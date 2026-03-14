Πέντε πράγματα που πρέπει να κάνετε ως γονείς για λιγότερο στρες

Οι απαιτήσεις της ανατροφής των παιδιών έχουν φτάσει σε κρίσιμο σημείο. Το ίδιο ισχύει και για το άγχος των γονέων.

Σε μια έρευνα του 2023, από το American Psychological Association, που πραγματοποιήθηκε σε 3.185 ενήλικες, σχεδόν οι μισοί (48%) γονείς δήλωσαν ότι «τις περισσότερες μέρες το άγχος τους είναι εντελώς συντριπτικό». Τρεις στους πέντε δήλωσαν ότι το άγχος τούς δυσκολεύει να συγκεντρωθούν και το 62% δήλωσαν ότι «κανείς δεν καταλαβαίνει πόσο αγχωμένοι είναι».

Η Dr Juli Fraga, ως ψυχολόγος και συν-συγγραφέας του βιβλίου «Parents Have Feelings, Too» έχει περάσει πάνω από 10 χρόνια δουλεύοντας με γονείς που είναι υπερφορτωμένοι από το ψυχικό βάρος της ανατροφής μικρών παιδιών.

Μερικοί από αυτούς προσπαθούν να καταπιέσουν τα συναισθήματά τους. Άλλοι κατηγορούν τον εαυτό τους για το άγχος τους. Και οι δύο προσεγγίσεις μπορούν να κάνουν τους γονείς να νιώθουν ακόμα πιο καταβεβλημένοι.

Όπως επισημαίνει η Dr Fraga, το άγχος δεν είναι ένα κάλεσμα να «το αντέξεις» ή μια πρόσκληση να αγκαλιάσεις την τελειομανία. Αντίθετα, είναι ένα σήμα να επιβραδύνεις και να εντοπίσεις πώς να αντιμετωπίσεις την κατάσταση.

Η ίδια προτείνει πέντε τρόπους για να κουμαντάρετε το άγχος σας.

1. Αντιμετωπίστε το χάος με ηρεμία

Είτε φροντίζετε άρρωστο παιδί, είτε αντιμετωπίζετε οικονομικές δυσκολίες, οι στρεσογόνες καταστάσεις μπορούν να φαίνονται χαοτικές.

Το άγχος επηρεάζει τη σωματική, ψυχολογική και κοινωνική ευεξία. Σωματικά, προκαλεί ένταση και αύξηση καρδιακού ρυθμού. Ψυχολογικά, μπορεί να πυροδοτήσει ανησυχία.

Πολλές μητέρες φοβούνται ότι θα θεωρηθούν «οι χειρότεροι γονείς της χρονιάς» αν αφιερώσουν χρόνο για αυτοφροντίδα μετά από μια δύσκολη μέρα. Η καλύτερη συμβουλή: κάντε μια σύντομη άσκηση ενσυνειδητότητας, όπως πέντε βαθιές αναπνοές, για να μετατρέψετε στιγμές υψηλού άγχους σε διαχειρίσιμες.

2. Αντικαταστήστε τις συγκρίσεις με συμπόνια

Οι περισσότεροι γονείς πέφτουν στην παγίδα της σύγκρισης με άλλους, κάτι που ενισχύει τον εσωτερικό τους κριτή και αυξάνει το στρες.

Οι γονείς που ξέρουν να διαχειρίζονται το άγχος, αντικαθιστούν τις συγκρίσεις με αυτοσυμπόνια, λέγοντας π.χ.: «Βιώνω μια στρεσογόνα στιγμή, όλοι οι γονείς νιώθουν έτσι μερικές φορές». Η αυτοσυμπόνια μας βοηθά να αισθανόμαστε συνδεδεμένοι και μας προετοιμάζει να ανταποκριθούμε στο άγχος των παιδιών με καλοσύνη.

3. Ζητήστε βοήθεια

Μπορεί να είναι δύσκολο να ζητήσετε βοήθεια από φίλους ή οικογένεια, επειδή νομίζετε ότι θα φανείτε αδύναμοι ή θα γίνετε βάρος για τους άλλους. Στην πραγματικότητα, διδάσκουμε στα παιδιά ότι είναι εντάξει να βασίζονται σε άλλους.

Η υποστήριξη προστατεύει την ψυχική υγεία. Λέγοντας σε έναν φίλο: «Έχω μια δύσκολη μέρα. Μπορώ να σε πάρω τηλέφωνο;» δίνουμε στους αγαπημένους την ευκαιρία να δείξουν φροντίδα και να μειώσουμε την αίσθηση μοναξιάς. Η ευημερία των γονέων επηρεάζει το πώς το άγχος μεταδίδεται στα παιδιά για χρόνια.

4. Δείξτε ενσυναίσθηση

Η ενσυναίσθηση είναι ανακουφιστική. Βοηθά να ανταποκρινόμαστε με καλοσύνη όταν προκύπτει άγχος, ειδικά με τα παιδιά.

Ρωτήστε το παιδί σας: «Τι σε ενοχλεί αυτή τη στιγμή;» ή «Πώς μπορώ να σε βοηθήσω;». Η αυθεντική ανταλλαγή συναισθημάτων βοηθά τα παιδιά να διαχειρίζονται δύσκολα συναισθήματα και δίνει στους γονείς περισσότερη αυτοπεποίθηση και αίσθημα σκοπού.

5. Απολαύστε τις θετικές στιγμές

Το άγχος «κλέβει τη χαρά». Οι γονείς που διαχειρίζονται καλά το στρες αναζητούν μικρές στιγμές χαράς - ένα χαμόγελο του παιδιού, μια αγκαλιά από το σύντροφο, ένα κομπλιμέντο από άλλο γονέα.

Με πληροφορίες από CNBC Make it