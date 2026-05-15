Πλαστικά: Πώς να μειώσετε τις χημικές ουσίες στο σώμα σας μέσα σε 7 ημέρες

Η Trisha Pasricha, γιατρός και καθηγήτρια στην Ιατρική Σχολή του Harvard, σχολίασε με αισιοδοξία τα αποτελέσματα μίας νέας επιστημονικής μελέτης για τις χημικές ουσίες των πλαστικών και το πώς μπορούν να μειωθούν στο ανθρώπινο σώμα μέσα σε λίγες ημέρες.

«Μια νέα τυχαιοποιημένη ελεγχόμενη μελέτη που δημοσιεύθηκε στο Nature Medicine μού έδωσε κάτι που σπάνια προσφέρω στους ασθενείς μου: πραγματική αισιοδοξία όταν πρόκειται για έρευνες σχετικά με τις χημικές ουσίες των πλαστικών.

Μέσα σε επτά ημέρες, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι μπορούμε να πετύχουμε μετρήσιμες αλλαγές στα επίπεδα χημικών ουσιών από πλαστικά στο σώμα μας, κάνοντας μερικές αλλαγές στον τρόπο ζωής μας».

Πλαστικά: «Φθαλικές ενώσεις διεισδύουν αθόρυβα στα τρόφιμά μας»

Όπως εξήγησε στην ανάρτησή της, τα μικροπλαστικά βρίσκονται στο επίκεντρο της δημοσιότητας - όμως χημικές ουσίες που συνδέονται με το πλαστικό, όπως οι φθαλικές ενώσεις και η BPA, διεισδύουν αθόρυβα στα τρόφιμά μας, στα προϊόντα περιποίησης του δέρματος και στην κυκλοφορία του αίματος.

Πρόκειται για ενδοκρινικούς διαταράκτες, κάτι που σημαίνει ότι μπορούν να επηρεάσουν τις ορμόνες μας.

Η νέα μελέτη διαπίστωσε ότι η αλλαγή τριών διατροφικών παραγόντων οδήγησε στις μεγαλύτερες μειώσεις χημικών ουσιών από πλαστικά:

τρόφιμα συσκευασμένα σε πλαστικό (ναι, ακόμη και «φρέσκα» προϊόντα)

κονσερβοποιημένα τρόφιμα και ποτά (η εσωτερική επένδυση των συσκευασιών μπορεί να απελευθερώνει BPA)

υπερ-επεξεργασμένα τρόφιμα (με πολλά σημεία επαφής με πλαστικό που δεν βλέπετε)

Εάν πίνετε συχνά ποτά σε κουτάκι, ελέγξτε αν τα κουτιά περιέχουν BPA. Η μελέτη διαπίστωσε ότι κάθε κονσερβοποιημένο ρόφημα που κατανάλωναν καθημερινά οι συμμετέχοντες συνδεόταν με αύξηση 14,3% της BPA στα ούρα.

Πλαστικά: Αλλαγή στο skincare

Δεν πρέπει να δοθεί προτεραιότητα μόνο στα τρόφιμα. «Μην ξεχνάτε το μπάνιο», τόνισε η γιατρός για να εξηγήσει στη συνέχεια ότι σε ένα άλλο σκέλος της μελέτης, η απλή αλλαγή σε προϊόντα προσωπικής φροντίδας χωρίς αρώματα μείωσε τα επίπεδα ενός βασικού φθαλικού εστέρα κατά 35% μέσα σε μία εβδομάδα.

«Πρόκειται για ένα πρόβλημα που πρέπει να αντιμετωπιστεί σε συστημικό επίπεδο», σχολίασε η Trisha Pasricha και κατέληξε στο συμπέρασμα, ότι:

«Μέχρι τότε, αυτή η μελέτη ήταν ενθαρρυντική, καθώς έδειξε ότι μικρές και βιώσιμες αλλαγές μπορούν να φέρουν θετικές αλλαγές στο σώμα μας μέσα σε λίγες ημέρες.

Δείτε το και ως έναν ακόμη σοβαρό λόγο να περιορίσετε τα υπερ-επεξεργασμένα τρόφιμα και να επανεξετάσετε ορισμένες επιλογές στα ψώνια σας, όταν υπάρχουν διαθέσιμες εναλλακτικές λύσεις».