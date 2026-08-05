Πιτζάμες, δωμάτια των 2.000 δολαρίων και οργή: Το influencer ταξίδι της OpenAI γύρισε μπούμερανγκ

Τα εταιρικά ταξίδια για influencers είναι συνήθως υπόθεση εταιρειών ομορφιάς, γρήγορης μόδας και προϊόντων που θέλουν να γεμίσουν το TikTok με πισίνες, δωρεάν δώρα και προσεκτικά στημένα βίντεο. Αυτή τη φορά, όμως, το έκανε μια από τις πιο ισχυρές εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης στον κόσμο.

Η OpenAI κάλεσε δημιουργούς περιεχομένου σε αυτό που αρκετοί περιέγραψαν ως το πρώτο της brand trip, ένα πολυτελές «Summer Club» σε θέρετρο έξω από τη Νέα Υόρκη. Σύμφωνα με το The Verge, το σκηνικό φαίνεται να ήταν το Wildflower Farms, ένα resort κομμένο και ραμμένο για το Instagram, όπου τα δωμάτια κοστίζουν πάνω από 2.000 δολάρια τη βραδιά.

Οι καλεσμένοι ανέβασαν βίντεο από τις καμπίνες τους, έδειξαν επώνυμα δώρα, μονογραμμένες πιτζάμες και στιγμές από το πρόγραμμα του διημέρου. Αρκετοί προέρχονταν από τον χώρο του περιεχομένου γύρω από καριέρα, εργασιακή κουλτούρα, δεξιότητες, παραγωγικότητα και επιχειρηματικότητα.

Το αποτέλεσμα, όμως, δεν ήταν ακριβώς το είδος προβολής που θα ήθελε μια εταιρεία όπως η OpenAI. Τα ίδια τα βίντεο των influencers είχαν σχετικά περιορισμένη απήχηση. Ένα βίντεο της Grace McCarrick, που έχει 145.000 ακολούθους στο TikTok, είχε λιγότερα από 300 likes. Άλλο βίντεο της Nat Lucy, με περίπου 57.000 ακολούθους, είχε κάτω από 15.000 προβολές. Η οργή γύρω από το ταξίδι, όμως, ταξίδεψε πολύ πιο γρήγορα από το ίδιο το περιεχόμενο: δύο μόνο βίντεο-αντιδράσεις συγκέντρωσαν μαζί πάνω από μισό εκατομμύριο προβολές.

Τα σχόλια δεν στόχευαν απλώς τους καλεσμένους. Στόχευαν την εικόνα μιας εταιρείας τεχνητής νοημοσύνης που προσπαθεί να μιλήσει στο κοινό με τη γλώσσα των lifestyle brands, την ίδια στιγμή που η βιομηχανία της AI πιέζεται για την κατανάλωση ενέργειας και νερού, τα κέντρα δεδομένων και τον φόβο απώλειας θέσεων εργασίας.

«Υπέροχο πράσινο. Να βάλουν ένα κέντρο δεδομένων εκεί», έγραφε ειρωνικά ένα σχόλιο κάτω από ανάρτηση δημιουργού που έδειχνε το φυσικό τοπίο του resort. Άλλοι κατηγόρησαν τους influencers ότι αντάλλαξαν τις ανησυχίες τους για την τεχνητή νοημοσύνη με μια δωρεάν πολυτελή διαμονή.

Η αντίδραση έγινε ακόμη πιο έντονη επειδή το περιεχόμενο που ανέβηκε από το ταξίδι δεν έδειχνε καθαρά τι ακριβώς έμαθαν οι δημιουργοί για το ChatGPT ή για τα προϊόντα της OpenAI. Αντί για στιγμιότυπα από συζητήσεις, παρουσιάσεις, ερωτήσεις ή εργαστήρια, μεγάλο μέρος του υλικού έμοιαζε με κλασικό lifestyle περιεχόμενο: δωμάτια, φύση, δώρα, ρούχα, μικρές στιγμές άνεσης.

Αυτή ακριβώς η ασυμφωνία έκανε το ταξίδι να ξεχωρίσει. Η OpenAI δεν προσπάθησε απλώς να διαφημίσει ένα εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης. Δοκίμασε να το ντύσει με την αισθητική της επαγγελματικής αυτοβελτίωσης, της ήρεμης παραγωγικότητας και της πολυτελούς απόδρασης. Το κοινό, όμως, είδε την απόσταση ανάμεσα στο μήνυμα και στο πολιτικό βάρος της τεχνολογίας.

Η Grace McCarrick απάντησε σε όσους την κατηγόρησαν ότι εγκατέλειψε τις αρχές της για ένα ακριβό ταξίδι, γράφοντας στο LinkedIn ότι δεν είχε συνειδητοποιήσει πόσο αρνητικά βλέπει ο κόσμος την AI. Περιέγραψε την οργή που αντιμετώπισε με τον όρο «AI psychosis», προκαλώντας νέα σχόλια εις βάρος της.

Η OpenAI, από την πλευρά της, υποστήριξε ότι το marketing μέσω δημιουργών περιεχομένου είναι ένας τρόπος να φτάνει η εταιρεία στο κοινό. Εκπρόσωπος της εταιρείας δήλωσε στο The Verge ότι οι creators αποτελούν σημαντικό μέρος της κοινότητας και του τρόπου με τον οποίο οι άνθρωποι μαθαίνουν σήμερα για προϊόντα και τεχνολογίες. Η εταιρεία ανέφερε επίσης ότι η εκδήλωση είχε εκπαιδευτικό χαρακτήρα και ότι καλωσορίζει τη συζήτηση γύρω από την AI.

Το πρόβλημα είναι ότι, στην πράξη, το εκπαιδευτικό κομμάτι δεν φάνηκε ιδιαίτερα. Εκεί όπου ένα κλασικό influencer trip παράγει ασταμάτητο περιεχόμενο από κάθε γεύμα, δραστηριότητα και παρουσίαση, το ταξίδι της OpenAI άφησε πίσω του περισσότερο θόρυβο παρά πειστική αφήγηση για το τι συνέβη εκεί.

Το επεισόδιο δείχνει και μια ευρύτερη μετατόπιση. Οι εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης δεν αρκούνται πλέον σε τεχνικές παρουσιάσεις, white papers ή διαφημίσεις για παραγωγικότητα. Προσπαθούν να αποκτήσουν πιο ανθρώπινο, πιο lifestyle πρόσωπο: pop-up καφέ, επώνυμα δώρα, merch, δημιουργούς περιεχομένου, πρόσωπα που μπορούν να κάνουν την AI να φαίνεται πιο καθημερινή, πιο φιλική, πιο επιθυμητή.

Summer camp with @OpenAI in upstate New York. Life’s crazy. pic.twitter.com/f5KVn6GNws — Erik Cupsa (@swerikcodes) July 31, 2026

Όμως η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι κραγιόν, ούτε κρέμα προσώπου, ούτε νέο άρωμα. Όταν μια εταιρεία που βρίσκεται στο κέντρο μιας τόσο μεγάλης συζήτησης για εργασία, περιβάλλον, δικαιώματα δημιουργών και ισχύ δανείζεται τους κώδικες των beauty trips, το αποτέλεσμα μπορεί εύκολα να γυρίσει εναντίον της.

Γι’ αυτό και το πρώτο ταξίδι της OpenAI με influencers έγινε είδηση όχι για όσα έμαθαν οι καλεσμένοι για το ChatGPT, αλλά για όσα πρόβαλε άθελά του: μια βιομηχανία που θέλει την πολιτιστική γοητεία των creators, αλλά δεν έχει ακόμη βρει πώς να μιλήσει πειστικά σε ένα κοινό που δεν βλέπει στην AI μόνο ευκολία, αλλά και απειλή.

Με στοιχεία από The Verge