του παιχνιδιού.

Η ανακοίνωση έρχεται λίγες ημέρες μετά την αποκάλυψη της Rockstar ότι το πολυαναμενόμενο Grand Theft Auto VI θα κυκλοφορήσει επίσης χωρίς φυσική έκδοση σε δίσκο, επιβεβαιώνοντας τη σταδιακή μετάβαση της βιομηχανίας προς την αποκλειστικά ψηφιακή διανομή.

Σύμφωνα με τη Sony, η απόφαση ελήφθη καθώς «οι προτιμήσεις των καταναλωτών και συνολικά η βιομηχανία της ψυχαγωγίας απομακρύνονται από τους φυσικούς δίσκους και στρέφονται στις ψηφιακές υπηρεσίες».

«Πρόκειται για μία φυσική εξέλιξη για τη Sony Interactive Entertainment, καθώς η προτίμηση των καταναλωτών στα ψηφιακά μέσα, υπερβαίνει πλέον σημαντικά τη ζήτηση για φυσικούς δίσκους», ανέφερε χαρακτηριστικά η εταιρεία.

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Η απόφαση, προκάλεσε αντιδράσεις στην κοινότητα των παικτών. Η δημοσιογράφος gaming Vikki Blake χαρακτήρισε την εξέλιξη «σοβαρό πλήγμα για τα δικαιώματα των καταναλωτών», επισημαίνοντας ότι δημιουργεί προβλήματα τόσο για τη διατήρηση των βιντεοπαιχνιδιών όσο και για όσους βασίζονται στην ανταλλαγή ή τον δανεισμό τίτλων προκειμένου να περιορίσουν το κόστος αγοράς.

Παράλληλα, υπενθύμισε ότι στην εποχή του PlayStation 4 η Sony διαφήμιζε με χιουμοριστικό τρόπο την ευκολία με την οποία οι παίκτες μπορούσαν να δανείζουν παιχνίδια μεταξύ τους, ασκώντας τότε κριτική στην Xbox.

Η Sony διευκρίνισε ότι η αλλαγή δεν θα επηρεάσει παιχνίδια που έχουν ήδη κυκλοφορήσει ή πρόκειται να διατεθούν πριν από τον Ιανουάριο του 2028.

Μετά την ανακοίνωση, το BBC απηύθυνε ερώτημα προς τη Sony σχετικά με το αν εξετάζει το ενδεχόμενο να επιτρέψει στο μέλλον τη μεταβίβαση της ιδιοκτησίας ενός ψηφιακού παιχνιδιού σε άλλον χρήστη, ωστόσο μέχρι στιγμής η εταιρεία δεν έχει δώσει απάντηση.

Με πληροφορίες από BBC